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Понимаем, фантазия не бесконечна, да и зачем ломать голову, если можно открыть старые фотографии, увидеть старые вещи, сделать из них что-то, быть может даже без изменений, назвать по-модному и продать за бешенные деньги.
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Авторский пост
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