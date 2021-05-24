Она находится в не самом людном месте, но те, кто случайно проезжая мимо, замечают постройки и останки сожженных машин, недоумевают: а что это за такое странное место? Ведь не было же раньше здесь этого? Что-то другое было?
Как раз недавно я увидел в ленте Фейсбука очередную небольшую серию фотографий отсюда, и очередной вопрос: «Что это за древний храм в Ленинском районе? Никогда о нем не слышал, и не могу найти никакой информации по этому поводу в интернете».
На самом деле, информации о «храме» в интернете и правда почти нет. Потому что интернет не знает здесь никакого храма, да и не было его на этом холме никогда. Коровник у подножия холма был. А храма нет. Теперь коровника нет, а храм появился...
Коровник — сожгли. А храм — построили. И то, и другое — буквально за считанные дни.
А все дело в съемках фильма о сирийской войне, которые снимал здесь в прошлом году Алексей Учитель.
По замыслу, в этих местах воспроизводили разрушенную боевиками Пальмиру и бои за ее освобождение. И именно эпизоды про освобождение снимали на месте никому ранее не известного холма и коровника.
Храм — построили из ракушечника и бутафории. Протоптали к нему дорожку на горку, положили несколько ступеней, установили бутафорские колонны.
Выглядят, как настоящие.
А там, где был коровник, достроили еще несколько глинобитных построек, которые обычно показывают, как жилища в арабских странах, и устроили здесь «опорный пункт» боевиков.
Ну и, разумеется, во время съемок его разгромили по полной программе: и часть бутафории, и остатки коровника.
Само собой, арабских боевиков не могли не снимать без обязательных пикапов с пулеметами в кузове. Сварили обманки, и в самую гущу событий из. Ну а затем одни изрешетили пулями, другие — сожгли для пущего эффекта.
Вот такие интересные места встречаются в Крыму.
Источник:
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С одной стороны: нагадил – убери!
С другой: появилась некая новая достопримечательность. Спорная, несомненно, но таки вызывающая интерес...