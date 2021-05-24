Как раз недавно я увидел в ленте Фейсбука очередную небольшую серию фотографий отсюда, и очередной вопрос: «Что это за древний храм в Ленинском районе? Никогда о нем не слышал, и не могу найти никакой информации по этому поводу в интернете».

На самом деле, информации о «храме» в интернете и правда почти нет. Потому что интернет не знает здесь никакого храма, да и не было его на этом холме никогда. Коровник у подножия холма был. А храма нет. Теперь коровника нет, а храм появился...