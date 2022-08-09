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Девочка и смерть

Девочка и смерть

Автор:
09 августа 2022 12:08
Метки: Девочка и смерть   проза   рассказ   чеширко   
292
2
- Вы не могли бы мне помочь?
Девочка отвлеклась от рисования мелками на асфальте, подняла голову и посмотрела на высоченную фигуру в странной одежде.
- А вы кто?

- Я... - растерялась Смерть и тут же решила перевести тему разговора, чтобы избежать неудобных и ненужных объяснений, - недавно я узнала новое слово и мне бы хотелось узнать его значение. Мне кажется, что вы должны его знать, так как, судя по всему, ваше эмоциональное состояние в данный момент весьма соответствует этому слову. Но это не точно. В общем, мне нужна ваша помощь.

- А можно говорить понятнее? - нахмурилась девочка.

- Да, вот примерно это же я и произнесла, когда впервые услышала это слово, - закивала Смерть.

- Вам нужно, чтобы я вам объяснила какое-то слово? - девочка поднялась на ноги и скептически наклонила голову набок, - я всегда думала, что взрослые знают больше, чем дети, и им не нужно объяснять всякие слова.

- Дело в том... - Смерть снова замешкалась, - я не знаю, как вам объяснить... Мне кажется, что именно вы должны разбираться в этом. Поможете мне?

- Ладно, - важно махнула девочка рукой, неожиданно почувствовав свою важность. Ведь не каждый день взрослые обращаются к детям за помощью, - помогу, так уж и быть.

- Вот это слово, - Смерть извлекла из складок одежды небольшой блокнот, обтянутый черной тканью и, открыв его на середине, протянула девочке.

- Ра-да-здь, - по слогам прочитала та и посмотрела на Смерть, пытаясь не рассмеяться, но она тут же заметила странное выражение лица девочки и ее заблестевшие глаза.

- Что? Что не так? Да, у меня не очень красивый почерк, но это же не значит, что над ним нужно смеяться?

- Да нет, с почерком все в порядке, - все-таки улыбнулась девочка, - просто вы сделали кучу ошибок в этом слове. Правильно писать: "радость", а не "радаздь". Через "о", "с" и "т".

- Да? - Смерть задумчиво уставилась в блокнот, а затем, выудив откуда-то обгрызенный карандаш, принялась что-то исправлять, - вот так?

- Ро-тс-адь... Нет. Давайте я вам продиктую. Пишите.

Девочка по буквам продиктовала Смерти интересовавшее ее слово.

- Вот теперь правильно, - удовлетворенно кивнула она, заглянув в блокнот.

- Благодарю, - слегка наклонила голову Смерть, - но это никак не решает проблему, с которой я к вам обратилась. Меня больше интересовало не правильное написание, а суть этого явления.

- Неужели вы никогда-никогда ничему не радовались?

- В том то и дело, что я не знаю. Если бы вы могли показать мне на примере, то я сравнила бы свои ощущения с теми, которые я уже испытывала и, возможно, сделала бы вывод о том, что...

- Вы ужасная зануда, - перебила ее девочка, устав следить за построением этой длиннющей логической цепочки, - только не обижайтесь. Зануды вообще редко испытывают какие-то чувства.

После этих слов Смерть сразу же как будто стала еще выше и грознее. Полы ее одеяния подернулись от неощутимого порыва ветра, а капюшон еще ниже опустился на лицо. Но это продлилось всего секунду. После этого она тут же ссутулилась и тяжко вздохнула.

- Да, к сожалению, вы правы. Мне уже не раз об этом говорили.

- Ладно, - девочка уперла руки в бока и оглянулась по сторонам, - сейчас я что-нибудь придумаю. О!

Заметив что-то в кусте сирени, растущем неподалеку, девочка сорвалась с места и ринулась к нему. Через минуту она снова стояла перед Смертью. В ее руках недовольно мяукал толстый рыжий кот, возмущаясь тем, что кто-то посмел потревожить его дневной сон.

- Гладьте, - приказным тоном произнесла она и протянула кота Смерти.

- Эм... Я где-то видела такое, но так и не поняла принципа действия, - с сомнением в голосе проговорила она, - нужно рукой водить по его шерсти?

- Да. Можно еще кончиком пальца дотронуться до его носа.

- Давайте с этого и начнем, пожалуй.

Смерть протянула руку к коту и, аккуратно коснулась кончиком кости розового носа. Кот тут же перестал мяукать, сонные глаза расширились от ужаса, а шерсть стала дыбом. Издав какой-то первобытный рев, он, замахав одновременно всеми своими конечностями, вырвался из рук девочки и со всей мочи бросился обратно в кусты.

- Наверное, вы слишком сильно нажали, - провожая взглядом обезумевшее животное, произнесла девочка.

- Нет, я только чуть-чуть прикоснулась.

- И что вы почувствовали?

Смерть задумчиво разглядывала свой белый палец, который привел в ужас кота.

- Скорее ничего, чем что-то, - наконец ответила она, - в какой-то момент мне показалось, что это несколько... забавно. Скажите, а для этого действа обязательно нужен кот? Или подойдет любое другое существо?

- Не знаю, - пожала плечами девочка, - я только котам пробовала на нос нажимать.

- А можно я попробую произвести те же действия с вами?

Девочка немного посомневалась, но все же утвердительно кивнула. Смерть снова протянула руку и аккуратно, еще более осторожно, чем раньше, коснулась носа своей маленькой собеседницы.

- Пи-и-ип!

Смерть тут же испуганно одернула руку.

- Что это за звук?

Девочка уже не могла сдерживаться. Присев на асфальт, она заливалась звонким смехом, сквозь слезы поглядывая на фигуру в капюшоне, оглядывающуюся по сторонам в поисках источника непонятного звука.

- Ну что вы? Это же шутка такая! Смотрите!

Девочка несколько раз коснулась своего носа, сопровождая это различными смешными звуками.

- Дотрагиваешься до носа и говоришь: "Пи-и-ип!", как будто он резиновый. Это же смешно!

- Как же так случилось, что у вас появился резиновый нос? А куда делся предыдущий?

- Да никуда он не девался! - отсмеявшись, проговорила девочка, - это как будто, понимаете? Как будто он резиновый, а на самом деле он обычный, кожаный.

- Как будто... - медленно произнесла Смерть, пробуя слово на вкус, - то есть, для того, чтобы испытать радость, нужно мысленно сотворить что-то, чего на самом деле не существует?

- Не обязательно, - покачала головой девочка, - но если вас ничего не радует из того, что есть на самом деле, то можно начать и с такого способа.

Смерть задумчиво потирала подбородок, пытаясь уложить в своей голове полученную информацию.

- Ну что ж, - Смерть снова изобразила легкий поклон, - я подумаю и, возможно, что когда-нибудь я попробую воспользоваться вашим советом.

- Пожалуйста.

- Что вы сказали?

- Я сказала - пожалуйста.

- А что нужно мне на это ответить?

- Ничего не нужно. Вы должны были сначала сказать мне: "Спасибо!", но раз вы ничего не сказали, то я решила, что вы забыли, поэтому сама сказала вам: "Пожалуйста".

- А-а... Вот как... - пробормотала Смерть.

- До свидания! - девочка пожала плечами и снова присела на асфальт дорисовывать свой рисунок.

- Пожалуйста, - кивнула Смерть и медленно зашагала прочь.

У куста сирени она остановилась, украдкой оглянулась на девочку и, убедившись в том, что она на нее не смотрит, наклонилась и протянула руку сквозь листья.

- Пи-и-ип! - шепнула она и снова коснулась носа кота, который от страха из розового уже почти превратился в пепельно-серый. Только немного успокоившийся кот подпрыгнул на месте, как от удара электрического тока и, сметая все на своем пути и проклиная всех на кошачьем языке, ринулся в сторону подвала.

- Да, это действительно забавляет, - хмыкнула Смерть, - но не более того.

*** Не очень понятные слова

Смерть зашла в палату ровно в тот момент, когда точка электрокардиографа дернулась в последний раз и превратилась в ровную линию. Пройдя мимо суетившихся врачей так, как будто их и не существовало, она подошла к операционному столу и склонилась над телом.

- Вот так встреча, - удивленно вскинула бы брови она, если бы они у нее были, - не думала, что она произойдет так быстро.

- Вы... Вы - Смерть? Мы с вами уже встречались? - девушка, лежащая на столе, нахмурилась, пытаясь вспомнить, о какой встрече идет речь.

- Ну что же вы? Не помните совсем? Двадцать три года назад вы мне пытались объяснить, что такое радость.

- А-а-а... Радоздь?! - устало улыбнулась девушка, - так это были вы? И что, у вас получилось ее испытать?

- К сожалению, нет, - вздохнула Смерть, - но ваш способ некоторое время меня забавлял, чем, несомненно, скрашивал мое существование в этом мире. Кстати, пользуясь случаем, хотела бы вас попросить еще раз помочь мне.

- Не думаю, что вы выбрали самое подходящее время, но разве вам откажешь? - рассмеялась девушка.

Смерть тут же вытащила из складок одежды все тот же блокнот и, найдя нужную страницу, протянула его девушке.

- Вот это слово... Я правильно его записала?

Девушка скосила взгляд на блокнот и улыбка снова озарила ее уставшее лицо.

- Бла-га-дар-наздь, - произнесла она по слогам, еле сдерживая смех, - нет, не правильно. Записывайте, я продиктую по буквам.

Смерть исправила ошибки и, закрыв блокнот, снова спрятала его где-то внутри своего балахона.

- Вот и отлично. Спасибо вам.

- Теперь все? Нам пора идти? - вздохнула девушка и взглянула на врачей, все так же суетившихся вокруг стола и, совершенно не обращавших внимания на посторонних в палате.

- Успеем еще, - улыбнулась Смерть и медленно протянула руку к лицу девушки, - пи-и-ип!

- Что вы делаете?

- Пи-и-ип!

- Это сейчас не очень уместно, - попыталась отмахнуться девушка.

- Пи-и-ип! ПИ-И-ИП!!!

- Еще разряд!

- Есть разряд!

- Адреналин внутривенно, подготовить инъекцию атропина.

- Готово!

Врач бросил быстрый взгляд на монитор электрокардиографа. Прямая линия дернулась и снова запищала отрывистыми сигналами: "Пи-и-ип! Пи-и-ип! Пи-и-ип...".

Источник:

АНТИФИШКИ
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90k
Броненосец Потелкам Час назад
Спасибо
Как всегда, супер
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3k
GROMOZEKA 7 минут назад
Очень хорошо!
Я бы даже сказал ВЕЛИКОЛЕПНО!
Автору огромное спасибо
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60k
Александр Ломовицкий 14 минут назад
Чеширко, мастер пера.
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35
Eldoradonurych 39 минут назад
Митхун Чакрабортенков, Вы как всегда супер публикуете. Спасибо.
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Митхун Чакрабортенков

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