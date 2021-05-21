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В Нижнем Новгороде продают квартиру аж в четыре этажа

В Нижнем Новгороде продают квартиру аж в четыре этажа (7 фото)

Автор:
21 мая 2021 14:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   квартиры   недвижимость   риэлторы   роскошь   
752
7
Жилье просто удивительно роскошное, в нем восемь комнат, а площадь составляет 302 квадратных метра.
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Метки: Россия   жить в россии   квартиры   недвижимость   риэлторы   роскошь   
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6  комментариев
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1k
ddp 39 минут назад
Что-то я не понял почему на такую не маленькую квартиру аж с пятью санузлами всего одно машиноместо? Что за нищебродство? Куда мне ставить все свои автомобили?!
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51
capbutt 21 минуту назад
Цыганщина какая-то и дурновкусие. И бабушкин ковёр для эффектных селфи в инстаграм.
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−55
vova old Полчаса назад
автор собрался что-то выразить грузовиками? что-то Мне кажется что раньше автора вывезут, а вообще почему нет -большая страна ,наверное есть ещё и больше и красивее
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