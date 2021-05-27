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Анаконда: «Кровожадная людоедка в 20 метров длиной». Развеиваем лживые мифы о мирной змее, которая не может съесть человека

Анаконда: «Кровожадная людоедка в 20 метров длиной». Развеиваем лживые мифы о мирной змее, которая не может съесть человека (11 фото)

Автор:
27 мая 2021 21:50
Метки: змеи   интересно   факты   
1052
11

Чёрный пиар — тоже пиар. Видимо, такой маркетологической мудростью пользуется анаконда. О ней ходят легенды и снимают фильмы. Даже музыкальные группы в честь змеюки называют! Только слава эта совсем недобрая. Когда тебя называют монстром и людоедом, говорить о хорошей репутации не приходится. Однако всё это чушь и враки. И мы расскажем почему.

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Метки: змеи   интересно   факты   
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1k
Ловите наркомана! 3 часа назад
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 41 минуту назад
Анаконда не сожрет человека?? Ахахахах))) НУ да ну да!! Обвивая жертву своими кольцами тем самым она ломает все кости делая жертву компактнее... Вон гуглите вродее как Съеденный заживо. Змеюка мужика проглатует запросто
ПЫ.СЫ. Если питон жрет антилоп, то что уже говорить про анаконд
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. В местах обитания анаконды сибиряки не живут. Не доисторические, а те, что мы под этим терминов представляем. Местные народы весьма субтильны
2. Анаконд совсем больших размеров всё же описаны. В более ранний период. Но и тогда были не часты. Что наводит на версию, что сейчас они просто не дорастают. А старые выбиты. Хотя регион обитания не самый изученный и не факт, что в более укромном месте не осталось экземпляра-другого. А то, что о них не пишут, так не выживают свидетели. Биологически для роста препятствий нет
3. Поскольку змея сначала жертву душит и ломает ей кости (что несколько утрамбовывает добычу), а потом натягивается на неё, то биологически ничего не мешает змеюке сожрать среднего представителя хомо сапиенс.
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4k
fryazino 2 часа назад
Автор, а вот этому юноше не повезло.
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2k
lekha-fil 3 часа назад
"Ядовитых зубов у анаконды НЕМА!!!" НЕМА, Карл! Нема ядовитых зубов.
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19k
Matrosskin 3 часа назад
Так и не понял, а что мешает анаконде сожрать худощавую женщину среднего роста ? Могучие плечи ? Что-то мне подсказывает - обезьян всяких разных она жрёт только в путь. Да и если она даже и не сможет проглотить - после её "объятий" вряд ли это уже будет иметь хоть какое-то значение...
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27k
АнтонПолднев 3 часа назад
Ну что, всё ещё считаете анаконду монстром?©
Да.
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10k
uutb 3 часа назад
Есть может и не станет, но убить-в два хлопка!
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Человека не может съесть - взрослого. Ребенка запросто может съесть удав и поменьше.
Самый большой душащий змей на сегодня - сетчатый питон. Запомнил порог - 40 кг. Меньше он съесть может, больше нет. В ЮВА такие съедали маленьких женщин и даже маленьких мужчин.
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10k
Олегbl4 3 часа назад
Автор, а что значит "нелицеприятный индивид" и "собственный геноцид"?
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28
_________ 4 часа назад
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14k
KOSTELLO 4 часа назад
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