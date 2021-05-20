25 драматических моментов истории

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История для большинства из нас - это цифры и факты. Но порой, глядя на удачный исторический снимок, ты начинаешь воспринимать историю такой, какой ее видели сами участники событий - живой и полной человеческих драм.
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Самый большой в мире промысловый дробовик для охоты на уток, на каждый выстрел которого уходило 400 граммов пороха
Сталин в шутку делает "козу" своему охраннику Николаю Власику, 1952 г. Через несколько недель Власик будет арестован и отправлен в лагерь
Буддистский монах Тич Куанг Дук совершает самосожжение в Сайгоне в знак протеста против преследования буддистов в социалистическом Вьетнаме, 1963 г.
Японский студент, активист-ультранационалист Отоя Ямагути убивает лидера Социалистической партии Японии Инэдзиро Асануву в прямом эфире, во время выступления в японском парламенте
Хоккейный вратарь Терри Савчук, 1966 г. Савчук начал свою карьеру еще до массового появления вратарских масок
Светская красавица Эвелин МакХейл, покончившая с собой, спрыгнув с крыши Эмпайр Стейт билдинг, 1947 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Власика арестовали за 2 месяца до смерти Сталина, это значит, Что кто-то решил убрать лучшего охранника и друга в окружении Сталина.
Автор же пытается подчеркнуть, что Сталин прям в расцвете сил взял и отправил в тюрьму Власика за это фото.
Автор, это либо попытка переписать историю, либо ты просто малограмотный идиот и копипастишь чужой бред!
В социалистическом Вьетнаме никого по религиозному признаку не преследовали! Это в капиталистическом прозападном Южном Вьетнаме из буддистов насильно пытались сделать католиков! То что это Южный Вьетнам также видно по автомобилю на заднем плане!
Драматичной пожалуй только фото Её величества в восемнадцать лет...
Афтар,сучара,ты нахрена намешал боб с горохом ?!
Нынешним россиянам тоже не мешало бы пересматривать.
просто при беглом взгляде
1 знак V Виктория, типа подпер щеку
2 и 3 закрыли типа лицо, при этом щель оставили для глаза со стороны камеры, ждут когда уберут фотик чтоб опять развалиться
4 сидит скрестив руки, (погуглите что это значит)
вообще те кто якобы горюет закрыв лицо, закрывают лицо скорее от камеры
1956 год - венгерских пленных отпустили домой. Результат - этот мятеж. Мое мнение - эту сволочь отпускать было нельзя.