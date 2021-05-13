В то время, когда стрелок ходил по коридорам с ружьём, учителя велели всем закрыться в кабинетах. Во время стрельбы преподаватели поддерживали учеников, не давая запаниковать. В Telegram-канале «Осторожно: новости» появились скриншоты из переписки учителя географии Татьяны Миничкиной с учениками.

В классном чате женщина просила детей не паниковать и сидеть тихо. В момент стрельбы ученики 8 "Б" находились в одном из соседних кабинетов с 8 “А”, куда Ильназ Галявиев пришел с оружием.