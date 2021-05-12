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СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка

СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка (20 фото + 2 видео)

Автор:
12 мая 2021 18:27
Сообщество : Криминал
Метки: Галявиев   видео   казань   обыск   следствие   трагедия   фото   школьники   
8967
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В комнате Галявиева нашли килограммы селитры и все необходимые ингредиенты для создания СВУ.

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Метки: Галявиев   видео   казань   обыск   следствие   трагедия   фото   школьники   
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36  комментариев
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10k
Михалыч 58 минут назад
В латвии, один урод решил прославиться и напал на детей в детском саду с ножом. "В 1999-м в один из детсадов Гулбене во время «тихого часа» пришел 21-летний Александр К., вооруженный ножом и тесаком для разделки мяса. Преступник ранил няню, убил воспитательницу и трех спящих девочек, а когда поднялся шум, выбил окно и сбежал (полиция задержала его лишь через 40 минут). Следователям он заявил, что убил, чтобы прославиться." Так вот, ни одно издание не написало его фамилию и не показало его рожу, именно, чтобы он не прославился. Мне кажется, что такие уроды должны пропасть из медиа, а не становиться "звёздами". Они заслуживают только пули и ямы, без надгробника.
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962
Yus 4 минуты назад
По приговору, освободить бога. Думаю, одной пули будет достаточно.
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554
Полковник Чингачгук. 8 минут назад
Он претворяется сумасшедшим.
1. если ты "бог" то почему боялся застрелиться
2. "бог" не выходит сдаваться подняв руки
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521
Андрей 14 минут назад
Хоть 100 раз уже обмусолили как получил справку от психиатра, но всетаки надо ужесточать ответветственность и самое главное ужесточать процедуру и усложнять БД больниц и псих диспансеров. Делать сквозные базы, чтобы везде было видно, что чел сел за руль, получил разрешение на оружие, поступил на ответственную работу. Имхо только только так это можно контролировать. И меньше будет нариков и за рулем и психов с оружием, с купленными за 2 тыра справками
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1k
A_Bis 16 минут назад
Маловато эмблем "Life Shot" на фотографиях. Нужно больше. Значительно больше.
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11k
Евгений 16 минут назад
Приколотить к кресту этого бога и подождать пару дней. Если не воскреснет - значит наврал.
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229
Сергей Ковалев Евгений 12 минут назад
На кол!Без вариантов.
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14k
vikklu Полчаса назад
Косит, сучонок.
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1k
Vasili Полчаса назад
Какой к хренам собачьим подросток! Это что попытка разжалобить? 19 лет! Девятнадцать! Даже не восемнадцать! Выдать родителям погибших детей и сказать - делайте с ним что хотите! Вам ничего не будет!
В 17 лет выявлена энцефалопатия. Т.е. какая-то болезнь мозга, что соответственно может привести к психзаболеванию! И в 18 он запросто проходит психиатра для получения справки на оружие! Психиатра лишить диплома и везде написать профессионально непригоден!
А то сейчас начнется профсолидарность - он не мог, это не определяется, нельзя так с врачами, и прочая дребедень! Институт закончил? Для чего выдается справка знал? Значит был обязан проверить все досконально! Он же не справку для жены, что у любовницы небыл выдает!
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14k
Alex ASK 40 минут назад
Сделать каждый день его жизни невыносимой пыткой. Чтобы был вариант только вены зубами перегрызть и сдохнуть
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2k
Kozlodoev 43 минуты назад
Энцефалопатия, но в армию, сиречь к оружию можно... как это возможно???
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16k
Юрий 45 минут назад
Только один вопрос - где и как он купил ружьё?
ФЗ -150 "Об оружии".
Статья 13.
Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.

Ему не было 21 года, в армии не служил. Кто продал и кто дал справку на приобретение. Пустить как соучастников. Лет по 20....
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2k
Дмитрий 48 минут назад
"обнаружили "набор террориста": 5 упаковок аммиачной селитры, упаковку алюминиевой пудры, гвозди, часовой механизм, силикагель, маленькие весы и колбы"
Эээээээ!...Взрыватель не подсказать как сделать?))))))
Молодцы конечно......
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516
Вано 54 минуты назад
В 2017 году Галявиеву поставили диагноз "энцефалопатия".
========
Как человек с таким диагнозом прошёл медкомиссию?
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2k
Olegsky 55 минут назад
Сейчас идёт передача о нём. Он добился своей славы. Это начало.
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10k
ГородДомов 57 минут назад
его надо в СИЗО мухоморами кормить
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30k
Азат Баширов 57 минут назад
Завербован
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563
kan35 Час назад
Зато для армии годен, ну и далее по списку...
и ведь у нас с оружием строго - просто так ружье не купить, не говоря уже о короткостволе. Но похоже это только законопослушных останавливает. А вообще у нас все связанное с полицией можно купить - техосмотр, водительские справки, да и сами права... наркотики кому то подкинуть
- ради хорошего человека почему нет, дело открыть дело закрыть.. решается за денежки любой вопрос в общем.
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14k
ЦСКА Час назад
Тварь!!! Признать виновным и отпустить на свободу.........
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236
Nane First NameLast Час назад
что он бог, который переодился в человеческом облике
==========
Где граммар наци? CTRL+ENTER не работает в Microsoft Edge Version 90.0.818.56 (Official build) (64-bit)
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30k
Михаил Час назад
на органы его пустить.
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9
tutu Михаил 59 минут назад
ты будешь в себе эти органы носить?
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