FISHKINET
Сообщество Криминал 605 постов • 246 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike

Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike (6 фото + 2 видео)

Автор:
13 мая 2021 16:37
Сообщество : Криминал
Метки: Ильназ Галявиев   видео   казань   нападение   школа   
4421
6
2

Галявиев за несколько месяцев смог скопить свыше 50 тысяч рублей, перепродавая атрибуты, которые выдаются за игровые достижения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ильназ Галявиев   видео   казань   нападение   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
DonNerka 2 часа назад
Вполне возможно, что в наше время илюдиотских "пранков" и всякого рода аниматоров, люди просто не верили в то, что внешне спокойный человек идёт с боевым оружием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
−37
MaxVargar 7 минут назад
Предлагаю запретить деньги. Ведь именно за них было куплено оружие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
gavig405 13 минут назад
Верите или нет,но со дня когда произошла эта ужасная трагедия я ждал,когда же скажут что во всем виноваты компьютерные игры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ну, ясен перец, что во всём виноваты компьютерные игры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов Полчаса назад
о, пошла бредятина про пагубные игры)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vic Twin 40 минут назад
Предлагаю запретить не Counter Strike, а Росгвардию. Это же она ему разрешение выдала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Алексей 42 минуты назад
Зачем сочиняется подобная фигня? Кто на такие глупые провокации ведётся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков 46 минут назад
Ну рен-тв любит новости клепать, в которых инфа противоречит самой себе. У дэбила прогрессирующая болезнь мозга, при которой он перестает в том числе, уметь обучаться, считать и тп. Однако при этом, играя в контру, он за несколько месяцев зарабатывает 50к и это только на оружие, а еще есть- еда, коммуналка и тд. Мутные новости от рен-тв...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Flexx 51 минуту назад
[мат] ты это постишь тут делаешь рекламу этому уебку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кенвуд 57 минут назад
Искренне желаю ублюдку мучительную смерть в скором времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
SVG Час назад
По второму каналу сказали, что Counter Strike оч. полезная программа. Вырабатывает чувство коллективизма и т.д. и т.п. Первым убили 10 классники в Тюмени учителя физкультуры по приколу зарезали и расчленили. Общественного резонанса дело не нашло. ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
parallax Час назад
"... деньги заработал играя в компьютерную игру."

Куясе, у него мозг усыхает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
41k
Andrey Час назад
Вот если бы он с плакатом про Навального шел, его тут же скрутили бы! :)
А человек идет с винтовкой по улице - фигня, с кем не бывает?
Вы поняли, кого на самом деле по настоящему боится власть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Сойер 2 часа назад
Мразота поганая, в девочку стрелять, в школьницу, в упор - хорошо, что не попал сразу и девочка смогла отбежать! Ну вот же сука, а! Какая тварь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
И учат и спасают: герои нашего времени И учат и спасают: герои нашего времени Приседающие на фоне мечети девушки возмутили мусульман в Казани Приседающие на фоне мечети девушки возмутили мусульман в Казани В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери В Казани бешеная "яжемать" ворвалась в класс и устроила самосуд над одноклассником дочери 15-летний школьник в Ульяновске напал на учительницу с ножом 15-летний школьник в Ульяновске напал на учительницу с ножом После трагедии в Казани Путин потребовал ужесточить правила оборота оружия После трагедии в Казани Путин потребовал ужесточить правила оборота оружия «Во мне начал пробуждаться монстр»: появилось видео допроса стрелка из Казани «Во мне начал пробуждаться монстр»: появилось видео допроса стрелка из Казани
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

346278



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Можем повторить?": социальный ролик посвящается любителям автонаклеек с патриотическими надписями
5
456
"Можем повторить?": социальный ролик посвящается любителям автонаклеек с...
"Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей
1
136
"Вот родишь - поймешь!": типичные выходки ЯЖЕМАТерей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
5 вредных продуктов СССР, которые выпускались по ГОСТу
1
108
5 вредных продуктов СССР, которые выпускались по ГОСТу
Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер
0
55
Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото)
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#кино#красота#автомир#дтп#подборка#авто аварии#знаменитости#казань
#интересно#животные#сша#автомобили#прикол#картинки#аварии#Разное#шоу бизнес#фотографии
#Юмор#история#природа#люди#в мире#СССР#факты#актеры#Исторические факты#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться