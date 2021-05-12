СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка

Подросток продолжает вести себя неадекватно и заявляет, что он бог, который переродился в человеческий облик, и что на массовое убийство его подтолкнуло желание сделать людей своими рабами.





Вот выдержки из его речи в зале суда:





"Я замкнутый одинокий человек. Я — бог. Все остальные — мои рабы и считаются "биомусором". Все они должны делать, что я захочу, а я хочу, чтобы именно каждый из моих рабов убил более 10 и сам себя убил.





Сегодня — 11 мая 2021 года — я совершил теракт в гимназии № 175 в г. Казани, расположенной на ул. Джаудата Файзи, дом № 8, с применением принадлежащего мне огнестрельного оружия "Хасан Эскорт Пи Эс" 12-го калибра, в ходе которого я лично с помощью данного огнестрельного оружия убил не менее 7 человек. Это были школьники, педагоги, ну и другие работники данной гимназии. Я был один. Сделал это по причине того, что я хотел показать всем людям то, что все они мои рабы. Я убивал один. Со мной никого более не было.





Изначально я запланировал стать массовым убийцей. Это произошло 1 апреля 2021 года, когда я находился у себя дома. Тогда я понял, что я бог. Я просто осознал это в тот момент. Мне никто об этом не говорил, никто это не внушал мне. Пришло это мне ни с того ни с сего. Я понял, что я всё могу и могу сделать всё что угодно и с кем угодно. Я понял, что я пришёл в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ в этой Вселенной. Существа — это не только люди, но и животные.

Я родился с ненавистью ко всем и родился в человеческом облике".