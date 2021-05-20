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25 драматических моментов истории

25 драматических моментов истории (26 фото)

Автор:
20 мая 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   лица истории   прошлое   события   факты   фото   фотохроника   
30212
26
История для большинства из нас - это цифры и факты. Но порой, глядя на удачный исторический снимок, ты начинаешь воспринимать историю такой, какой ее видели сами участники событий - живой и полной человеческих драм.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   лица истории   прошлое   события   факты   фото   фотохроника   
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7k
Maddy8 16 часов назад
Автор Либеральная шлюшка?) Так про Власика и Сталина прописал.
Власика арестовали за 2 месяца до смерти Сталина, это значит, Что кто-то решил убрать лучшего охранника и друга в окружении Сталина.
Автор же пытается подчеркнуть, что Сталин прям в расцвете сил взял и отправил в тюрьму Власика за это фото.
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21k
Юрьевич 3 часа назад
Интересно, как далеко улетал стрелявший?

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21k
Юрьевич 3 часа назад
"Буддистский монах Тич Куанг Дук совершает самосожжение в Сайгоне в знак протеста против преследования буддистов в социалистическом Вьетнаме, 1963 г."

Автор, это либо попытка переписать историю, либо ты просто малограмотный идиот и копипастишь чужой бред!

В социалистическом Вьетнаме никого по религиозному признаку не преследовали! Это в капиталистическом прозападном Южном Вьетнаме из буддистов насильно пытались сделать католиков! То что это Южный Вьетнам также видно по автомобилю на заднем плане!
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2k
Alex 4 часа назад
Относительно мальчишника... Синяя форма была у северян, а не у южан. Автор явно не смотрел "Хороший, плохой, злой". Там как раз главные герои цвет формы у солдат препутали. Из-за пыли на одежде приняли синюю ткань за серую, потому и в плен попали. Так что иногда полезно фильмы Серджо Леоне посмотреть. Так сказать для саморазвития
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54
Vadim Balabanov 4 часа назад
Последняя-моя любимая. Эти эмоции! Настоящие дети- непотдельная жизнь.!
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143
vijilante 5 часов назад
Дети в кукольном театре это конечно,очень драматический момент.
Драматичной пожалуй только фото Её величества в восемнадцать лет...
Афтар,сучара,ты нахрена намешал боб с горохом ?!
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9k
Schandmaul 5 часов назад
Сталин в шутку делает "козу"...что правда? этим жестом показывали длинный нос.А Николашка больше х..нёй занимается, а не гимнастикой
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394
eamyah 5 часов назад
"Бритаеверной Африке" - тупо скопировано без ра3бора. Ваще...
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6k
Георгий Новиков 6 часов назад
А ведь 90% тех, кто моложе 30, поверят, что в Сайгоне в 1963 году у власти были социалисты. Они такие-же жертвы ЕГЭ как и автор.
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5k
Maximvs 8 часов назад
Очень сильное фото.
Нынешним россиянам тоже не мешало бы пересматривать.
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10
sir.dawidow2018 Maximvs 6 часов назад
И хохлам тоже!
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203
Артур 9 часов назад
Вот задолбали уже постить это фото не зная ситуации, нормально он выглядел, да шрамов хватало, но это работа визажистов.
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203
Артур Crechet 9 часов назад
Этой фотографией вводят в заблуждение, не ушатывали их так
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337
Bastard Fat 9 часов назад
смерть ей к лицу
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2k
Варг 10 часов назад
почему то считается что на этой фотке горюющие немцы от концлагерных видосов...
просто при беглом взгляде
1 знак V Виктория, типа подпер щеку
2 и 3 закрыли типа лицо, при этом щель оставили для глаза со стороны камеры, ждут когда уберут фотик чтоб опять развалиться
4 сидит скрестив руки, (погуглите что это значит)

вообще те кто якобы горюет закрыв лицо, закрывают лицо скорее от камеры

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170
Евгений Машеров 11 часов назад
С монахом - "с точностью до наоборот". Сайгон в 1963 году был столицей прозападной Республики Южный Вьетнам, конфликтовавшей с социалистическим Севером (ДРВ). Буддистов преследовали южновьетнамцы (верхушка руководства, включая Президента РЮВ Нго Динь Зьема, была католиками), а Северный Вьетнам, просоветский, относился к буддизму с уважением (что сильно помогло его победе). Вьетнамцев-католиков продвигали по службе, для них вводили налоговые послабления, только они получали разрешение на ношение оружия (а многие католические священники создавали собственные вооружённые формирования, разрушавшие пагоды и насильственно обращавшие в христианство). Католическая церковь была крупнейшим землевладельцем Южного Вьетнама, и в ходе земельной реформы ничего не отдала. Конкретным поводом для самосожжения был расстрел буддисткой демонстрации в Хюэ в день рождения Будды (9 убитых и 4 тяжело раненых пулями, двое задавленных насмерть БТР детей). Президент отказался наказать виновных, назвав буддистов damn fools. После его свержения приказавший стрелять начальник полиции был отдан под суд, где заявил, что приказ открыть стрельбу ему отдал архиепископ Pierre Martin Ngô Đình Thục, брат президента (полицейский получил пожизненное, при следующем перевороте освобождён, восстановлен в чине и работал в представительстве Bank of America, в 1975 арестован коммунистами, бежал и умер в США в 2006)
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275
slavon321 11 часов назад
Синие мундиры...это точно армия южан?
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9k
Alex 12 часов назад
Никогда не понимал людей, гордо идущих на расстрел. Тебя через пару-тройку минут убьют, дык хоть зубами в глотку врагу вцепись, ну или яйца ему ногой сплющи, если руки связаны!
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94
Ashot Galkin Alex 3 часа назад
всегда есть надежда на помилование в последнюю секунду
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1k
vit34 12 часов назад
Вот там веселуха была)
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3k
Убийца Прохиндеев 12 часов назад
Венгров не брали в плен еще во время боевых действий, за их жестокость, даже на фоне немцев. У немцев на венгров были большие надежды, венграм поставлялась немецкая военная техника, которую немцы не поставляли никаким другим союзникам Оси.
1956 год - венгерских пленных отпустили домой. Результат - этот мятеж. Мое мнение - эту сволочь отпускать было нельзя.
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992
zenon 13 часов назад
Это отлично, что айсберг, который потопил Титаник, находится в музее. Каждый пришедший в музей может пощупать его рукой.
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1k
Лёха 13 часов назад
Очень много ошибок. Пьяный писал?
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15k
Наталья 13 часов назад
Процентов 80 снимков, если не больше, только ленивый не постил. Это ИЗВЕСТНЕЙШИЕ фотографии. Плюс текст, скажем прямо, оставляет желать лучшего.
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