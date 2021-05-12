Основные вопросы, которые задают россияне (и на которые, скорее всего, нет ответов):

- Как можно было просмотреть ребенка, ведь намерение убивать не возникает в одночасье?

- Почему в школе не было охраны, а идущего с дробовиком по улице никто не остановил?

- Почему человеку, у которого вполне вероятно не все в порядке с головой, выдали разрешение на приобретение оружия?