Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike

В Сети также появилось видео с установленных напротив казанской школы камер наблюдения. Изначально сообщалось, что Ильназ Галявиев на входе в гимназию сначала бросил СВУ в вахтера, а уже потом зашел в один из классов, где расстрелял учеников и преподавателя.



Но как показывает запись, стрелять Галявиев начал гораздо раньше - как только завидел на ступенях учебного заведения одну из учениц. На кадрах видно, как убийца направляет оружие в сторону девочки и выстреливает не менее двух раз. Школьница пытается убежать, но после второго выстрела падает на землю. Как сообщают СМИ, девочка получила ранение, но ее жизни ничего не угрожает.