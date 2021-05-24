FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 4942 поста • 1073 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Заброшенная съемочная площадка в Крыму, на которой снимали фильм о войне в Сирии

Заброшенная съемочная площадка в Крыму, на которой снимали фильм о войне в Сирии (7 фото)

Автор:
24 мая 2021 09:21
Сообщество : Кино
Метки: Крым   интересно   кино   съемка   съемочная площадка   фильм   фото   
389
7

Она находится в не самом людном месте, но те, кто случайно проезжая мимо, замечают постройки и останки сожженных машин, недоумевают: а что это за такое странное место? Ведь не было же раньше здесь этого? Что-то другое было?

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Крым   интересно   кино   съемка   съемочная площадка   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
88k
стас 49 минут назад
а прибраться за собой киношникам религия не позволяет? насрато и ушёто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
53
Юденич 5 минут назад
Что фильм г...о, что после себя г...о оставили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сталкер 19 минут назад
Двойственное ощущение...
С одной стороны: нагадил – убери!
С другой: появилась некая новая достопримечательность. Спорная, несомненно, но таки вызывающая интерес...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Добрый Руссич! Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Лучший Друг Полчаса назад
А убирать кто будет? Учитель?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Добрый Руссич! Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx Полчаса назад
Поднасрали кинотяп-ляпы и не прибрали за собой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото) Засекреченная бойня: как в СССР комсорг расстрелял 7 человек (3 фото) 13 актёров, чью крутость увидели не сразу 13 актёров, чью крутость увидели не сразу 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар» 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар» 15 современных писателей, чьи произведения известны почти всем, а вот лица — нет 15 современных писателей, чьи произведения известны почти всем, а вот лица — нет 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино 13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

407520



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самые невероятные растения планеты
8
36
Самые невероятные растения планеты
Как появился забор с "ромбиками"?
3
87
Как появился забор с "ромбиками"?
﻿
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Понятно
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#факты#подборка#животные#страна#российская империя#Крым
#фото#люди#СССР#прикол#новости#дети#сатира
#история#картинки#фотографии#Россия#прикольные#приколы#сша

На что жалуетесь?

Вернуться