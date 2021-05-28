Предисловие. Я сама местная жительница, абсолютно согласна с теми, кто говорит, что сервиса нет никакого, хамство, разруха, дикие цены и прочая-прочая. А теперь просто представьте, что вы приезжаете сюда на некоторое время, видите, плюётесь и уезжаете, а мы во всем этом живем.

Ко мне в июле месяце приезжают гости. Разместить их у себя я не могу, по личным причинам, да они и не желают жить с нами - они хотят походить по центру города (речь идет про Севастополь), осмотреть все окрестности, парки, скверы, памятники и прочие достопримечательности. В финансах они не то чтобы не ограничены, но вполне могут себе позволить что желают. И потому их просьба найти и снять им хорошую двухкомнатную квартиру в центре, мною была воспринята с готовностью и я уселась осуществлять задуманное.

Открыв карту, выставив все фильтры, я улыбнулась - квартир было море, выбор огромен, значит задача решится быстро, выбрала среднюю ценовую категорию (в среднем 3000 рублей в сутки) и понеслась...

- На какие числа вам надо квартиру? Июль? Простите, занято

- Июль? Занято!

На вторые (!) сутки поиска, я завела блокнот ибо уже запуталась куда звонила, начала выбирать квартиры не прямо на центральных улицах, а чуть подальше, а также подняла ценовую политику до 5000 рублей в сутки. Все квартиры, что подешевле разобраны. И за 5000 мне пришлось потрудиться. Вот честно.

Товарищи туристы, я вас понимаю как никто, потому что за эти два дня я услышала много чего:

- Сколько вас человек? Двое? На хрена (так и было сказано) вам двухкомнатная квартира?

- Сколько лет приезжающим? В возрасте? В каком возрасте? Надеюсь не инвалиды, а то я с инвалидной коляской не приму (без шуток)

- Нет, эта квартира сдана (фото вполне приличной квартиры), есть другая, она такая же (присылают фото с советским ремонтом, радиолой и клееночкой в ромашку на кухонном столе). Не подходит? Ну мы подберем, мы агентство, наши услуги по подбору будут стоить 10.000 рублей

- Я не планировала сдавать квартиру (зачем ты объявление поставила???), но если мне дадут 6000 в сутки, то так и быть я пущу (облагодетельствовала, блин)

- Без детей, без животных, не пьющие, не курящие (я только сказала - Здравствуйте, я по поводу квартиры). Ну чего молчите, на какое вам число надо? (спасибо, уже не надо, положила трубку)

- Приписка в одном из объявлений "При выезде из залога удерживаем 1500 руб. расходы на текущую уборку". При цене 6000 рублей в сутки. Без комментариев...

- Я вообще-то сдачей квартир не занимаюсь, это у меня тетка занимается, она уехала, а мне оставила блокнот, сейчас буду разбираться (около минуты тишина). А вы про какую квартиру говорите, а то у меня их 8 штук (какая хорошая тетушка, богатая). А, про эту, я не знаю, есть ли там кондиционер, давайте я съезжу посмотрю и вам перезвоню (может, прежде чем брать блокнот у тетушки, надо выяснить все про квартиры?)...

- Хотите посмотреть квартиру? Ну приезжайте в 8 утра, а то потом мне некогда.

- Залог 20.000. Если вы что-то сломаете, я его не возвращаю...

- Вы на праздник Военно-морского флота останетесь? Мне надо точно знать, потому что на эти дни я подниму цену (квартира за 5000 рублей в сутки, парад из нее не видно никак)

И последнее, что собственно сподвигло написать весь этот текст:

- Ну вы очнулись (далее мат), у нас все еще в январе забронировали. Спите долго (смех)...

И вот, господа, вопрос - как же читать все возмущения по поводу того, что в Крым никто ни ногой, если даже квартиры в центре по бешенным ценам, уровнем сервиса по типу - все равно приедете, чего ради вас стараться, улетают как горячие пирожки, все забито до отказа и еще только май месяц? Я так думаю, что если бы мы очнулись к июлю, то я вообще ничего бы не нашла (в итоге квартиру я таки сняла и уже оставила залог). Не будет здесь нормального сервиса до тех пор, пока туристы готовы платить за то, что дают. Не будет, уверяю вас! Хотите сказать, что едут одни командировочные и невыездные? Тогда неплохо мы живем, если госсектор получает такие зарплаты и их ТАК много. Теперь я точно буду читать все комментарии в стиле - да кто в тот Крым едет - с улыбкой и полным пониманием реальной ситуации.

(Пользователь Yoda)