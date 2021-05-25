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Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева

Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева (3 фото)

Автор:
25 мая 2021 15:40
Сообщество : Криминал
Метки: Галявиев   допросы   казанский стрелок   месть   подробности   школа   
2072
3

Новые подробности не оставляют сомнений в том, что все попытки убийцы прикинуться душевнобольным тщетны. Его мотив был очень прост - месть учительнице.

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Метки: Галявиев   допросы   казанский стрелок   месть   подробности   школа   
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33  комментария
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3k
Нескучный сад Час назад
Надеюсь, что отмеченные ему года жизни, превратятся для этого ублюдка в кошмар. Будет понимать, что так и сдохнет в обшарпаной клетке, а выхода то никакого и не будет!
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−7
Князь Курбский 7 минут назад
Во первых не вычисляется
Во вторых я не в России
В третьих никто не будет месяцами засаду у закладки держать
В четвертых нашёлидусдаватьвмилицию и сейчас катит
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6k
КОСТЯН 8 минут назад
Во всём виноваты предки!!! Что воспитали то и получите... Они даже сейчас как сынуля накосорезил, в сторону слились, наша хата с краю, знать его не знаем. Его нам подкинули.
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−7
Князь Курбский 15 минут назад
И я цены подыму
Сейчас продаю в России боевой ПМ по 250 тыс рублей, через закладки.
Пожалуй, надо 300 ставить
Надо?
В Казани тоже доставляю
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14k
ВОВЧЕГ 18 минут назад
Каких денег в каком магазине?
Проститутку ему еще пригласите и еды из ресторана привезите.
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−7
Князь Курбский 19 минут назад
Ментов надо стрелять, а не людей.
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1k
Евгений Кондратьев Полчаса назад
Как легко нонче родители отрекаются от детей- типа, ой не получился! Это не наш
В этом и причина всей ненависти, нетерпимости, вражды в обществе,когда все хорошо -то сообща, а когда плохо- то только тебе одному
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14k
KOSTELLO 41 минуту назад
Если он и вправду сумасшедший, то с ним на скамью надо посадить всех, кто ему разрешение на ствол выдал.
И вообще, вопрос к нашему законодательству - зачем человеку в 18 лет разрешать иметь оружие.
Я бы увеличил лет до 27.
Тогда пусть и охотятся
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−7
Князь Курбский KOSTELLO 18 минут назад
Я продам. Без вопросов, через закладку.
Уже 7 лет торгую. В том числе и здесь.
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1k
Helimen Час назад
Заерзал, шлепок майонезный!
У него одна надежда- с пожизненного на дурку съехать.
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51k
Нанук Паналык Час назад
Может скинемся ему на ништяки из местного магаза?
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1k
Matrix Час назад
"У него на счету вообще нет ни рубля, купить что-то в местном магазине он не может» что он не может?! он говорить даже не должен мочь! какой уж там покупать что-то. хлеб и вода, хотя первое даже можно исключить.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Чего теперь об этом говорить. Меры приняты. Легальную "гражданку" в очередной раз ужесточили. Полуавтоматические ружья запретят, возраст до 21-го поднимут, справки только в госполиклинике и т.д.. Сотни тысяч охотников и спортсменов в очередной раз напрягли. Больше такого не повторится 100%.
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7k
antonium Час назад
Я не оправдываю этого ублюдка, но если человека гнобить два года, называть его "тупым", то человек может поехать. Плюс, я так понимаю, что из-за того что он не поступил в ВУЗ, т.к. не пошел в 10 класс, он тоже винил учительницу. Не правильно это как-то, а такие случае есть чуть ли не в каждом классе.
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13k
Toxictofa Час назад
Родители от него "отреклись" когда съехали от него и оставили одного с едущей крышей.
Мне кажется, им вообще было по..уй на сына.
Но обвинять теперь будут учителей и школу.
Впрочем, как всегда...
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