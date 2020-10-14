Откуда бабки, Зина: где взять денег на четвертую квартиру, если на еду не хватает

Ремарка - дело происходит в крымской больнице, это важно для повествования.

Разговор о деньгах зашел после того, как она услышала мой телефонный разговор с мужем, относительно посудомоечной машины - муж советовался какой купить порошок. И дама, услышав о машинке, начала рассказывать о своей бытовой технике, что у нее посйдомойка уже лет 10, что она такую же купила дочке и сыну. Сыну уже давно, потому что мальчику надо жить отдельно, поставили ее вместе с ремонтов в квартиру, купленную родителями. Недавно вот дочке купили квартиру, тоже поставили посудомойку хорошую вместе с новым кухонным гарнитуром. В течение пары часов мадам вывалила на меня описание квартиры сына, квартире дочери, гаража, машины, порядка, чистоты (муж подарил мне робот-пылесос - не могу им пользоваться, я сама чистоту навожу, так и стоит в углу эта железка) и шикарных новых шкафов (мы воооот такой огромный, белый шкаф-купе поставили) в ее квартире и т,д. и т.п.

Все с подробностями, вплоть до фирм производителей техники, мебели, точного местоположения квартир, марки машины (у них с мужем Фольксваген Поло)...

Прекрасно подумалось мне, кто-то живет хорошо, это же чудесно. Люди с достатком - разве это не мечта каждого?

И тут зашла лечащий врач на обход, в процессе беседы с дамой она спросила:

- Вам ранее операцию делать предлагали?

- Да, предлагали, лет 8 назад.

- Почему не сделали?

И тут я не поверила своим ушам - дорого очень...

После ухода врача, дама начала активно и с возмущением рассказывать как ей предложили заплатить за операцию 4 тысячи гривен (как вы понимаете дело было еще при Украине).

- Представляете? 4 тысячи гривен! Это же мне, чтобы собрать эти деньги, надо было не есть не пить два месяца! Крохоборы, вот я и отказалась. Сейчас зато бесплатно все сделали.

Я не удержалась и сказала

- Хорошо, что вам при России стало легче в материальном плане...

- Да какое легче-то! О чем вы говорите? - возмутилась дама. - Думаете моей зарплаты хватает на что-то? Да жить же невозможно на эти деньги - раз в магазин сходишь и все. Довели народ до нищеты.

И далее еще два часа стенаний об ужасах бытия, материальных издержках, всецелой экономии и жизни буквально впроголодь...

Знаете, у меня не хватило духа спросить - откуда деньги, Зин? Может быть правда если у русского человека нет денег, то надо менять доллары? Но откуда же тогда доллары, если зарплаты даже на еду не хватает, не прожить, операцию не сделать? А квартиры, ремонты и машины из воздуха падают, или все-таки кто-то что-то мутит, а потом ругает всех вокруг за то, что они такие мутные?

(Пользователь waldo)