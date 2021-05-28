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Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и готовы платить

Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и готовы платить (2 фото)

Автор:
28 мая 2021 07:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Крым   вопрос   истории из жизни   квартиры   правда   рассказ   сервис   туристы   
3709
2

Я знаю, что огромное количество людей проклинают Крым - за санкции, за ухудшение жизни, за отсутствие сервиса, за цены, за присутствие барыг и уродов, за... Да много еще за что. Кто-то говорит - да, природа красивая, но больше там делать нечего и практически все поголовно рассказывают, что лучше съездят, условно, в Турцию, нежели на курорты Крыма. Но...

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Метки: Крым   вопрос   истории из жизни   квартиры   правда   рассказ   сервис   туристы   
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26k
Aqueronte Час назад
Откройте границу и трафик опять вернётся на уровень 2019 года, тут больше ковид на руку местным хапугам на руку нежели санкции, в Сочи сейчас тоже коллапс.
Это кстати не отменяет тот факт что местные слишком обнаглели.
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2k
Ivan 13 минут назад
Колхозненько. Ожидаемо. Совок неистребим. Так как страна у нас бедная, а морского побережья мало-экономя(?) на билетах все равно все экономящие и невыездные в этот "рай" ехать будут. А так как пипл хавает, ничего улучшаться не будет. Я прожил 2 года в Сочи, после 14 года. На наш юг я не поеду даже с доплатой теперь.
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10k
... 15 минут назад
я сначала тоже 5 лет был патриотом, то Сочи, то Анапа, то Крым, но когда 2 года подряд слетал в Турцию, понял, какое у нас "дно", начиная от сервиса, гостиниц, питанием и заканчивая ценой на отдых...
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10k
Голос Вселенной 18 минут назад
"Не будет здесь нормального сервиса до тех пор, пока туристы готовы платить за то, что дают." - абсолютно тупой и дубовый вывод человека, ни разу не разбирающегося в понятиях рынок, спрос, предложения, конкуренция.
Если тебе нужно купить помидоры кровь из носа, а помидоры эти только у одной старушке на рынке - ты купишь их у нее даже битые и мятые и даже за высокую цену. Не купишь ты (гордость, принцип etc), купят другие, но старушка их обязательно продаст.
Автор этой фейко-заказной статьи хочет, чтобы все люди страны разом не договариваясь устроили бойкот крымскому жилищному фонду и уж тогда крымчане проснутся, облагородят всё и вся, отремонтируют (а кое кто и отреставрируют) квартиры, будет всем счастье. Предложение своей абсурдностью зашкаливает все шкалы...
Пока не будет вдоволь предложений, сдать можно будет любой сарай задорого... Пока есть шквальный спрос, всем вам, крымчане, счастье, и напрягаться нет никакого смысла. Можно просто пописывать подобную чушь....
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1k
investas 20 минут назад
обожаю крым , но что сейчас творится - позор
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69k
Иван 20 минут назад
Живу в Севастополе, с туризмом не связан никак.
Лето - худшее время года, просто АД!
Дорога домой с работы - 2 часа вместо часа, и это на жаре в толпе народа.
Заходишь в магазин после работы - бля, на кассах очереди минут на 20 - туристы на пляже отдохнули и по дороге домой заруливают закупится на ужин, причем берут кучу всякой х-ни!
Цены - детям фруктов не могу купить!
Ну и так далее.
С тоской вспоминаю времена, когда город был закрытым.
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6
Nikoha Salym 21 минуту назад
Пока родители живы, будем ездить в деревню (Архангельская область). Природа, чистые реки, хариус, сёмга...Никаких змей и клещей, как у нас в ХМАО. А море никуда не денется!
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123
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Крым конечно не плохое место, но снимать квартиру в Севасе?
Проще дом в байдарской снять и кататься куда больше нравиться.
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170
Олег Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
Севас - жаргон барыг. Всегда - Севастополь!
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28
Лучший Друг Полчаса назад
Не будет здесь нормального сервиса до тех пор, пока туристы готовы платить за то, что дают

Именно поэтому туристы массово рвутся за границу. И платят там. Просто в прошлом и этом году государство под предлогом короны лишило туристов выбора, а отельеров конкуренции. Решило покормить Крым
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8k
woo Полчаса назад
Альтернатива жадным арендодателям.
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28
Лучший Друг woo Полчаса назад
Так его к электричке и канализации подключить надоть... Или вы в нем куковать без кондея предлагаете?
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0
горби Полчаса назад
да, да, да, Крым - новое Монте Карло

кремлеботу - не зачет
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34k
Игорь Полчаса назад
В 2012-м мне было по карману отправить семью в Крым, а после 2014-го уже нет. И не надо путать патриотизм с уровнем цен.
Туда едут те, кто готов платить за то, что есть, кто не готов, тот просто туда не едет.
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1k
Дмитрий Носов 37 минут назад
Сам живу в Севастополе.
Сталкивался с подобным хамским поведением сдающих еще году в 2012-2013. Собственно, ничего не поменялось, к сожалению.
Но тут палка о двух концах. Ни в коем случае не оправдываю местных хапуг, но приезжие ведут себя зачастую не менее хамовато.
А о том какое свинство приезжие оставляют за собой на пляжах и во всевозможных местах для пикников я вообще промолчу и тут уже совсем не в сервисе проблема. Ну а на замечания за подобное поведение часто получаешь в ответ грубость или мат.
От того у большинства местных, которые с туризмом мало связаны, только негатив в сторону приезжих.
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19k
Matrosskin 40 минут назад
Потому что больше некуда. Две помойки - Крым и Сочи. Я вот лично лучше потерплю и отложу деньги на поездку в более приличные места. Ну и часть потрачу на местный туризм, и отдохну ничуть не хуже. Кому приспичило - ну флаг им в руки. Мне это напоминает запуск феерверка в новогоднюю ночь, но хочется "как у людей" - воля их
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11k
Великий Кормчий 44 минуты назад
Нафиг. В Карелию с палаткой!
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−7
Михайло Потапыч 45 минут назад
Ситуация как в старом анекдоте. Не нравится - не ешь. Делов-то.
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14k
ВОВЧЕГ 48 минут назад
Ну идиотов много, которые готовы жить в помойке, платить огромные деньги и терпеть хамское отношение к себе, ничего удивительного. А мы подождем открытия границ, а пока съездим дикарем на рыбалку.
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1k
Александр Сергеевич 52 минуты назад
Отдыхать лучше всего в Хабаровске.

Ссылка youtu.be
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5k
Sergey 56 минут назад
жду с нетерпением Египет ))) Крым, Сочи - да идите на х..й
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10k
Олегbl4 Час назад
А сервис-то где?
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13k
Вася Александрович Час назад
Я повторюсь. Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Что-то не так или с кактусом, или с мышами. Ы?
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