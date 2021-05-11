Судя по всему, у 19-летнего Ильназа серьезные проблемы с психическим здоровьем (или он хочет, чтобы это так выглядело). Его мотивы даже после допроса непонятны. Скорее всего, в них будет разбираться психиатр.
В Сети появилось видео первого допроса Ильназа Галявиева, напавшего сегодня утром на школу № 175 в Казани. Стрелок сам сдался силовикам после того как расстрелял 9 человек. На это ему потребовалось всего 8 минут.
Если судить по видео, у 19-летнего парня серьезные проблемы с психическим здоровьем. Привязанный молодой человек бьется в истерике, называет себя богом и признается, что всех ненавидит, в том числе и своих родителей.
Присутствует ненормативная лексика (18+):
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Текстовая расшифровка откровений Ильназа Галявиева:
«Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню.
Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы ни папы, я их так никогда не называл».
4 мая Ильназ завел канал в Telegram под названием "Бог". В своем аккаунте он откровенно писал о своих намерениях
Скорее всего, нет вины родителей в том, что они недоглядели и упустили момент, когда сын стал странно себя вести. О Ильназе все отзываются как о спокойном, вежливом и замкнутом человеке. Таким он был всегда.
Стало известно, что Ильназ Галялиев как минимум с февраля начал готовиться к нападению на школу. Он названивал в оружейные магазины и интересовался компонентами снайперской винтовки. С марта подросток начал оформлять разрешение на владение оружием. И уже через месяц получил его.
Казанский стрелок смог беспрепятственно проникнуть в школу, поскольку в ней не было охранника. Его роль исполнял вахтер Мулланур Мустафин с тревожной кнопкой. Он единственный, кто попытался остановить убийцу на входе в школу. Мулланур захлопнул перед Ильназом стеклянную дверь, которая, разумеется, не могла остановить нападавшего. Вахтер получил огнестрельное ранение и находится в тяжелом состоянии.
Оказалось, что денег на охрану школ в бюджете Татарстана не предусмотрено. Средства собирают с родителей
По последним данным, погибло 9 человек (7 детей и двое взрослых). В больнице находится 21 пострадавший. Все школы в Татарстане завтра будут закрыты для проверки соблюдения норм безопасности. Глава региона Рустам Минниханов распорядился выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей, а пострадавшие, в зависимости от тяжести ранений, получат от 200 до 400 тысяч рублей.
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да такие тихие мыши всегда подозрения и должны вызывать.
Повесить за шею и поджечь - х*ле, бог же, не подохнет.
или родителям убитых отдать.
выродок
Ау, где вы?
Ну допустим, будь у кого-то из учителей или охранника (если он там был вообще) разрешение на короткоствол - положили бы ублюдка. Так это очевидно, смысл об этом говорить?