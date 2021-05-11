У напавшего на гимназию в Татарстане было точно такое же ружье, каким пользовался стрелок из Керчи.
Президент России Владимир Путин после ЧП в гимназии № 175 в Казани поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия среди гражданского населения.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин дал это поручение главе Росгвардии Виктору Золотову. Высокопоставленный силовик вместе с подчиненными должен будет в ближайшие сроки проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться "на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший".
А использовал 19-летний стрелок весьма популярное турецкое ружье Hatsan escort PS. Точно таким же 17 октября 2018 Владислав Росляков устроил бойню в политехническом колледже в Керчи. Ильназ Галявиев получил разрешение на владение оружием законным путем, получив все необходимые справки - в том числе от психиатра.
Сегодня утром 19-летний Ильназ Галявиев с ружьем и самодельной бомбой пришел в школу, в которой некогда учился. На входе в учебное заведение его никто не остановил. В гимназии не было охранника, его роль исполняла вахтерша.
В фойе гимназии Галявиев взорвал бомбу и зашел в кабинет, где находились восьмиклассники.
По последним данным, погибли 8 детей и преподавательница, еще 22 человека получили травмы и ранения (цифры до сих пор разнятся - РЕН-ТВ сообщает о 13 погибших). Галявиева задержали. Его психическое состояние вызывает вопросы. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура по погибшим.
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Кто бы бл... сомневался, такой удобный повод.
Вместо того чтобы реальные причины устранять будут дурака валять.
В телеграмм он хвастается несколько дней и тишина?
Психическое состояние его родителей, или он сирота?
Все муниципальные учреждения охраняются или Росгвардией или ЧОПом. Откуда там вахтерша?
...зато за Навальным следим аж во все стопитсот глаз и дороги перекрываем в ужасе что транспаранты понесут с плохими словами и против царя хоккеиста
Если какой-то маньяк вломится в монастырь и забьёт несколько монашек молотком, попутно кромсая кухонным ножом, надо будет вводить повальную проверку у психиатра на право владения молотком и кухонными приборами, с регистрацией их в местном ОВД?
Парня никто не остановил."
Ясен хрен. Нет таких дебилов, чтоб с голой жопой на идиота с дробовиком кидаться.
Главное, что бы он на дурку не соскочил!
а не просто оказание "образовательных услуг" чтобы восспитать потребителя для грефа?
Соболезнования пострадавшим и родственникам, ужасная трагедия!
Въ-е-бут какого-нибудь условно "пентонала" и замироточет сознание.