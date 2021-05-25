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Все новое, хорошо забытое старое: 25 вещей из СССР, ставшие сегодня моднейшим трендом

Все новое, хорошо забытое старое: 25 вещей из СССР, ставшие сегодня моднейшим трендом (30 фото)

Автор:
25 мая 2021 13:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забытое старое   мода   придумали   смешно   советские вещи   
798
30

Понимаем, фантазия не бесконечна, да и зачем ломать голову, если можно открыть старые фотографии, увидеть старые вещи, сделать из них что-то, быть может даже без изменений, назвать по-модному и продать за бешенные деньги.

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Метки: Юмор   забытое старое   мода   придумали   смешно   советские вещи   
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4  комментария
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5k
pilgrimnl 40 минут назад
еще раз убедился, что мир сходит с ума, причем сумасшедшие не те кто это придумывает и продает, а те кто покупает.
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34k
kalinser 36 минут назад
Дикие люди.(с)
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4k
Мистер Фикс 39 минут назад
Анекдот эпохи перестройки:
Из-за дефицита авоську переименовали в нихераську
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12k
Юрий Николаевич 41 минуту назад
Комментарий к фото
Главный дизайнер.
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