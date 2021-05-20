25 драматических моментов истории

История для большинства из нас - это цифры и факты. Но порой, глядя на удачный исторический снимок, ты начинаешь воспринимать историю такой, какой ее видели сами участники событий - живой и полной человеческих драм.

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Расстрел пойманного советского разведчика финским солдатом, 1942 г. 0 Источник:

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Немецкий коммунист не склонил голову перед расстрельым взводом. Мюнхен, 1919 г. 0 Источник:

Немецкие военнопленные смотрят документальный фильм о концентрационых лагерях, 1945 г. 0 Источник:

Главный въезд в концлагерь Аушвиц-Биркенау, построенный в 1944 г. 0 Источник:

Самый большой в мире промысловый дробовик для охоты на уток, на каждый выстрел которого уходило 400 граммов пороха 0 Источник:

"Красный барон" Манфред фон Рихтгофен, знаменитый ас Первой мировой, со своей собакой 0 Источник:

Последний снимок "Титаника", 1912 г. 0 Источник:

Марк Твен в лаборатории Николы Теслы, 1894 г. 0 Источник:

Циркачи выступают на фронте перед советскими солдатами, 1945 г. 0 Источник:

Восстание в Венгрии 1956 г. Восставшие сжигают марксистско-ленинскую литературу 0 Источник:

Бомбардировка японского городе Кобе, 1945 г. 0 Источник:

Лейтенант Кастер устраивает мальчишник для друзей из армии южан, 1862 г. 0 Источник:

Тестирование пуленепробиваемого жилета, 1923 г. 0 Источник:

Сталин в шутку делает "козу" своему охраннику Николаю Власику, 1952 г. Через несколько недель Власик будет арестован и отправлен в лагерь 0 Источник:

Свадьба Йозефа Геббельса. За женихом - Гитлер в роли свидетеля 0 Источник:

Бритаеверной Африке, 1943 г. 0 Источник:

Буддистский монах Тич Куанг Дук совершает самосожжение в Сайгоне в знак протеста против преследования буддистов в социалистическом Вьетнаме, 1963 г. 0 Источник:

Николай II занимается гимнастикой, 1899 г. 0 Источник:

Японский студент, активист-ультранационалист Отоя Ямагути убивает лидера Социалистической партии Японии Инэдзиро Асануву в прямом эфире, во время выступления в японском парламенте 0 Источник:

Хоккейный вратарь Терри Савчук, 1966 г. Савчук начал свою карьеру еще до массового появления вратарских масок 0 Источник:

День перехода Швеции с левостороннего на правостороннее движение, 1967 г. 0 Источник:

Будущей королеве Елизавете II исполнилось 18 лет, 1944 г. 0 Источник:

Айсберг, потопивший "Титаник" 0 Источник:

Светская красавица Эвелин МакХейл, покончившая с собой, спрыгнув с крыши Эмпайр Стейт билдинг, 1947 г. 0 Источник: