- А вы кто?



- Я... - растерялась Смерть и тут же решила перевести тему разговора, чтобы избежать неудобных и ненужных объяснений, - недавно я узнала новое слово и мне бы хотелось узнать его значение. Мне кажется, что вы должны его знать, так как, судя по всему, ваше эмоциональное состояние в данный момент весьма соответствует этому слову. Но это не точно. В общем, мне нужна ваша помощь.



- А можно говорить понятнее? - нахмурилась девочка.



- Да, вот примерно это же я и произнесла, когда впервые услышала это слово, - закивала Смерть.



- Вам нужно, чтобы я вам объяснила какое-то слово? - девочка поднялась на ноги и скептически наклонила голову набок, - я всегда думала, что взрослые знают больше, чем дети, и им не нужно объяснять всякие слова.



- Дело в том... - Смерть снова замешкалась, - я не знаю, как вам объяснить... Мне кажется, что именно вы должны разбираться в этом. Поможете мне?



- Ладно, - важно махнула девочка рукой, неожиданно почувствовав свою важность. Ведь не каждый день взрослые обращаются к детям за помощью, - помогу, так уж и быть.



- Вот это слово, - Смерть извлекла из складок одежды небольшой блокнот, обтянутый черной тканью и, открыв его на середине, протянула девочке.



- Ра-да-здь, - по слогам прочитала та и посмотрела на Смерть, пытаясь не рассмеяться, но она тут же заметила странное выражение лица девочки и ее заблестевшие глаза.



- Что? Что не так? Да, у меня не очень красивый почерк, но это же не значит, что над ним нужно смеяться?



- Да нет, с почерком все в порядке, - все-таки улыбнулась девочка, - просто вы сделали кучу ошибок в этом слове. Правильно писать: "радость", а не "радаздь". Через "о", "с" и "т".



- Да? - Смерть задумчиво уставилась в блокнот, а затем, выудив откуда-то обгрызенный карандаш, принялась что-то исправлять, - вот так?



- Ро-тс-адь... Нет. Давайте я вам продиктую. Пишите.



Девочка по буквам продиктовала Смерти интересовавшее ее слово.



- Вот теперь правильно, - удовлетворенно кивнула она, заглянув в блокнот.



- Благодарю, - слегка наклонила голову Смерть, - но это никак не решает проблему, с которой я к вам обратилась. Меня больше интересовало не правильное написание, а суть этого явления.



- Неужели вы никогда-никогда ничему не радовались?



- В том то и дело, что я не знаю. Если бы вы могли показать мне на примере, то я сравнила бы свои ощущения с теми, которые я уже испытывала и, возможно, сделала бы вывод о том, что...



- Вы ужасная зануда, - перебила ее девочка, устав следить за построением этой длиннющей логической цепочки, - только не обижайтесь. Зануды вообще редко испытывают какие-то чувства.



После этих слов Смерть сразу же как будто стала еще выше и грознее. Полы ее одеяния подернулись от неощутимого порыва ветра, а капюшон еще ниже опустился на лицо. Но это продлилось всего секунду. После этого она тут же ссутулилась и тяжко вздохнула.



- Да, к сожалению, вы правы. Мне уже не раз об этом говорили.



- Ладно, - девочка уперла руки в бока и оглянулась по сторонам, - сейчас я что-нибудь придумаю. О!



Заметив что-то в кусте сирени, растущем неподалеку, девочка сорвалась с места и ринулась к нему. Через минуту она снова стояла перед Смертью. В ее руках недовольно мяукал толстый рыжий кот, возмущаясь тем, что кто-то посмел потревожить его дневной сон.



- Гладьте, - приказным тоном произнесла она и протянула кота Смерти.



- Эм... Я где-то видела такое, но так и не поняла принципа действия, - с сомнением в голосе проговорила она, - нужно рукой водить по его шерсти?



- Да. Можно еще кончиком пальца дотронуться до его носа.



- Давайте с этого и начнем, пожалуй.



Смерть протянула руку к коту и, аккуратно коснулась кончиком кости розового носа. Кот тут же перестал мяукать, сонные глаза расширились от ужаса, а шерсть стала дыбом. Издав какой-то первобытный рев, он, замахав одновременно всеми своими конечностями, вырвался из рук девочки и со всей мочи бросился обратно в кусты.



- Наверное, вы слишком сильно нажали, - провожая взглядом обезумевшее животное, произнесла девочка.



- Нет, я только чуть-чуть прикоснулась.



- И что вы почувствовали?



Смерть задумчиво разглядывала свой белый палец, который привел в ужас кота.



- Скорее ничего, чем что-то, - наконец ответила она, - в какой-то момент мне показалось, что это несколько... забавно. Скажите, а для этого действа обязательно нужен кот? Или подойдет любое другое существо?



- Не знаю, - пожала плечами девочка, - я только котам пробовала на нос нажимать.



- А можно я попробую произвести те же действия с вами?



Девочка немного посомневалась, но все же утвердительно кивнула. Смерть снова протянула руку и аккуратно, еще более осторожно, чем раньше, коснулась носа своей маленькой собеседницы.



- Пи-и-ип!



Смерть тут же испуганно одернула руку.



- Что это за звук?



Девочка уже не могла сдерживаться. Присев на асфальт, она заливалась звонким смехом, сквозь слезы поглядывая на фигуру в капюшоне, оглядывающуюся по сторонам в поисках источника непонятного звука.



- Ну что вы? Это же шутка такая! Смотрите!



Девочка несколько раз коснулась своего носа, сопровождая это различными смешными звуками.



- Дотрагиваешься до носа и говоришь: "Пи-и-ип!", как будто он резиновый. Это же смешно!



- Как же так случилось, что у вас появился резиновый нос? А куда делся предыдущий?



- Да никуда он не девался! - отсмеявшись, проговорила девочка, - это как будто, понимаете? Как будто он резиновый, а на самом деле он обычный, кожаный.



- Как будто... - медленно произнесла Смерть, пробуя слово на вкус, - то есть, для того, чтобы испытать радость, нужно мысленно сотворить что-то, чего на самом деле не существует?



- Не обязательно, - покачала головой девочка, - но если вас ничего не радует из того, что есть на самом деле, то можно начать и с такого способа.



Смерть задумчиво потирала подбородок, пытаясь уложить в своей голове полученную информацию.



- Ну что ж, - Смерть снова изобразила легкий поклон, - я подумаю и, возможно, что когда-нибудь я попробую воспользоваться вашим советом.



- Пожалуйста.



- Что вы сказали?



- Я сказала - пожалуйста.



- А что нужно мне на это ответить?



- Ничего не нужно. Вы должны были сначала сказать мне: "Спасибо!", но раз вы ничего не сказали, то я решила, что вы забыли, поэтому сама сказала вам: "Пожалуйста".



- А-а... Вот как... - пробормотала Смерть.



- До свидания! - девочка пожала плечами и снова присела на асфальт дорисовывать свой рисунок.



- Пожалуйста, - кивнула Смерть и медленно зашагала прочь.



У куста сирени она остановилась, украдкой оглянулась на девочку и, убедившись в том, что она на нее не смотрит, наклонилась и протянула руку сквозь листья.



- Пи-и-ип! - шепнула она и снова коснулась носа кота, который от страха из розового уже почти превратился в пепельно-серый. Только немного успокоившийся кот подпрыгнул на месте, как от удара электрического тока и, сметая все на своем пути и проклиная всех на кошачьем языке, ринулся в сторону подвала.



- Да, это действительно забавляет, - хмыкнула Смерть, - но не более того.