FISHKINET
Сообщество Криминал 623 поста • 247 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Первоклассника обвинили в соучастии расстрела школьников в Казани

Первоклассника обвинили в соучастии расстрела школьников в Казани (3 фото)

Автор:
26 мая 2021 14:59
Сообщество : Криминал
Метки: Галявиев   заявление   казань   первоклассник   расстрел   соучастие   террорист   
3260
3

История с Галявиевым превращается в фарс. Восьмилетнего мальчика назвали террористом только из-за того, что в его руках была палка, напоминающая автомат.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Галявиев   заявление   казань   первоклассник   расстрел   соучастие   террорист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
370k
Алексей 3 часа назад
совсем что ли ё.б.н.у.л.и.с.ь. ????????????????????????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
585
Rabie Liz 6 минут назад
За клевету надо в суд подать! 8летний мальчишка, вообще, ребёнок делающий то что делают окружающие. Еа фото он явно играет в силовика. Что в этом такого? Я в парке как-то о8игела: мальчишки 9-12лет играли в бандитов и полицаев с деревянными пистолетами, ну один типа "бандит" в меня стреляет, а второй "защитник" встал впереди, я чуть не споткнулась, третьи в кустах и за деревьями и такие: "Тыщ-тыщ"
давно не видела такого) ну не в телефоне сидят хоть. Это игра детская и я тоже играла с братьями в войнушки. Никто не думал идти в школу с настоящим оружием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
508
vasilykopkov 14 минут назад
А потом отрапортуют о пойманном террористе и найденном складе оружия....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Павел Полчаса назад
Да, это просто дикость какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 41 минуту назад

Слов просто нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Lynx Час назад
Учителей - жертв трагедии - в ранг героев, первоклашку - в террор, а спецы, что момент проепали - ни при делах, да и вообще никто из чинов ни при делах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
SAndre Час назад
ну что.... готовое дело о клевете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
507
Иван Иванов Час назад
В 90 е в гимназии учился, учёба была платная, а времена тяжёлые. Запомнился случай, когда классная подняла девочку Ксюшу во время урока, перед всем классом, и требовала объяснить, почему её родители не заплатили за учёбу. Пиз.. ц я до сих пор это помню, хотя 26 лет прошло, унижение страшное, как будто меня самого унизили, и никто над ней потом не смеялся и не напоминал об этом, в то время мы даже будучи детьми все понимали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Час назад
Сегодня он взял палку в руки, а завтра на верёвочке потянет за собой танк. Это влияние небесных тарелочек, что жители Русланда массово вошли с ума, чего власть добивалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Валерий 2 часа назад
Почти то же...


В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex 2 часа назад
По фото видно, что матёрый экстремист, это же надо семь лет на камеры не попадался а тут так повезло!!! Ах*еть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
маразм крепчал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh 2 часа назад
В моем детстве таких "террористов" были полные дворы. У всех были палки стрелялки)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−42
max klawaliliput 2 часа назад
Рожайте больше. Режиму нужны рабы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok 2 часа назад
Не верю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ertin 2 часа назад
Пост от создателей новости про вакцинирование с вертолётов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Echo 2 часа назад
В детстве был как то на Красной площади , после после покупок в Детском мире. Там мне купили пистолет игрушечный. Стою, пялюсь на народ и тут я первый раз в жизни увидел негра.Ну я не долго думая в его сторону произвел пару пиф-паф ) . В итоге ко мне подошел миллиционер и прочитал мораль о том что на гостей нашей Родины не надо направлять оружие и попросил убрать его .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 2 часа назад
Ну бывает... Меня тоже обвинили в 5 классе в фашизме и с позором из школы исключили, как главного ССовца. А на самом деле лит-ра была 2 уроком, я на предыдущей не был, не знал, что задали сочинение, да и рассказ не читал, про зверюшек хрень, ну и за урок написал про то, что мне больше всего понравились отрицательные персонажи, когда я просто не знал, кто там еще, слышав краем уха их характеристику. Оказалось, что они символизировали фашизм, кстати с символизмом у меня к 40 годикам до сих пор проблемы, аналогий не провожу. Ну и говна на весь район. С тех пор я подобную ерунду воспринимаю по своему и невыношу уродов, кто основываясь на своем извращенном мировосприятии пытается судить то, что не понимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Фельдъегерь 2 часа назад
скорее всего это вброс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мих 2 часа назад
Как-то с трудом верится. Неужели в России школы уже догоняют америку по идиотизму руководства?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vitamin 2 часа назад
Бред какой то уже начинается..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото) Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото) Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева "Не паникуйте!": в сети появилась переписка учителя с восьмиклассниками казанской школы "Не паникуйте!": в сети появилась переписка учителя с восьмиклассниками казанской школы СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка "Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о казанском стрелке "Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о казанском стрелке Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
0
39
Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?
0
52
Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?
﻿
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото)
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#подборка#новости#знаменитости#шоу бизнес#минск#фильм#дети#Instagram
#Юмор#факты#история#картинки#сатира#Москва#позитив#Белоруссия#прикол#великобритания
#интересно#люди#животные#Россия#СССР#кино#прикольные#протасевич#мир#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться