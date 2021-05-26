Первоклассника обвинили в соучастии расстрела школьников в Казани

В Казани администрация школы №187 и два десятка родителей учащихся подписали совместное заявление и направили его прокуратуру, полицию и отдел опеки. В своем документе они обвиняют мальчика-первоклассника в пособничестве Ильназу Галявиеву, который 11 мая устроил бойню в школе № 175.





Первоклассника называют террористом только на том основании, что в тот трагический день он находился неподалеку от школы Галявиева и держал в руках палку "в виде автомата".



