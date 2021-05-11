Президент России Владимир Путин после ЧП в гимназии № 175 в Казани поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия среди гражданского населения.





Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин дал это поручение главе Росгвардии Виктору Золотову. Высокопоставленный силовик вместе с подчиненными должен будет в ближайшие сроки проработать новое положение о видах оружия, которое может находиться "на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший".





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