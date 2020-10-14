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Откуда бабки, Зина: где взять денег на четвертую квартиру, если на еду не хватает

Откуда бабки, Зина: где взять денег на четвертую квартиру, если на еду не хватает (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 10:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: деньги   истории из жизни   правда   рассказ   русские люди   удивление   
1264
2

Довелось мне тут очутиться в больнице. На койке рядом оказалась очень, просто невероятно разговорчивая женщина. Она говорила всегда, даже тогда когда в моих ушах были наушники, а в планшете кино. Сначала я ее мало слушала, но потом начала прислушиваться и мысленно задавать себе вопросы - откуда деньги, Зин?

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Метки: деньги   истории из жизни   правда   рассказ   русские люди   удивление   
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7  комментариев
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60k
Gogaren_3Meu 22 минуты назад
никто же не мешает в ответ на3,14здеть с три короба про виллу в Майами, личный джет и яхту больше, чем у Абрамовича
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155
Олег 11 минут назад
Есть у нас такие знакомые. Каждый год страдают что бизнес идет плохо(но при этом у них три катера для катания туристов в Балаклаве и своя мини гостиница), Но каждый год прикупают по квартирке. Под сдачу.
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9k
Лехахуторской 17 минут назад
Пи3,14ть не мешки ворочать.
Народная мудрость.
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32k
jonnyD 24 минуты назад
Наберут кредитов без счета , потом жалуются , что на жратву не хватает .
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16k
babuby Полчаса назад
Если денег нет, то их не ни на квартиры, ни на машины, ни даже на новый чайник вместо сломавшегося.
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33k
dima423 39 минут назад
ну так всегда кто все тратит на еду (и прочие мелочи) нету денег на квартиры и прочий крупняк, а у тех кто покупает квартиры нет денег на еду... конечно речь о простых людях, а не о богачах))
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46k
alertol dima423 20 минут назад
Богачей (реальных) сущие единицы на весь мир. 99% людей кажущихся богатыми именно из второй категории в вашем комменте.
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