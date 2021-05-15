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Шутки, оказавшиеся пророчествами

Шутки, оказавшиеся пророчествами (12 фото)

Автор:
15 мая 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: истории   неожиданно   ну вы даете!   пошутили   правда   пророчество   странные дела   шутки   
896
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Наверное, со многими так бывало - скажешь что-нибудь невероятное в шутку, а потом озадаченно наблюдаешь за тем, как шутка претворяется в жизнь. Вот несколько самых выдающихся шутников, которые, сами о том не догадываясь, оказались пророками.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   неожиданно   ну вы даете!   пошутили   правда   пророчество   странные дела   шутки   
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