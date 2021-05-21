В Нижнем Новгороде продают квартиру аж в четыре этажа

В квартире есть просто огромных размеров джакузи, несколько гардеробных, сауна и прачечная. Санузлов всего пять и даже гараж в цоколе есть площадью 38 квадратов. Ну и в комплекте с квартирой идет одно машиноместо на подземной автостоянке.