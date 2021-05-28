Я знаю, что огромное количество людей проклинают Крым - за санкции, за ухудшение жизни, за отсутствие сервиса, за цены, за присутствие барыг и уродов, за... Да много еще за что. Кто-то говорит - да, природа красивая, но больше там делать нечего и практически все поголовно рассказывают, что лучше съездят, условно, в Турцию, нежели на курорты Крыма. Но...
Предисловие. Я сама местная жительница, абсолютно согласна с теми, кто говорит, что сервиса нет никакого, хамство, разруха, дикие цены и прочая-прочая. А теперь просто представьте, что вы приезжаете сюда на некоторое время, видите, плюётесь и уезжаете, а мы во всем этом живем.
Ко мне в июле месяце приезжают гости. Разместить их у себя я не могу, по личным причинам, да они и не желают жить с нами - они хотят походить по центру города (речь идет про Севастополь), осмотреть все окрестности, парки, скверы, памятники и прочие достопримечательности. В финансах они не то чтобы не ограничены, но вполне могут себе позволить что желают. И потому их просьба найти и снять им хорошую двухкомнатную квартиру в центре, мною была воспринята с готовностью и я уселась осуществлять задуманное.
Открыв карту, выставив все фильтры, я улыбнулась - квартир было море, выбор огромен, значит задача решится быстро, выбрала среднюю ценовую категорию (в среднем 3000 рублей в сутки) и понеслась...
- На какие числа вам надо квартиру? Июль? Простите, занято
- Июль? Занято!
На вторые (!) сутки поиска, я завела блокнот ибо уже запуталась куда звонила, начала выбирать квартиры не прямо на центральных улицах, а чуть подальше, а также подняла ценовую политику до 5000 рублей в сутки. Все квартиры, что подешевле разобраны. И за 5000 мне пришлось потрудиться. Вот честно.
Товарищи туристы, я вас понимаю как никто, потому что за эти два дня я услышала много чего:
- Сколько вас человек? Двое? На хрена (так и было сказано) вам двухкомнатная квартира?
- Сколько лет приезжающим? В возрасте? В каком возрасте? Надеюсь не инвалиды, а то я с инвалидной коляской не приму (без шуток)
- Нет, эта квартира сдана (фото вполне приличной квартиры), есть другая, она такая же (присылают фото с советским ремонтом, радиолой и клееночкой в ромашку на кухонном столе). Не подходит? Ну мы подберем, мы агентство, наши услуги по подбору будут стоить 10.000 рублей
- Я не планировала сдавать квартиру (зачем ты объявление поставила???), но если мне дадут 6000 в сутки, то так и быть я пущу (облагодетельствовала, блин)
- Без детей, без животных, не пьющие, не курящие (я только сказала - Здравствуйте, я по поводу квартиры). Ну чего молчите, на какое вам число надо? (спасибо, уже не надо, положила трубку)
- Приписка в одном из объявлений "При выезде из залога удерживаем 1500 руб. расходы на текущую уборку". При цене 6000 рублей в сутки. Без комментариев...
- Я вообще-то сдачей квартир не занимаюсь, это у меня тетка занимается, она уехала, а мне оставила блокнот, сейчас буду разбираться (около минуты тишина). А вы про какую квартиру говорите, а то у меня их 8 штук (какая хорошая тетушка, богатая). А, про эту, я не знаю, есть ли там кондиционер, давайте я съезжу посмотрю и вам перезвоню (может, прежде чем брать блокнот у тетушки, надо выяснить все про квартиры?)...
- Хотите посмотреть квартиру? Ну приезжайте в 8 утра, а то потом мне некогда.
- Залог 20.000. Если вы что-то сломаете, я его не возвращаю...
- Вы на праздник Военно-морского флота останетесь? Мне надо точно знать, потому что на эти дни я подниму цену (квартира за 5000 рублей в сутки, парад из нее не видно никак)
И последнее, что собственно сподвигло написать весь этот текст:
- Ну вы очнулись (далее мат), у нас все еще в январе забронировали. Спите долго (смех)...
И вот, господа, вопрос - как же читать все возмущения по поводу того, что в Крым никто ни ногой, если даже квартиры в центре по бешенным ценам, уровнем сервиса по типу - все равно приедете, чего ради вас стараться, улетают как горячие пирожки, все забито до отказа и еще только май месяц? Я так думаю, что если бы мы очнулись к июлю, то я вообще ничего бы не нашла (в итоге квартиру я таки сняла и уже оставила залог). Не будет здесь нормального сервиса до тех пор, пока туристы готовы платить за то, что дают. Не будет, уверяю вас! Хотите сказать, что едут одни командировочные и невыездные? Тогда неплохо мы живем, если госсектор получает такие зарплаты и их ТАК много. Теперь я точно буду читать все комментарии в стиле - да кто в тот Крым едет - с улыбкой и полным пониманием реальной ситуации.
(Пользователь Yoda)
Источник:
- Неожиданные вопросы с женских форумов, от которых и смешно, и страшно
- Шутки, оказавшиеся пророчествами
- Выход из френдзоны существует - парень это доказал
- Откуда бабки, Зина: где взять денег на четвертую квартиру, если на еду не хватает
- Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители
Понравилось68
Это кстати не отменяет тот факт что местные слишком обнаглели.
Невыездным куда ездить? А отдыхать ведь надо... Поэтому спрос на наши курорты будет всегда!.. Для того, чтобы все наладилось, надо не спрос уменьшать, а предложения увеличивать. Но я так смотрю, не очень-то обильно инвесторы сейчас вкладываются в строительство объектов на Черном море, хотя, судя по рассуждениям здесь, спрос такой, что любое вложение чревато быть цыаленком, который обещает нести золотые яйца...
Вселенная не терпит пустоты. Но пустота это есть. И она мнимая, ибо неспроста она пустота...
Если тебе нужно купить помидоры кровь из носа, а помидоры эти только у одной старушке на рынке - ты купишь их у нее даже битые и мятые и даже за высокую цену. Не купишь ты (гордость, принцип etc), купят другие, но старушка их обязательно продаст.
Автор этой фейко-заказной статьи хочет, чтобы все люди страны разом не договариваясь устроили бойкот крымскому жилищному фонду и уж тогда крымчане проснутся, облагородят всё и вся, отремонтируют (а кое кто и отреставрируют) квартиры, будет всем счастье. Предложение своей абсурдностью зашкаливает все шкалы...
Пока не будет вдоволь предложений, сдать можно будет любой сарай задорого... Пока есть шквальный спрос, всем вам, крымчане, счастье, и напрягаться нет никакого смысла. Можно просто пописывать подобную чушь....
Лето - худшее время года, просто АД!
Дорога домой с работы - 2 часа вместо часа, и это на жаре в толпе народа.
Заходишь в магазин после работы - бля, на кассах очереди минут на 20 - туристы на пляже отдохнули и по дороге домой заруливают закупится на ужин, причем берут кучу всякой х-ни!
Цены - детям фруктов не могу купить!
Ну и так далее.
С тоской вспоминаю времена, когда город был закрытым.
Проще дом в байдарской снять и кататься куда больше нравиться.
Именно поэтому туристы массово рвутся за границу. И платят там. Просто в прошлом и этом году государство под предлогом короны лишило туристов выбора, а отельеров конкуренции. Решило покормить Крым
И когда там от отелей яблоку негде упасть, начинает жестче играть закон рынка - конкуренция. И дабы привлечь туриста именно к себе, можно сделать только (исключительно!) две вещи - улучшать сервис и снижать цену, мелким бонусом можно сделать клиентоориентированность, дабы иметь постоянных клиентов, которые мало того, что сами будут регулярно к тебе ездить, так будут еще и отзывы о тебе писать хорошие пачками, других клиентов тем самым привлекая.
кремлеботу - не зачет
Туда едут те, кто готов платить за то, что есть, кто не готов, тот просто туда не едет.
Сталкивался с подобным хамским поведением сдающих еще году в 2012-2013. Собственно, ничего не поменялось, к сожалению.
Но тут палка о двух концах. Ни в коем случае не оправдываю местных хапуг, но приезжие ведут себя зачастую не менее хамовато.
А о том какое свинство приезжие оставляют за собой на пляжах и во всевозможных местах для пикников я вообще промолчу и тут уже совсем не в сервисе проблема. Ну а на замечания за подобное поведение часто получаешь в ответ грубость или мат.
От того у большинства местных, которые с туризмом мало связаны, только негатив в сторону приезжих.