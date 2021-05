Шутки, оказавшиеся пророчествами

The Onion - старый сатирический сайт, который часто бывает настолько точным и проницательным в своих наблюдениях, что нередко люди принимают их шутки за истину. Нередки и случаи, когда шутки The Onion, в конце концов, материализуются в реальности. Одним из ярких примеров может служить фальшивая редакционная статья 2004 года с вымышленным интервью президента Gillette, в котором он смело заявляет: «К черту все, мы делаем пять клинков». В то время рынок бритвенных станков становился все более конкурентным, и основная стратегия брендов по привлечению клиентов заключалась в добавлении к бритве большего количества лезвий, «охлаждающих полосок алоэ» и других необязательных мелочей. В 2004 году бритвы с двумя или тремя лезвиями были невероятно распространены, но пять казались нереальными. Но не прошло и года после публикации статьи The Onion, как Gillette анонсировала Fusion - бритву с пятью лезвиями со смазывающими полосками с обеих сторон. Это был шаг вперед по сравнению с конкурентами - Mach3 Turbo с тремя лезвиями и Schick. - с четырьмя. При этом у Fusion было пять лезвий и две полосы, как и в сатирической статье. Может, их маркетлоги слишком много блуждают по сети?.