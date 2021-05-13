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"Не паникуйте!": в сети появилась переписка учителя с восьмиклассниками казанской школы

"Не паникуйте!": в сети появилась переписка учителя с восьмиклассниками казанской школы (3 фото)

Автор:
13 мая 2021 16:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   казань   переписка   стрельба в казани   ученики   учителя   
7356
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11 мая в казанской школе во время уроков раздалась стрельба. Бывший ученик гимназии 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь сразу в коридоре. В этот момент у учеников шли занятия. Учителя помогали детям справиться с паникой.

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Метки: ynews   казань   переписка   стрельба в казани   ученики   учителя   
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17  комментариев
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7k
Wollas 2 часа назад
Конечно это не по закону и его надо судить или лечить. Лучше отдать его родителям убитых детей, в нём бы сразу бог закончился и монстр навсегда съёжился. А общественности сказать, что самоубился несколько раз подряд и ввиду того, что тело теперь имеет консистенцию фарша по быстрому сжечь в печи.
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27k
MatveiVainrub 22 минуты назад
Мои искрение соболезнования семьям погибших ребят .
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3k
Ваник 2 часа назад
Возникает вопрос , почему 310 кабинет был открыт? Не слышали предупреждения ?
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4k
panama 2 часа назад
Автор, где информация про взрывы?! Невозможно игнорировать такие факты! С какой целью , ответь?
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9k
uutb 2 часа назад
Ни какой он не псих. Делал все хладнокровно и осознанно. За несколько часов выложил в телегу бред о том, что он бог, тем самым обеспечив себе возможность "косить" под дурака. Затем хладнокровно расстрел детей и спокойно,без сопротивления сдался. Понимал, будет сопротивляться- пристрелят.. А потом, после ареста, начал буянить и продолжать свою тему бога... Теперь его не посадят, а лечить будут...
Только один вопрос не дает покоя-"Зачем!??"
ИМХО
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232
Алексей uutb 11 минут назад
Логику только объясни. Если этот упырь в здравом уме и твёрдой памяти, то какие у него были цели? Получить путёвку в санаторий "Чёрный дельфин"? Славы и известности? Так его забудут через пару-тройку лет. Никто и не вспомнит даже как этого козла звали. Примеров уйма. Скорее он реально кукухой поехавший, но тут возникает вопрос в адекватности медиков и системы выдачи справок.
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11k
Oleg 2 часа назад
О - оперативность! После начала стрельбы вахтёрша спряталась под стол и нажала на кнопку вызова полицаев. Дальше в учительский чат передали сообщение, дальше в чаты классов бросили сообщение. Сколько на это надо времени? Минут пять, дальше смотрим время в чатах - там тоже еще прошло 13 минут, пдрг ходил по этажу и дергал двери. Потом пострелял детей. Спустился вниз. И успел сдаться доблестным полицаям. Сколько прошло времени? Только один вопрос. Полицаи и гвардейцы они только для того чтобы митинги разгонять?
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7k
Otium7 2 часа назад
Как, его не убили при аресте?
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