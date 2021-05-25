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Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?

Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса? (2 фото)

Автор:
25 мая 2021 09:16
Сообщество : Железнодорожники
Метки: Железнодорожники   интересно   рельсы   факты   фото   
2578
2

На мостах, по которым проложен железнодорожный путь, можно увидеть странную конструкцию.

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Метки: Железнодорожники   интересно   рельсы   факты   фото   
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5  комментариев
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23k
Dobry vojak Svejk Час назад
о как... мильён раз видел, а узнал назначение только сейчас, благодарю )
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16k
RDen 17 минут назад
видел, мелькала мысль - а для чего? но не углублялся в вопрос..спасибо, теперь понятно.
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6k
dikijjim Полчаса назад
у меня тетя Таня с мамой переходили через рельсы и в этот момент стрелку перевели ,сапог тети Тани зажало вместе с ногой и шел дизель двоем вырвали подошва осталась)шла бы одна хз что было бы
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130
Евгений Демидов Час назад
Достоверно конечно не знал, но мысли были как раз в этом направлении. Спасибо.
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923
Сергей Час назад
спасибо не знал. В принципе, никогда и не интересовался.
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