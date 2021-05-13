11 мая в казанской школе во время уроков раздалась стрельба. Бывший ученик гимназии 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь сразу в коридоре. В этот момент у учеников шли занятия. Учителя помогали детям справиться с паникой.
В то время, когда стрелок ходил по коридорам с ружьём, учителя велели всем закрыться в кабинетах. Во время стрельбы преподаватели поддерживали учеников, не давая запаниковать. В Telegram-канале «Осторожно: новости» появились скриншоты из переписки учителя географии Татьяны Миничкиной с учениками.
В классном чате женщина просила детей не паниковать и сидеть тихо. В момент стрельбы ученики 8 "Б" находились в одном из соседних кабинетов с 8 “А”, куда Ильназ Галявиев пришел с оружием.
«Сидите, пожалуйста, тихо, слушайте учителя. Если будет эвакуация, организованно выходим. Держитесь все вместе. Все будет хорошо. Закройте дверь изнутри, хоть на швабру, хоть на что», – писала учительница своему классу.
В ответ напуганные дети задавали вопросы. Через несколько минут после последнего сообщения учительницы дети написали, что кто-то дёргал дверь. К счастью, все ученики 8 "Б" выбрались из школы живыми.
Пройдя по коридорам, Ильназ Галявиев ворвался в кабинет 310 к ученикам 8 "А". Там он открыл огонь, застрелив семерых детей и учительницу. Полиция появилась спустя 5-7 минут с начала стрельбы и схватили Галявиева. На допросе стрелок заявил, что он считает себя богом и что в нём пробуждается монстр.
Источник:
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