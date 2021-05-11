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«Во мне начал пробуждаться монстр»: появилось видео допроса стрелка из Казани

«Во мне начал пробуждаться монстр»: появилось видео допроса стрелка из Казани (13 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 15:30
Сообщество : Криминал
Метки: видео   допрос   казань   нападение   школа   
4939
13
1

Судя по всему, у 19-летнего Ильназа серьезные проблемы с психическим здоровьем (или он хочет, чтобы это так выглядело). Его мотивы даже после допроса непонятны. Скорее всего, в них будет разбираться психиатр.

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Метки: видео   допрос   казань   нападение   школа   
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77  комментариев
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5k
kleyman 2 часа назад
Я конечно не психиатр, но мне кажется он прекрасно отдаёт и отдавал себе во всём отчёт. Начиная с подготовки почвы в соцсетях, типа дурачок и чтоб не в тюрьму, а в дурку отправили.
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69
Чумной Доктор 12 минут назад
Думаю его простят- у нас мусульман не наказывают особенно если погибли русские то думаю их даже не кто и считать не станет.
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4k
Александр Зотов 15 минут назад
О Ильназе все отзываются как о спокойном, вежливом и замкнутом человеке. Таким он был всегда.
--------
да такие тихие мыши всегда подозрения и должны вызывать.
Повесить за шею и поджечь - х*ле, бог же, не подохнет.
или родителям убитых отдать.
выродок
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−135
Николай Красножопов 24 минуты назад
Что-то сегодня не видно и не слышно сторонников легализации огнестрела.
Ау, где вы?
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318
lord45 Полчаса назад
А почему эта мразь еще жива??
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34
Pontiypilat Полчаса назад
Интересно, где он взял деньги на ружье и боеприпасов полную сумку?
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2k
Leemalex Полчаса назад
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1k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Обычный, даже не подумаешь... Чтож должно в голове то творится... Опять же - где хваленая прослушка каждого утюга кровавой гебней?! Чувак в открытую грозил убивать, не пользуясь проклятым шифрованным телеграмом. Где боты, ловящие ключевые слова, типа "бомба", "убить" и тд? Все это враки для кино, похоже.
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6k
JACKAL 40 минут назад
Валить таких при задержании... Фули с этим богом лясы точить? Семерых детей убила БОЛЬНАЯ ТВАРЬ!!!!!
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−41
alex 45 минут назад
писал в соцсетях, спецслужбы никак не отреагировали на угрозу, аааа, он же руководство страны не ругал значит все в порядке!
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37k
dima423 48 минут назад
попытать бы его... чтобы плакал и молил о том чтобы его лишили жизни
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10k
Чингачгук 52 минуты назад
Косит под дурика явно.
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487
Старичок 56 минут назад
кто то консультировал недоумка.
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1k
Руслан Новак 56 минут назад
Сцука хватит уже пиарить эту тварь. Про него нужно помнить только как о человеке который должен сдохнуть. Некакой экспертизы и правосудия он не заслуживает.
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29k
Головасыр коричнештанник 59 минут назад
тварь
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4k
Барт Симпсон 59 минут назад
Если он дебил, то вопрос: КАК ОНО ПРИОБРЕЛО ОРУЖИЕ?
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40k
Элек Мек Час назад
Скажу так,если его расстрелять или повесить,это будет для него слишком гуманно.
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8k
portmen77 Час назад
Народ, кто владеет оружием поправьте, но у него одних боеприпасов тысяч на 20. Плюс ружьё! Откуда деньги Зин? Парень в 19 лет может сотку выкинуть на оружие и никто не заметит?
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194
Sandmann Час назад
Судя по некоторым комментариям на этом ресурсе – потенциал отмороженных «героев» достаточен… или просто многие хамят в тёмную потому, что из-за аваторки не видно?
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7k
Rus77 Час назад
Он в слове Бог ошибся на одну букву Л в начале!
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5k
citrus1 Час назад
Не такой уж он и дурачок которым пытается казаться, хватило понимания рисков скажем напасть на вооружённый пост ДПС, сообразил что в школе никто не ответит
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