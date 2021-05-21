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35 добрых фото, которые поднимут вам настроение

35 добрых фото, которые поднимут вам настроение (36 фото)

Автор:
21 мая 2021 21:06
Сообщество : Жизнь
Метки: добро   животные   жизнь   истории из жизни   милота   позитив   соцсети   
1466
36

Если вы успели взгрустнуть к концу недели, не беда -- эта подборка добрых фотографий и историй из жизни обязательно вернет вам позитив и веру в человечество.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: добро   животные   жизнь   истории из жизни   милота   позитив   соцсети   
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Эта лисичка каждый день приходит к нам в сад и хочет подружиться"

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6k
gena 21 минуту назад
Героин умеет ждать
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17k
Сталкер 55 минут назад
Первая зацепила больше всего.
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Настоятельно рекомендую вернуться к наркоте!
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