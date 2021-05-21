В Нижнем Новгороде продают квартиру аж в четыре этажа

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Жилье просто удивительно роскошное, в нем восемь комнат, а площадь составляет 302 квадратных метра.
Причем жилье продают "под ключ" - со всей мебелью и полным комплектом бытовой техники. Как любят говорить риэлторы - "заезжай и живи". Четыре уровня, на котором расположено все для жизни.
В квартире есть просто огромных размеров джакузи, несколько гардеробных, сауна и прачечная. Санузлов всего пять и даже гараж в цоколе есть площадью 38 квадратов. Ну и в комплекте с квартирой идет одно машиноместо на подземной автостоянке.
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Сам дом малоквартирный 1994 года постройки, находится в центре и в квартиру существует отдельный вход, кстати с пандусом.
Хозяин квартиры просит за такой шик 36 млн рублей.
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