Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?

Внутри колеи расположены прикрепленные к шпалам еще два рельса. Они расходятся углом, идут параллельно друг другу и основным рельсам. А затем сближаются и вновь образуют угол.

Зачем это нужно?

С какой целью располагают эту конструкцию?

Зона повышенной опасности

На самом деле подобную конструкцию можно увидеть не только на мостах. Подобные дополнительные рельсы, расходящиеся от угла внутри колеи, монтируют на перегонах, переездах и в других местах, где есть повышенная опасность при движении состава.

Особенно нужна такая конструкция на участках, где идет много грузовых составов.

Соответственно, можно предположить, что смысл этих рельсов в безопасности?

Но как именно они ее обеспечивают.

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Сама конструкция, расходящаяся от угла, защищает не столько состав, сколько железнодорожные сооружения. Если вагон сойдет с рельсов, то он может перевернуться. Из-за этого не только перевернется груз из него. В сцепке перевернувшийся вагон потянет за собой следующие. Опрокинувшись на перекрытие моста, переезд, полетев с насыпи вниз, такой вагон разрушит его и надолго перекроет все движение на всем участке.