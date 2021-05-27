Чёрный пиар — тоже пиар. Видимо, такой маркетологической мудростью пользуется анаконда. О ней ходят легенды и снимают фильмы. Даже музыкальные группы в честь змеюки называют! Только слава эта совсем недобрая. Когда тебя называют монстром и людоедом, говорить о хорошей репутации не приходится. Однако всё это чушь и враки. И мы расскажем почему.
Вообще, анаконда — далеко не самая большая змеюка. Вырастая до 5 метров, она уступает сетчатому питону аж на 2 метра. Да, новости из баннерной рекламы врут (кто бы мог подумать) — змей в 10, 15, 20 метров не бывает. Но если такие и появятся, вы точно об этом узнаете. Жители деревень заинтересованы в поимке чешуйчатых гигантов в первую очередь, ведь за них назначено не менее гигантское вознаграждение.
Героиня голливудских ужастиков в жизни очень стеснительна и предпочитает прятаться глубоко в
дремучих джунглях Амазонки. Окрас шкурки змеи прекрасно маскирует её как в лесу, так и в воде, это избавляет её от встреч с нелицеприятными индивидами и делает незаметной для своих жертв.
От контактов с гомосапиенсами рептилия воздерживается. Те так и норовят ухватить змеюку за хвост, чтобы сфоткаться или наделать из неё диковинных брюликов. Вот и спрашивается: надо ли анаконде жрать людей и провоцировать собственный геноцид?
Ядовитых зубов у анаконды нема. Их отсутствие компенсируется несколькими рядами мелких крючкообразных зубиков, обращённых внутрь. Затупившая капибара уже не вырвется, если анаконда сделает ей прямой и точный кусь. Внутри змеи неудачливые жертвы могут перевариваться месяцами, что избавляет змея от частых приёмов пищи, а местных обитателей — от страха за свою пятую точку.
На суше «чудовище» весьма неуклюже из-за внушительного по змеиным меркам объёма талии. Поэтому анаконда предпочитает охотиться и передвигаться в воде. Для этого сопелки и зыркалки змеи смещены к макушке. Это позволяет ей незаметно высовываться из воды, дышать и наблюдать за окружающей обстановкой, пока охотница прячется в ожидании добычи.
Гастрономические предпочтения анаконды сугубо мясные, но в выборе обеда она не
привередничает: сожрёт всё что плавает, ползает и летает. Особыми предпочтениями пользуются
капибары, аллигаторы и прочая живность относительно крупных размеров.
Частенько в змеиные кольца попадают даже крупнейшие кошки континент — ягуары. Но пятнистые котики в долгу не остаются — те периодически сами ловят гигантского змея на обед.
Как видите, в списке меню человек не значится. Из вышеперечисленных причин можно понять почему. Но если их вам недостаточно, вот вам ещё одна — рептилия не сможет нас сожрать чисто физически. Карьера анаконды-людоеда очень быстро закончится, так как человек застрянет у неё поперёк глотки. Всё дело в пропорциях: по сравнению с котелком наши плечи огромны — пасть рептилии не может на них натянуться.
Остаётся вопрос: как же анаконды множатся? Сезон любви у них начинается в конце апреля. Чтобы привлечь противоположный пол, самка оставляет пахучий след на субстрате и растительности. Запах женщины срывает парням кукухи — за возможность продолжить свой род они устраивают лютый анакондовый замес. Но если победитель в конце турнира так и не определяется, самцы той же толпой сплетаются с самкой. Отцовство в таком случае установить крайне затруднительно, да и не нужно.
Змеюка будет вынашивать деточек 7 месяцев, и на это время обитатели джунглей могут вздохнуть спокойно. Как следует обожравшись перед сезоном размножения, мама-анаконда не будет есть весь период беременности. Малыши появляются на свет живорождением в количестве до 40 штук.
Ну что, всё ещё считаете анаконду монстром?
Источник:
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ПЫ.СЫ. Если питон жрет антилоп, то что уже говорить про анаконд
2. Анаконд совсем больших размеров всё же описаны. В более ранний период. Но и тогда были не часты. Что наводит на версию, что сейчас они просто не дорастают. А старые выбиты. Хотя регион обитания не самый изученный и не факт, что в более укромном месте не осталось экземпляра-другого. А то, что о них не пишут, так не выживают свидетели. Биологически для роста препятствий нет
3. Поскольку змея сначала жертву душит и ломает ей кости (что несколько утрамбовывает добычу), а потом натягивается на неё, то биологически ничего не мешает змеюке сожрать среднего представителя хомо сапиенс.
Да.
Самый большой душащий змей на сегодня - сетчатый питон. Запомнил порог - 40 кг. Меньше он съесть может, больше нет. В ЮВА такие съедали маленьких женщин и даже маленьких мужчин.
предупреждать надо !