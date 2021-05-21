35 добрых фото, которые поднимут вам настроение

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Если вы успели взгрустнуть к концу недели, не беда -- эта подборка добрых фотографий и историй из жизни обязательно вернет вам позитив и веру в человечество.
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2. Этот милейший джентльмен пришел в салон красоты и попросил научить его делать прическу жене, которая уже не может укладываться сама
3. Этот мальчик увидел, как трое мужчин схватили 18-летнюю девушку и попытались запихнуть ее в машину. Он тут же среагировал, громко закричав, и смог увести девушку в безопасное место, а потом попросил маму позвонить в полицию
4. Парень подобрал бездомного кота, которого повадился навещать его брат. Пришлось взять и его!
5. "Сегодня я четыре года как освободилась от героиновой зависимости! Фото сверху было сделано, когда у меня была зависимость, на нижней я с 2-летним сыном. Выздоровление возможно"
7. Парень поспорил с сестрой, что если она закончит учебу с отличием, он придет на ее выпускной в таком же платье. Она сказала, что это ее мотивировало, а брат - что оно того стоило!
8. 13-летнюю девочку травили одноклассники за то, что она подбирает мусор. Несмотря на травлю, она собрала тысячи литров мусора, большую часть которого отправила на переработку, и стала амбассадором WWF
10. Мужчина попросил подарить ему на свадьбу набор Lego, жена была не в восторге. Тогда он пообещал, что соберет его только с будущими детьми. "Сегодня, 10 лет спустя, приключение начинается".
14. "Собака, которая сейчас у меня на передержке, никогда раньше не была в доме. Это первый раз, когда она спит дома, на кровати"
15. "Спустя неделю после помолвки я узнала, что у меня рак (неходжкинская лимфома 4 стадии). Месяц назад я впервые смогла примерить платье к свадьбе, хотя раньше не знала, доживу ли до этого дня"
16. "Моя собака удочерила двух брошенных котят. Она вот-вот родит, а пока вскармливает котят"
21. "Не пью алкоголь один год. Никогда бы не подумал, что смогу это написать. Жизнь не идеальна, но теперь она гораздо лучше"
22. Кошка, которая любит обниматься с животом беременной хозяйки (а ребенку нравится, как она мурчит)
27. "Сказал своему псу, что скоро придет папа. Пес его обожает и терпеливо ждал его до самого прихода"
28. Девушка заметила голубя, который не двигался - оказалось, он был весь измазан чем-то липким. Она помыла его и на следующий день отпустила: "Он очень спокойно все стерпел, я назвала его Элмером. Опыт на 10 из 10"
29. "Момент, когда ты понимаешь, что дедуля на досуге тренировался играть в Покемонов и теперь знает, что делает"
32. У мужа и кошки день рождения почти в один день. Надпись на торте: "С днем рождения, Молли! (и Тим)".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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