Шутки, оказавшиеся пророчествами

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Наверное, со многими так бывало - скажешь что-нибудь невероятное в шутку, а потом озадаченно наблюдаешь за тем, как шутка претворяется в жизнь. Вот несколько самых выдающихся шутников, которые, сами о том не догадываясь, оказались пророками.
Телеведущий, предсказавший появление дипфейков
Комедийный сериал NBC "Студия 30" был пародией на скетч-шоу в стиле "Saturday Night Live" со множеством шуток о популярной культуре в целом, включая - и, возможно, даже особенно - сам канал NBC, в то время стремительно терявший. Из-за этого многие шутки были сосредоточены вокруг отчаянных попыток исполнительного директора NBC Джека Донахи создавать программы, которые привлекли бы внимание аудитории. В эпизоде «SeinfeldVision» 2007 года Джек осознает, что NBC владеет архивами «Сайнфельда», одного из самых популярных телешоу, и планирует использовать цифровые технологии, чтобы вставить Джерри Сайнфельда в каждый тогдашний сериал и тем самым поднять рейтинги.
Тогда это было лишь шуткой - но сегодня идея использования компьютерных изображений для вставки цифровых версий реальных людей, основанных на архивных кадрах, в фильмы и телешоу, все больше становится реальностью благодаря инструментам искусственного интеллекта, таким как дипфейки, которые используют компьютерное обучение для замены одного лица на другое. Точно так же в высокобюджетных фильмах компьютерная графика воскресила актеров из мертвых. Яркий пример - «Изгой-1» 2016 года, воскрешающий персонажа Питера Кушинга из оригинальных «Звездных войн» спустя десятилетия после смерти самого актера. При таких темпах нам недолго ждать появления мертвых или ушедших на покой актеров, которые будут вставлены в любое шоу или фильм, который выберет отчаявшийся, как Джек Донахи, телеменеджер.
Тогда это было лишь шуткой - но сегодня идея использования компьютерных изображений для вставки цифровых версий реальных людей, основанных на архивных кадрах, в фильмы и телешоу, все больше становится реальностью благодаря инструментам искусственного интеллекта, таким как дипфейки, которые используют компьютерное обучение для замены одного лица на другое. Точно так же в высокобюджетных фильмах компьютерная графика воскресила актеров из мертвых. Яркий пример - «Изгой-1» 2016 года, воскрешающий персонажа Питера Кушинга из оригинальных «Звездных войн» спустя десятилетия после смерти самого актера. При таких темпах нам недолго ждать появления мертвых или ушедших на покой актеров, которые будут вставлены в любое шоу или фильм, который выберет отчаявшийся, как Джек Донахи, телеменеджер.
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"Симпсоны" предсказали президентство Трампа
"Симпсоны" давно приобрелиславу предсказателя мрачного будущего . Один эпизод, который был отмечен в ряде интернет-мемов как особенно пророческий, - это эпизод «Барт в будущем» 2000 года, в котором знаменитая семья посещает индейское казино, и тамошний менеджер рассказывает Барту о том, что произойдет с семьей через 30 лет. Он заявил, что Барт вырастет и станет неудачливым музыкантом, будет жиьт в лачуге с Ральфом Виггамом и все более завидовать своей младшей сестре Лизе. А вот Лизе удастся занять пост президента Соединенных Штатов.
Сюжет сосредотачивается вокруг Барта, пытающегося ослабить популярность президента Лизы. Находясь у власти, Лиза говорит о том, что ее основная задача - наладить экономику после того, как ее обрушил предыдущий президент Дональд Трамп. Тогда никто не предполагал, что Дональд Трамп действительно станет президентом в 2016 году. Сценарист эпизода Дэн Грини сказал в интервью, что шутка была задумана как предупреждение американским зрителям, «логическая последняя остановка перед достижением дна ... Америкой из видения, сойдящей с ума».
Сюжет сосредотачивается вокруг Барта, пытающегося ослабить популярность президента Лизы. Находясь у власти, Лиза говорит о том, что ее основная задача - наладить экономику после того, как ее обрушил предыдущий президент Дональд Трамп. Тогда никто не предполагал, что Дональд Трамп действительно станет президентом в 2016 году. Сценарист эпизода Дэн Грини сказал в интервью, что шутка была задумана как предупреждение американским зрителям, «логическая последняя остановка перед достижением дна ... Америкой из видения, сойдящей с ума».
Юмористический сайт предсказал появление бритва Gillett с пятью лезвиями
The Onion - старый сатирический сайт, который часто бывает настолько точным и проницательным в своих наблюдениях, что нередко люди принимают их шутки за истину. Нередки и случаи, когда шутки The Onion, в конце концов, материализуются в реальности. Одним из ярких примеров может служить фальшивая редакционная статья 2004 года с вымышленным интервью президента Gillette, в котором он смело заявляет: «К черту все, мы делаем пять клинков». В то время рынок бритвенных станков становился все более конкурентным, и основная стратегия брендов по привлечению клиентов заключалась в добавлении к бритве большего количества лезвий, «охлаждающих полосок алоэ» и других необязательных мелочей. В 2004 году бритвы с двумя или тремя лезвиями были невероятно распространены, но пять казались нереальными. Но не прошло и года после публикации статьи The Onion, как Gillette анонсировала Fusion - бритву с пятью лезвиями со смазывающими полосками с обеих сторон. Это был шаг вперед по сравнению с конкурентами - Mach3 Turbo с тремя лезвиями и Schick. - с четырьмя. При этом у Fusion было пять лезвий и две полосы, как и в сатирической статье. Может, их маркетлоги слишком много блуждают по сети?.
Laugh-In - о Берлинской стене и Рональде Рейгане
До "Saturday Night Live" самым популярным комедийным скетч-шоу в Америке были «Хохмы Роуэна и Мартина», пародия на Америку конца 60-х. Одной из постоянных рубрик шоу была рубрика «Посмеемся над новостями» - пародия на теленовости, включавшая не только текущие события, но также новости прошлого и будущего. Пара этих «новостей из будущего» была особенно пророческой. Так, эпизод 1969 года, сообщавший о новостях через 20 лет, правильно предсказал, что Восточная Германия разрушит Берлинскую стену в 1989 году. Правда, в реальности, в отличие от предсказания, ее не заменила стена со рвом, полным аллигаторов.
Еще более примечательной была шутка в эпизоде 1968 года, в которой говорилось, что Рональд Рейган станет президентом в 1988 году. Хотя идея президентства Рейгана в то время не была полностью исключена - Рейган в то время был губернатором Калифорнии, - шутка была встречена массовым весельем, поскольку идея Рейгана-президента была тогда столь же смешной, как и президентство Трампа в «Симпсонах» в 2000 году.
Еще более примечательной была шутка в эпизоде 1968 года, в которой говорилось, что Рональд Рейган станет президентом в 1988 году. Хотя идея президентства Рейгана в то время не была полностью исключена - Рейган в то время был губернатором Калифорнии, - шутка была встречена массовым весельем, поскольку идея Рейгана-президента была тогда столь же смешной, как и президентство Трампа в «Симпсонах» в 2000 году.
Дэйв Шаппелл и обмен супругами
Ярким примером того, как в жизнь воплощается самая немыслимая шутка, стал эпизод 2003 года из «Шоу Шаппела» - скетч под названием «Обмен супругами», который был пародией на чрезвычайно популярное в то время шоу по ремонту домов «Обмен квартирами». Эпизод был посвящен шаблонам в межрасовых отношениях. По сюжету, черный и белый отцы семейств (обоих играл Дэйв Шаппелл) обменялись семьями, подчеркнув различия в амерканской жизни черных и белых семей: так, белый отец был чрезвычайно законопослушным (хотя и тайным извращенцем), а черный отец - агрессивным и грубым.
Не прошло и года - и на телеканале Fox дебютировало уже совершенно реальное шоу «Обмен супругами: знакомство с новой мамочкой», которое не только прямо отсылало к «Шоу Шаппелла», но и использовало то же название. Главным сходством стало участие в шоу семей разных рас и социальных групп, которые тоже столкнулись с проблемой ксенофобии.
Не прошло и года - и на телеканале Fox дебютировало уже совершенно реальное шоу «Обмен супругами: знакомство с новой мамочкой», которое не только прямо отсылало к «Шоу Шаппелла», но и использовало то же название. Главным сходством стало участие в шоу семей разных рас и социальных групп, которые тоже столкнулись с проблемой ксенофобии.
The Onion и Папа Франциск
Когда Хорхе Марио Бергольо в 2013 году стал папой Франциском, он разительно отличался от своих предшественников неформальным подходом. Из-за этого The Onion поспешил посмеяться над тем, как более консервативные чины католической церкви могут отреагировать на его либеральные заявления. Эта статья вышла под заголовком «Ватикан старается минимизировать ущерб от либеральных замечаний Папы». Статья вышла в июле 2013 года. В ней говорилось, что представители Ватикана поспешили указать на то, что неофициальные замечания Папы были вырваны из контекста, и что Папа никогда официально не заявлял, что намеревается сделать католическую церковь «более открытой, более разумной организацией», и что «все люди доброй воли, ищущие Господа, должны быть приняты Христом». В заключение пресс-секретарь заверяет, что Церковь «сегодня такая же предвзятая и отсталая, как и вчера».
Менее чем через три месяца агентство Ассошиэйтед Пресс выпустило статью под заголовком «Спорные замечания Папы Франциска побуждают Ватикан принять меры по предотвращению ущерба». Статья фактически повторила шутку The Onion: официальные лица Ватикана уверяют, что Папа просто пошутил, когда отошел от сценария и сказал, что не будет судить геев.
Менее чем через три месяца агентство Ассошиэйтед Пресс выпустило статью под заголовком «Спорные замечания Папы Франциска побуждают Ватикан принять меры по предотвращению ущерба». Статья фактически повторила шутку The Onion: официальные лица Ватикана уверяют, что Папа просто пошутил, когда отошел от сценария и сказал, что не будет судить геев.
Бенджамен Франклин предвидел летнее время
Задолго до того, как страны в начале ХХ века стали официально переходить на летнее и зимнее время, американский изобретатель и юморист Бенджамин Франклин предложил аналогичную идею в сатирическом письме Парижскому журналу в 1784 году. В своем письме, шуточном по тону, Франклин предположил, что парижане могут раньсэкономить на свечах, если летом проснутся на час раньше. Все это было насмешливым ударом по парижской моде - не ложиться спать допоздна и спать подольше.
Однако если для Франклина это была лишь шутка, то новозеландский энтомолог Джордж Хадсон совсем не шутил более века спустя, предложив весной перевести часы на два часа вперед. Однако он не пытался сэкономить на расходах на электроэнергию; он хотел больше солнечного света для охоты на насекомых. Однако именно затраты на электроэнергию в конечном итоге привели к внедрению этой практики во многих странах, начиная с Германской империи в 1916 году. Соединенные Штаты взяли ее на вооружение в 1918 году и продолжают использовать по сей день,.
Однако если для Франклина это была лишь шутка, то новозеландский энтомолог Джордж Хадсон совсем не шутил более века спустя, предложив весной перевести часы на два часа вперед. Однако он не пытался сэкономить на расходах на электроэнергию; он хотел больше солнечного света для охоты на насекомых. Однако именно затраты на электроэнергию в конечном итоге привели к внедрению этой практики во многих странах, начиная с Германской империи в 1916 году. Соединенные Штаты взяли ее на вооружение в 1918 году и продолжают использовать по сей день,.
Дэвид Фостер Уоллас и стена Трампа
Роман Дэвида Фостера Уоллеса 1996 года «Бесконечная шутка» в последние годы стал чем-то вроде мема.
Он изобилует сатирой, посвященной современной капиталистической культуре, включая идею об избрании известного политического аутсайдера на пост президента США. Персонаж Уоллеса - Джонни Джентл, артист без политического опыта, приходит к власти на фоне карикатурно смешных предвыборных обещаний. Одно из них - строительство пограничной стены между Соединенными Штатами и Канадой, чтобы превратить часть соседней страны в свалку опасных отходов и при этом заставить Канаду платить за стену.
Читатели «Бесконечной шутки» были поражены сходством между Джонни Джентлом и бывшим президентом США Дональдом Трампом, специалистом по недвижимости и любителем реалити-шоу, который пришел к власти обещанием о строительстве стены, но на южной, мексиканской границе. .
Он изобилует сатирой, посвященной современной капиталистической культуре, включая идею об избрании известного политического аутсайдера на пост президента США. Персонаж Уоллеса - Джонни Джентл, артист без политического опыта, приходит к власти на фоне карикатурно смешных предвыборных обещаний. Одно из них - строительство пограничной стены между Соединенными Штатами и Канадой, чтобы превратить часть соседней страны в свалку опасных отходов и при этом заставить Канаду платить за стену.
Читатели «Бесконечной шутки» были поражены сходством между Джонни Джентлом и бывшим президентом США Дональдом Трампом, специалистом по недвижимости и любителем реалити-шоу, который пришел к власти обещанием о строительстве стены, но на южной, мексиканской границе. .
Гомер Симпсон открывает бозон Хиггса
Хотя многие предсказания «Симпсонов» носят пессимистический характер, другие, на удивление, имеют научную направленность. В эпизоде 1998 года «Волшебник вечнозеленой аллеи» глава семьи Гомер входит в кризис среднего возраста и решает начать новую жизнь. Он пытается стать изобретателем, что, конечно, у него плохо получается. Гомер который строит Томаса Эдисона и пытается заявить о своем изобретении. В решающий момент Гомер пишет уравнение для определения массы (тогда еще теоретической) частицы бозона Хиггса. По его расчетам, масса бозона составляла 775 гигаэлектронвольт.
На самом деле, бозон Хиггса был официально открыт лишь 14 лет спустя. Когда это, наконец, произошло, его масса была определена в 125 гигаэлектронвольт, что, по отзывам экспертов, не так уж сильно разнится с результатом Гомера. Правда, если уж быть совсем строгими, это не было пророчеством в чистом виде: авторы сценария посоветовались с астрономом из Колумбийского университета по поводу этой шутки.
На самом деле, бозон Хиггса был официально открыт лишь 14 лет спустя. Когда это, наконец, произошло, его масса была определена в 125 гигаэлектронвольт, что, по отзывам экспертов, не так уж сильно разнится с результатом Гомера. Правда, если уж быть совсем строгими, это не было пророчеством в чистом виде: авторы сценария посоветовались с астрономом из Колумбийского университета по поводу этой шутки.
Путешествия Гулливера предсказали наличие марсианских лун
«Путешествия Гулливера» были написаны Джонатаном Свифтом в 1726 году. Одной из чужеземных стран, которые посетил Лемюэль Гулливер, была Лапута, плавучий остров, полный безумных ученых. Свифт высмеивал современную ему науку, в которую не верил, и припимсывал лапутянским ученым самые безумные открытия. Одним из них были два небольших спутника, вращающихся вокруг Марса, при этом в тексте были указаны орбитальное расстояние и периоды обращения этих двух спутников.
Асаф Холл на самом деле открыл Фобос и Деймос, две луны Марса, но только через 151 год, в 1877-м. К тому же, как оказалось, орбитальное расстояние и периоды обращения реальных лун не так уж далеки от выдуманной статистики Свифта. Была ли догадка Свифта случайностью или же он делал выводы на основе известной информации о Солнечной системе, теперь уже не узнать.
Асаф Холл на самом деле открыл Фобос и Деймос, две луны Марса, но только через 151 год, в 1877-м. К тому же, как оказалось, орбитальное расстояние и периоды обращения реальных лун не так уж далеки от выдуманной статистики Свифта. Была ли догадка Свифта случайностью или же он делал выводы на основе известной информации о Солнечной системе, теперь уже не узнать.
Мультипликатор из начала 90-х предсказал эпоху гаджетов
В 1991 году карикатурист и футуролог Стивен М. Джонсон написал и проиллюстрировал книгу под названием «Терапевтические автобусы, информационные бездельники, солнечные автоматические плиты и другие видения XXI века». В ней он представил ближайшее будущее, полное нелепых изобретений. Многие из них не несли никакой ценности и были явно шутливым - обувь с поворотниками, чтобы люди не сталкивались друг с другом, автомобили со стиральными машинами, чтобы стирать во время вождения, и приспособление размером с рот для одновременной чистки всех зубов. Но некоторые из его предположений, причем самые антиутопичные, спустя пару десятилетий вошли в реальность. Самое, пожалуй, заметное - каршеринг, совместное использование автомобилей. «Узлы связи автостопщика», где люди, которым нужно куда-то поехать, через компьютер договариваются с водителем, в значительной степени похожи на Uber. Джонсон предсказал также появление очков Google, портативных телеэкранов, которые люди носят с собой, куда бы они ни пошли, а также пуленепробиваемых рюкзаков в качестве школьной принадлежности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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