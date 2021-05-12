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"Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о казанском стрелке

"Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о казанском стрелке (18 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 10:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: казанский стрелок   казань   расстрел детей   школа   
799
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Вчера, 11 мая, 19-летний юноша хладнокровно расстрелял учеников и учителей гимназии №175 г. Казани. Преступника удалось взять живым. Пользователи Сети выразили свое отношение к человеку, который считает себя богом.

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Метки: казанский стрелок   казань   расстрел детей   школа   
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14k
ЦСКА Полчаса назад
После увиденного на ум приходит только одно: Для таких выродков, надо ввести публичные пытки! В конце каждого года!
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3k
Outcast Минуту назад
А давайте вспомним что было перед тем как подобные случаи участились.
1. В школах отменили школьных психологов.
2. Позакрывали коррекционные школы куда сплавляли школьных хулиганов.
После чего и так не сильно здоровая атмосфера учебных заведения стала напряженней.
То ученик ударит учителя, то родителя изобьют обнаглевшего хулигана.
Нормальные педагоги в таких условиях увольняются, а хреновые мало того что не могут ничему научить, так ещё и подливают масло в огонь.
Зомбоящик проповедует всякое дерьмо, и ничему хорошему не учит, интернет не отстает.
Каких то организаций в которых дети могли заниматься каким то интересным хобби нет, или ценник на них такой что даже средняя семья не потянет. Родители как то пытаются содержать семью работая сутками.
Вот и получаем теперь стрельбу в школах. И увеличение количества детских суицидов.
А спасибо за это надо сказать во этому п******.

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2k
Альберт Шавлаков 6 минут назад
19-ти летний пацан, в башке каша, собственное мнение не сформировано, легко поддаётся влиянию. Ищите того, кто промыл ему мозги. Именно он ответственный за это. А этот пацан просто дурак, который своей башкой думать не умеет... Заметьте, не псих, а дурак. Да, есть разница.
Вспомните себя в 19 лет, много ли адекватных решений вы бы могли принять в таком возрасте? Вот я себя помню - столько говна в башке было, что просто ужас! В том числе и националистические идеи... Слава богу, перерос.
Я не защищаю этого идиота, я призываю найти того, кто это организовал.
З.Ы. для справки: ствол из которого он стрелял стоит больше 30-ти тысяч рублей, получить документы на оружие тоже не бесплатно, к тому же желательно чтобы кто-то подсказал куда идти и что делать, там не просто пришёл и сказал: "я хочу оружие"...
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17k
Феникс 7 минут назад
НУ вот запрещайте оружие то, запрещайте.

А был бы у этой девочки ствол, и ещё у 2 мужиков, и вальнули бы этого ублюдка прямо в коридоре.

Точнее он бы просто не поперся в школу зная, что там его есть кому встретить.

Все ведь уже давно изобретено.
Вечно у этой страны какой то свой особенно дуратский путь, когда у вора в подворотне наган уже есть, а у тебя нет права даже его зарезать.
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32k
Alex 8 минут назад
Ужесточение мер не поможет скорее всего. Вы посмотрите, что по ТВ и в Интернете показывают. Сплошное насилие и треш. В СССР не было вообще никакой охраны в школах и такое даже в кошмарном сне не могли представить.
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4k
Странник 9 минут назад
Президент РФ потребовал ужесточить правила оборота оружия.
Ну как обычно. Только ужесточать и умеем. Теперь начнут кошмарить всех нормальных владельцев оружия.
А может стоит порводить нормальное психологическое тестирование перед выдачей справок? Сколько раз получал справки на оружие и права. Только первый раз, когда справку надо было получать еще в псих диспансере со мной хоть как-то поговорили. Зачем мне это, где и на кого собираюсь охотиться, как пришел в охоту и т.п. В остальных случаях спрашивали, все ок? Да. Вот справка.
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1k
Hallo FreeSpace 9 минут назад
Да при таком арсенале не всякая охрана справится ... а на улице ему просто повезло , что полицию не встретил ... обычные люди по большей части не обращают внимания что у кого в руках , просто глаз не наметан... Вот большие вопросы как он разрешение получил на покупку всего этого ? ...
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21k
Батончик с маком 11 минут назад
Да косит он под психа. В камеру его к уркам, там быстро исцелится.
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0
Сигизмунд Лазаревич 13 минут назад
Слишком много внимания этому пустому человеку. Осудить и забыть в одиночной камере.
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3k
Борис Карабанов 17 минут назад
Уверен, что вывод из происшедшего будет сделан, как всегда, только один - дальнейшее ужесточение оборота гражданского оружия. "Что? Людям продают оружие которое стреляет? Непорядок!".
Да, нормализации психологической обстановки в учебных заведениях указом или поправкой к закону не достичь, а вот запретить что-нибудь - легко! Почему в советское время выпускники расставались со школой со слезами грусти, а сегодня львиная доля выпускников вспоминает школу как дурной сон? Почему избиения до полусмерти или до смерти, издевательства, унижения стали в школах обыденными? Вот, где надо искать корень подобных происшествий, а не в оружии! В ход может идти и СВУ, и нож, и молоток.
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596
Александр 20 минут назад
Смертная казнь для этого урода, не вопрос мести или тем более устрашения, но вопрос восстановления справедливости!!!!
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5k
insaider Полчаса назад
Типичная гнида!Вместо того чтобы свои проблемы решать,убил ни в чем не повинных людей.
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