Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike

Галявиев за несколько месяцев смог скопить свыше 50 тысяч рублей, перепродавая атрибуты, которые выдаются за игровые достижения.
Многих интересовал вопрос, откуда безработный студент колледжа взял деньги на приобретение ружья и 350 патронов к нему: по сведениям РЕН-ТВ, Галявиев заработал их, играя в компьютерную игру Counter Strike. За CS он проводил не менее двух часов в день, и за несколько месяцев благодаря достижениям и продаже игровых атрибутов смог накопить свыше 50 тысяч рублей.
В Сети также появилось видео с установленных напротив казанской школы камер наблюдения. Изначально сообщалось, что Ильназ Галявиев на входе в гимназию сначала бросил СВУ в вахтера, а уже потом зашел в один из классов, где расстрелял учеников и преподавателя.
Но как показывает запись, стрелять Галявиев начал гораздо раньше - как только завидел на ступенях учебного заведения одну из учениц. На кадрах видно, как убийца направляет оружие в сторону девочки и выстреливает не менее двух раз. Школьница пытается убежать, но после второго выстрела падает на землю. Как сообщают СМИ, девочка получила ранение, но ее жизни ничего не угрожает.
Изданию "Коммерсантъ" удалось найти другие интересные подробности по делу Галявиева. Утверждается, что в прошлом году у казанского стрелка обнаружили атрофию головного мозга. Как говорят медики, это довольно серьезное заболевание, в ходе которого постепенно отмирают клетки мозга, провоцируя нарушение когнитивных способностей, к числу которых относятся речь, логическое мышление, пространственная ориентация и способность вычислять и обучаться. Зачастую, такой недуг вызывает расстройства неврологического характера.
Обострение болезни у Галявиева началось в начале 2021 года. Именно тогда он забросил колледж и поссорился с родителями, вынудив их съехать из квартиры. И примерно в то же время (с февраля) он начал интересоваться покупкой ружья и планировать массовое убийство "биомусора" в школе, которую закончил 3 года назад. Так или иначе, правдивость этой версии должны будут проверить эксперты. По делу Галявиева назначено более 60 экспертиз.
Галявиев получил разрешение на владение оружием 14 апреля в казанском управлении Росгвардии
И уже спустя два дня, 16 апреля, отправился покупать гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT. На кадрах момент приобретения оружия в одном из специализированных магазинов в Йошкар-Оле:
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Маршрут Галявиева до школы занял 5 минут. За это время его видели 6 человек. С одной женщиной он поздоровался, второму мужчине помахал рукой через дорогу. Никто из них не вызвал полицию
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Ильназ Галявиев зашел в школу в 9:25 утра, вышел в 9:33. За это время он успел ранить 23 и убить 9 человек. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве (ч. 2 ст.105 УК РФ).
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Куясе, у него мозг усыхает.
А человек идет с винтовкой по улице - фигня, с кем не бывает?
Вы поняли, кого на самом деле по настоящему боится власть?
Тебя что ли? И таких как ты? 3.14здец вы конечно страшные! А если серьезно, ты ничем не лучше, а может да же и хуже этого упыря! Ты и тебе подобные готовы на любой трагедии словить хайп и перевести все в политику! Ты такой же ублюдок и выродок!