Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева

Появились новые подробности по делу "казанского монстра" Ильназа Галявиева, 11 мая расстрелявшего двоих учителей и семерых восьмиклассников в школе №175. Стало известно, что 19-летний убийца ежедневно беседует со следователем по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России. Детали этих допросов, разумеется, держат в секрете, но кое-что важное журналистам узнать все-таки удалось.

Так, по сведениям источника, на одном из допросов Ильназ пожаловался на учительницу, которая преподавала у него с 7 по 9 класс. По словам подсудимого, она постоянно его "гнобила" и "называла тупым, говорила, что ты не поступишь в 10-й класс"; и на фоне постоянных издевательств учительницы от Галявиева отвернулись все одноклассники.