СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка

В комнате Галявиева нашли килограммы селитры и все необходимые ингредиенты для создания СВУ.
Пока Ильназ Галявиев ожидает суда о мере пресечения, следователи провели обыск в его квартире, где обнаружили большое количество химических веществ, какие используют для создания самодельных взрывных устройств. Также стало известно, что устроивший бойню в учебном заведении не врал, когда говорил, что собирался взорвать квартиру. Выходя из дома, он поджег двери, пламя от которых по счастливой случайности не перекинулось на мебель.
В квартире, где Галявиев готовился к нападению на школу обнаружили "набор террориста": 5 упаковок аммиачной селитры, упаковку алюминиевой пудры, гвозди, часовой механизм, силикагель, маленькие весы и колбы.
Перед нападением, 4 мая, Ильназ Галявиев приобрел в двух оружейных магазинах 350 патронов к ружью, большую часть из которых захватил с собой в школу
Несмотря на найденные книги с намазом и Коран родственники Галявиева утверждают, что он не был религиозен
В 2017 году Галявиеву поставили диагноз "энцефалопатия". Но несмотря на поражение мозга и на постоянные жалобы на головные боли, подростка признали годным к срочной службе. В армию он должен был отправиться осенью. И колледж бы его не спас - совсем недавно его исключили. Родители об этом не знали.
Судя по всему, обострение болезни у него началось прошлым летом. Именно тогда он перестал общаться с родственниками и "стал всех ненавидеть"
19-летний Ильназ Галявиев сегодня признался в убийстве, однако точного количества людей погибших от его руки он назвать не смог. Он сообщил что убил четырех взрослых и более 7 детей. На самом деле погибли 2 женщины и 7 школьников.
Ильназа привезли в суд для избрания меры пресечения
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Подросток продолжает вести себя неадекватно и заявляет, что он бог, который переродился в человеческий облик, и что на массовое убийство его подтолкнуло желание сделать людей своими рабами.
Вот выдержки из его речи в зале суда:
"Я замкнутый одинокий человек. Я — бог. Все остальные — мои рабы и считаются "биомусором". Все они должны делать, что я захочу, а я хочу, чтобы именно каждый из моих рабов убил более 10 и сам себя убил.
Сегодня — 11 мая 2021 года — я совершил теракт в гимназии № 175 в г. Казани, расположенной на ул. Джаудата Файзи, дом № 8, с применением принадлежащего мне огнестрельного оружия "Хасан Эскорт Пи Эс" 12-го калибра, в ходе которого я лично с помощью данного огнестрельного оружия убил не менее 7 человек. Это были школьники, педагоги, ну и другие работники данной гимназии. Я был один. Сделал это по причине того, что я хотел показать всем людям то, что все они мои рабы. Я убивал один. Со мной никого более не было.
Изначально я запланировал стать массовым убийцей. Это произошло 1 апреля 2021 года, когда я находился у себя дома. Тогда я понял, что я бог. Я просто осознал это в тот момент. Мне никто об этом не говорил, никто это не внушал мне. Пришло это мне ни с того ни с сего. Я понял, что я всё могу и могу сделать всё что угодно и с кем угодно. Я понял, что я пришёл в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ в этой Вселенной. Существа — это не только люди, но и животные.
Я родился с ненавистью ко всем и родился в человеческом облике".
На вопросы журналистов убийца не отвечает. Прокурор просит заключить Галявиева под стражу
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1. если ты "бог" то почему боялся застрелиться
2. "бог" не выходит сдаваться подняв руки
В 17 лет выявлена энцефалопатия. Т.е. какая-то болезнь мозга, что соответственно может привести к психзаболеванию! И в 18 он запросто проходит психиатра для получения справки на оружие! Психиатра лишить диплома и везде написать профессионально непригоден!
А то сейчас начнется профсолидарность - он не мог, это не определяется, нельзя так с врачами, и прочая дребедень! Институт закончил? Для чего выдается справка знал? Значит был обязан проверить все досконально! Он же не справку для жены, что у любовницы небыл выдает!
ФЗ -150 "Об оружии".
Статья 13.
Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.
Ему не было 21 года, в армии не служил. Кто продал и кто дал справку на приобретение. Пустить как соучастников. Лет по 20....
Это охотничье оружие, по нему возраст может быть снижен на 2 года по субъектам, вы не дочитали буквально следующий абзац.
Охот.оружие (далее по тексту Закона):
"Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет."
Эээээээ!...Взрыватель не подсказать как сделать?))))))
Молодцы конечно......
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Как человек с таким диагнозом прошёл медкомиссию?
и ведь у нас с оружием строго - просто так ружье не купить, не говоря уже о короткостволе. Но похоже это только законопослушных останавливает. А вообще у нас все связанное с полицией можно купить - техосмотр, водительские справки, да и сами права... наркотики кому то подкинуть
- ради хорошего человека почему нет, дело открыть дело закрыть.. решается за денежки любой вопрос в общем.
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Где граммар наци? CTRL+ENTER не работает в Microsoft Edge Version 90.0.818.56 (Official build) (64-bit)