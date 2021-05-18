Неожиданные вопросы с женских форумов, от которых и смешно, и страшно

3386
18
Друзья, тут очередной трешачок с женских форумов подоспел. Вам может показаться это очень смешным, но не стоит забывать, что один из данных месседжей может принадлежать вашей второй половине.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Со стороны выглядит смешно, или Наглядная правда об отношениях между мужчинами и женщинами
- Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах
- "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
- Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого
- С женой смеялись до слез: шутки на весьма пикантную тему
40
Понравилось40
Новости партнёров
Насрать
ТВОЯ МЕЧТА! ПРИНЦ! Умный и богатый, ласковый и нежный, симпатичный и высокий, весёлый и заботливый. Не пью, не курю, матом не ругаюсь, наркотики не принимаю, дарю всегда цветы, уважаю твою маму. Удовлетворяю все твои прихоти. Дать деньги на шубку, брюлик, машинку, кофточку или сапожки…НЕ ПРОБЛЕМА! По первому же требованию и столько, сколько нужно. Даже можно и больше, чтобы с запасом, и хватило на ресторанчик, ночной клуб или салон красоты. Также дам денег на операцию по увеличению или уменьшению груди, липосакцию, подтяжку всего, что ты захочешь. Хочу, чтобы моя девушка была только самой лучшей, КОРОЛЕВОЙ! А на это любых денег не жалко. А ещё у меня море свободного времени для общения с тобой, т.к. на работе я появляюсь изредка и лишь исключительно для того, чтобы забирать деньги. Ведь нет ничего лучше, чем слушать твой божественный голос с утра до вечера. Готов не спать ради тебя ночи напролёт. С огромным удовольствием выслушаю все твои истерики и претензии, и непременно пойду исправлять свои ошибки и недочёты. Не заставлю тебя готовить, мыть посуду и полы, стирать. Для этого есть домохозяйки! Пусть они этим и занимаются. Никогда не заставлю тебя работать. Зачем это? Есть же я у тебя и мой банковский счёт. Его хватит нам, нашим детям и твоим родителям и родственникам. Обожаю, когда ты общаешься со своими подружками по телефону или в нашем коттедже на берегу тёплого моря. Сексом занимаюсь лишь только по твоему требованию! А если он тебе не нужен, да и фиг бы с ним. Тем более в жизни столько причин, чтобы им не заниматься. Ерунда всё этот секс. Он нужен только «похотливым козлам и этим уродам-извращенцам». Нам же нужна любовь, бескорыстная и чистая (как у нас)!
Некоторые особо продвинутые представительницы даже сами пытаются писать стихи (про любовь и душевные страдания, разумеется). Традиционно подобные эпические высеры характеризуются сверхъестественным уровнем безграмотности, огромным количеством крайней степени идиотских метафор, отсутствием вменяемого смысла:
Я бываю такая разная,
то капризная, то прекрасная,
то страшилище опупенное,
то красавица мисс вселенная,
то покладиста, то с характером,
то молчу, то ругаюся матерно,
то в горящие избы на лошади,
то отчаянно требую помощи,
дверью хлопну расставлю все точки,
то ласкаюсь пушистым комочком,
то люблю и тотчас ненавижу,
то боюсь высоты,
но на крышу выхожу погулять темной ночкой,
то жена, то примерная дочка,
то смеюсь, то рыдаю белугой,
то мирюсь, то ругаюсь с подругой.
Не больна я, не в психике трещина
просто Я стопроцентная ЖЕНЩИНА
Напомнило мне. Пока читал, кровь из глаз пошла..