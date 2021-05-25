Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева

Новые подробности не оставляют сомнений в том, что все попытки убийцы прикинуться душевнобольным тщетны. Его мотив был очень прост - месть учительнице.
Появились новые подробности по делу "казанского монстра" Ильназа Галявиева, 11 мая расстрелявшего двоих учителей и семерых восьмиклассников в школе №175. Стало известно, что 19-летний убийца ежедневно беседует со следователем по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России. Детали этих допросов, разумеется, держат в секрете, но кое-что важное журналистам узнать все-таки удалось.
Так, по сведениям источника, на одном из допросов Ильназ пожаловался на учительницу, которая преподавала у него с 7 по 9 класс. По словам подсудимого, она постоянно его "гнобила" и "называла тупым, говорила, что ты не поступишь в 10-й класс"; и на фоне постоянных издевательств учительницы от Галявиева отвернулись все одноклассники.
По этому поводу уже допросили ряд преподавателей гимназии с использованием полиграфа. Результаты теста не разглашаются. Галявиев не захотел называть имени и фамилии "издевавшейся" над ним преподавательницы, что наводит на мысли, что парень снова затеял какую-то игру.
Кроме того, стало известно, что родители Ильназа еще ни разу не навестили сына и не прислали денег на карту.
«Кажется, они от сына уже отреклись. На связь с ним не выходят, денег не присылают. У него на счету вообще нет ни рубля, купить что-то в местном магазине он не может», сообщил источник.
В ближайшее время Галявиева отправят в столичный НИИ имени Сербского, где он в течение двух месяцев будет проходить психолого-психиатрические экспертизы.
Источник:
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Во вторых я не в России
В третьих никто не будет месяцами засаду у закладки держать
В четвертых нашёлидусдаватьвмилицию и сейчас катит
Сейчас продаю в России боевой ПМ по 250 тыс рублей, через закладки.
Пожалуй, надо 300 ставить
Надо?
В Казани тоже доставляю
Проститутку ему еще пригласите и еды из ресторана привезите.
В этом и причина всей ненависти, нетерпимости, вражды в обществе,когда все хорошо -то сообща, а когда плохо- то только тебе одному
Вот так и рассосалось само. И нечего пенять
И вообще, вопрос к нашему законодательству - зачем человеку в 18 лет разрешать иметь оружие.
Я бы увеличил лет до 27.
Тогда пусть и охотятся
Я конечно понимаю что поступил заказ на антирекламу оружия, но проявите хоть немного изобретательности и придумайте что то более здравое, а не этот бред.
Помимо оружия у него было еще СВУ? И у керченского ушлепка тоже что то взрывалось? Почему все прохиндеи старательно кричат про то что оружие это плохо и ни один из них ничего не говорит про взрывчатку? Не было распоряжения?
Парень ты серьезно?
И, к слову об СВУ.
Убивал он из ружья, а не из СВУ
Для начала советую изучить значение слова "прохиндей".
И, да, ответь мне, пожалуйста на вопрос - зачем человеку оружие в 18 лет?
Уже 7 лет торгую. В том числе и здесь.
У него одна надежда- с пожизненного на дурку съехать.
Учился Ильназ по направлению «информационные системы и программирование». Срок обучения 3 года 10 месяцев – после 9 класса.
В течение трех лет он учился стабильно, а с наступлением 2021 года что-то изменилось.
Мне кажется, им вообще было по..уй на сына.
Но обвинять теперь будут учителей и школу.
Впрочем, как всегда...