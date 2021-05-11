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После трагедии в Казани Путин потребовал ужесточить правила оборота оружия

После трагедии в Казани Путин потребовал ужесточить правила оборота оружия (4 фото)

Автор:
11 мая 2021 13:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: казань   нападение   политика   путин   ружье   ужесточение правил   школа   
1465
4

У напавшего на гимназию в Татарстане было точно такое же ружье, каким пользовался стрелок из Керчи.

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Метки: казань   нападение   политика   путин   ружье   ужесточение правил   школа   
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−8
1k
Riddick 3 минуты назад
Очень жаль детей. Будь там один охранник, он ничего не смог бы сделать. По факту школах нужны 2 охранника в бронике, от росгвардии. Помню давно - 90-х, в нашей школе Ульяновске было 2 полицейских.
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609
Ermak 5 минут назад
" Президент России Владимир Путин после ЧП в гимназии № 175 в Казани поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия среди гражданского населения. "

Кто бы бл... сомневался, такой удобный повод.
Вместо того чтобы реальные причины устранять будут дурака валять.
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4k
Бу 5 минут назад
На самом деле тонна вопросов
В телеграмм он хвастается несколько дней и тишина?
Психическое состояние его родителей, или он сирота?
Все муниципальные учреждения охраняются или Росгвардией или ЧОПом. Откуда там вахтерша?
...зато за Навальным следим аж во все стопитсот глаз и дороги перекрываем в ужасе что транспаранты понесут с плохими словами и против царя хоккеиста
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5k
kleyman 6 минут назад
Жалко конечно пострадавших и их семьи, но никогда не понимал, почему если какой-то долбайоб накосячил, надо нормальным людям жизнь усложнять.
Если какой-то маньяк вломится в монастырь и забьёт несколько монашек молотком, попутно кромсая кухонным ножом, надо будет вводить повальную проверку у психиатра на право владения молотком и кухонными приборами, с регистрацией их в местном ОВД?
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2k
Ухалус Посовиномус 14 минут назад
"Ильназ Галявиев в маске и с дробовиком наперевес идёт по казанской улице. Он направляется в школу №175. По пути встречает случайного прохожего и машет ему оружием.

Парня никто не остановил."

Ясен хрен. Нет таких дебилов, чтоб с голой жопой на идиота с дробовиком кидаться.
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1k
Plan 17 минут назад
Больше добавить нечего.
Ссылка www.youtube.com
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27k
Fat Lynx 18 минут назад
Не вызывает его психическое здоровье вопросов, он просто выродок. Запереть его на ПЖ в Соликамске, в камеру, где Радуев доживал... а как издохнет, закопать там же, а вместо креста табличку с номером.
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82
Alex 19 минут назад
Нужно не правила покупки ствола ужесточать, а ответственность для тех кто как попало мед. справки выдает. Он же явно с отклонениями. Как такой медкомиссию прошел?
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−1
Владимир 21 минуту назад
Может все же нужно вернуть функцию воспитания и образования учителям

а не просто оказание "образовательных услуг" чтобы восспитать потребителя для грефа?
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1k
Plan Полчаса назад
Аллах велик, как скажут исламисты. Почему бы ФСБ не организовать под прикрытием сходку или правильнее - Всероссийскую Конференцию Радикальных Мусульман? Ну типа, ок, все имеют право на самовыражение и свою позицию. .. Дать им денег из бюджета, выделить место, охрану из тех же последователей джихада (нпрм. чеченский спецназ), а потом всех накрыть напалмом. После этого провести зачистку остальных и будем жить мирно!
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3k
portroy Полчаса назад
Куда уже ужесточать? Каждый год в разрешилку заставят ходить или полуавтоматы отберут? Семь бед один ответ, блин!
Соболезнования пострадавшим и родственникам, ужасная трагедия!
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322
Алексей Полчаса назад
Миллионы людей работают в полиции, фсб, росгвардии, в охранниках... и толку?
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3k
KL11 Полчаса назад
Один вопрос- зачем задержали?
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31k
Опаньки 36 минут назад
у ублюдков нет ни чести, ни мужества. Бьют по тем, кто не может дать сдачи
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8k
ДядяТоля 39 минут назад
Стоит обратить внимание на исламистов, не просто так это произошло в Казани. Тут налицо влияние соцсетей на неокрепшие мозги сопливых идиотов.
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450
Симплекс ДядяТоля 16 минут назад
Когда русский по синагоге с ножом бегал, ты обратил внимание на христианитов?
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26k
Добрый 41 минуту назад
Охрана школ в России фикция!!! Турникетов, рамок понаделали, а толку? Все пищит, звонит, но никто не реагирует!!! Как дедок или бабуля задержат вооруженного огнестрелом придурка? А если он вместо ствола нож возьмет, дык жертв ещё поболее будет. Нужны лицензированные, вооруженные охранники... Ну или дармоедов из Росгвадии накрайняк привлекать!!!
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56k
Парагвайский шпион 41 минуту назад
Пока ПСИХИАТРИЮ не поставят на ноги, подобное будет продолжаться. Психиатрия в запустении!
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−17
Bhaal 42 минуты назад
Короче очередной поджег Рейхстага. Задача - отобрать стволы у населения.
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26k
Антон 48 минут назад
В тик-токе уже куча видео из школы. Такое ощущение, что там война была. В комментариях там снова идиоты кричат про компьютерные игры. Власть нашла повод ужесточить огнестрел у населения. Об истинных причинах как всегда умолчат. А очень хочется знать, что же произошло на самом деле.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−8
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