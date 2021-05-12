- Как можно было просмотреть ребенка, ведь намерение убивать не возникает в одночасье?
- Почему в школе не было охраны, а идущего с дробовиком по улице никто не остановил?
- Почему человеку, у которого вполне вероятно не все в порядке с головой, выдали разрешение на приобретение оружия?
Галявиев - выпускник 9 класса
Хорошо, что в гимназии была система оповещения - директор по громкой связи велела закрыть двери в классах, и многие успели это сделать.
Действия педагогов во время стрельбы в казанской школе помогли избежать большего числа жертв. Учителя сразу же завели детей в кабинеты, закрыли все двери, и велели соблюдать тишину. На видео — дети вместе с педагогом прячутся в одном из классов pic.twitter.com/8BliIXirSg— Лента.ру (@lentaruofficial) May 11, 2021
Не пойдёт охрана на пули.— SurjeyZubtsov (@SurjeyZubtsov) May 11, 2021
Не рассчитывайте.
Будут блокировать, оборону занимать, подкрепление вызывать.
Что угодно.
На пули не пойдут.
На пули грудью могут пойти только родители, или какая-нибудь отчаянная уборщица со шваброй.
Которой вообще всё до лампочки.
Детей будут защищать только их родители.— SurjeyZubtsov (@SurjeyZubtsov) May 11, 2021
Но как раз им, судя по записям, вход был ограничен.
Оружие, из которого убийца расстреливал детей
Источник:
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1. В школах отменили школьных психологов.
2. Позакрывали коррекционные школы куда сплавляли школьных хулиганов.
После чего и так не сильно здоровая атмосфера учебных заведения стала напряженней.
То ученик ударит учителя, то родителя изобьют обнаглевшего хулигана.
Нормальные педагоги в таких условиях увольняются, а хреновые мало того что не могут ничему научить, так ещё и подливают масло в огонь.
Зомбоящик проповедует всякое дерьмо, и ничему хорошему не учит, интернет не отстает.
Каких то организаций в которых дети могли заниматься каким то интересным хобби нет, или ценник на них такой что даже средняя семья не потянет. Родители как то пытаются содержать семью работая сутками.
Вот и получаем теперь стрельбу в школах. И увеличение количества детских суицидов.
А спасибо за это надо сказать во этому п******.
Вспомните себя в 19 лет, много ли адекватных решений вы бы могли принять в таком возрасте? Вот я себя помню - столько говна в башке было, что просто ужас! В том числе и националистические идеи... Слава богу, перерос.
Я не защищаю этого идиота, я призываю найти того, кто это организовал.
З.Ы. для справки: ствол из которого он стрелял стоит больше 30-ти тысяч рублей, получить документы на оружие тоже не бесплатно, к тому же желательно чтобы кто-то подсказал куда идти и что делать, там не просто пришёл и сказал: "я хочу оружие"...
А был бы у этой девочки ствол, и ещё у 2 мужиков, и вальнули бы этого ублюдка прямо в коридоре.
Точнее он бы просто не поперся в школу зная, что там его есть кому встретить.
Все ведь уже давно изобретено.
Вечно у этой страны какой то свой особенно дуратский путь, когда у вора в подворотне наган уже есть, а у тебя нет права даже его зарезать.
Ну как обычно. Только ужесточать и умеем. Теперь начнут кошмарить всех нормальных владельцев оружия.
А может стоит порводить нормальное психологическое тестирование перед выдачей справок? Сколько раз получал справки на оружие и права. Только первый раз, когда справку надо было получать еще в псих диспансере со мной хоть как-то поговорили. Зачем мне это, где и на кого собираюсь охотиться, как пришел в охоту и т.п. В остальных случаях спрашивали, все ок? Да. Вот справка.
-На учете не состоите?
-Нет.
-Зачем оружие?
-Охотиться.
-Зверушек не жалко?
-Жалко, конечно, но они вкусные.
-Вот вам справка, получайте оружие.
Далее проходишь обучение и получаешь разрешение...
Ну остановят менты, если у тебя ствол легальный, разрешение есть с собой, в челе и не заряжен, тогда проверят документы, возможно сверят номера, а дальше извинятся за беспокойство и отпустят на все 4 стороны...
Да, нормализации психологической обстановки в учебных заведениях указом или поправкой к закону не достичь, а вот запретить что-нибудь - легко! Почему в советское время выпускники расставались со школой со слезами грусти, а сегодня львиная доля выпускников вспоминает школу как дурной сон? Почему избиения до полусмерти или до смерти, издевательства, унижения стали в школах обыденными? Вот, где надо искать корень подобных происшествий, а не в оружии! В ход может идти и СВУ, и нож, и молоток.