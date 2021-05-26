Первоклассника обвинили в соучастии расстрела школьников в Казани

История с Галявиевым превращается в фарс. Восьмилетнего мальчика назвали террористом только из-за того, что в его руках была палка, напоминающая автомат.
В Казани администрация школы №187 и два десятка родителей учащихся подписали совместное заявление и направили его прокуратуру, полицию и отдел опеки. В своем документе они обвиняют мальчика-первоклассника в пособничестве Ильназу Галявиеву, который 11 мая устроил бойню в школе № 175.
Первоклассника называют террористом только на том основании, что в тот трагический день он находился неподалеку от школы Галявиева и держал в руках палку "в виде автомата".
Слишком мнительным
яжематерям взрослым этого снимка оказалось достаточно, чтобы 8-летнего ребенка сделать соучастником кровавого преступления. Они серьезно считают, что проходящий мимо мальчик знал о планах Галявиева и хотел ему "помочь". Учительница первоклассника, в свою очередь, уже подтвердила, что он действительно опасен будущий Галявиев растет...
Хотя, глядя на это фото, любой здравомыслящий человек поймет, что ребенок просто подражает силовикам, стоящим позади него
Но скорее всего, и администрация школы, и родители решили воспользоваться трагедией, чтобы поквитаться с матерью ребенка. Если верить изданию "Про Казань", женщина была яростной противницей всяческих поборов в школе, за что ее там невзлюбили.
В связи с резонансным делом убийцы Галявиева, полицейские вынуждены реагировать на малейшие жалобы и опасения родителей. Начальник ОП Гвардейский принял решение возбудить административное дело. И теперь матери и отцу первоклассника грозит лишение родительских прав.
Пользователи Сети возмущены действиями школы и родителей одноклассников мальчика. Они советуют родительнице написать встречное заявление о травле, а обвинившим ребенка в терроризме - обратиться к психиатрам.
Источник:
- Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева
- СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка
- "Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о казанском стрелке
- "Не паникуйте!": в сети появилась переписка учителя с восьмиклассниками казанской школы
- Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike
Понравилось29
Слов просто нет...
В квартире Рабиновича обыск. Нашли самогонный аппарат. Участковый:
- Та-ак! Будем вас судить за самогоноварение.
- Но ведь я не гнал самогон!
- Ну и что, аппарат же есть.
- Тогда судите и за изнасилование.
- А вы что, кого-то изнасиловали?
- Нет, но аппарат же есть!