Неожиданные вопросы с женских форумов, от которых и смешно, и страшно

Друзья, тут очередной трешачок с женских форумов подоспел. Вам может показаться это очень смешным, но не стоит забывать, что один из данных месседжей может принадлежать вашей второй половине.

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1. Почему-то она ничего не написала про то, что не изменяла мужу 0 Источник:

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2. Огромное количество вопросов на "постельную" тему 0 Источник:

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4. Только посмотрите, на что способно женское воображение 0 Источник:

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6. Умно она придумала? 0 Источник:

7. Они постоянно переживают по всяким пустякам 0 Источник:

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9. Они на 100% уверены, что найдут на форумах поддержку и ответы на все свои вопросы 0 Источник:

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11. Запасной ребенок, вы серьезно? 0 Источник:

12. Что самое интересное, они переводят деньги 0 Источник:

13. Вернемся к трешаку с форумов 0 Источник:

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