Как видите, в списке меню человек не значится. Из вышеперечисленных причин можно понять почему. Но если их вам недостаточно, вот вам ещё одна — рептилия не сможет нас сожрать чисто физически. Карьера анаконды-людоеда очень быстро закончится, так как человек застрянет у неё поперёк глотки. Всё дело в пропорциях: по сравнению с котелком наши плечи огромны — пасть рептилии не может на них натянуться.