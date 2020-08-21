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Буржуи, вы вкрай зажрались: экспериментальный модный юмор

Буржуи, вы вкрай зажрались: экспериментальный модный юмор (21 фото)

Автор:
21 августа 2020 17:37
Сообщество : Юмор
Метки: мода   одежда   рубли   смех   смешно   цены   юмор   
1036
21
Пока кто-то доедает последний хрен без соли, другие шикуют на полную катушку. Перед вами краткий обзор модных шмоток и аксессуаров, за которыми выстраиваются очереди. P.S. Обратите внимание на цены!

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Метки: мода   одежда   рубли   смех   смешно   цены   юмор   
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8  комментариев
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4k
Барт Симпсон 52 минуты назад
ну в баксах и еврах не так и дорого. это просто рубль такой дешевый.
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Snork Snorkoff Барт Симпсон 39 минут назад
Чё, правда, месячная еврозарплата за сарафанчик это норм?
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8k
БарНалей 18 секунд назад
Надо брать!
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6k
kaboza 16 минут назад
Для прощального выхода в Южное Бутово...
Для прощального выхода в Южное Бутово...
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Комментарий удален
−2
Долой пуйлогнид! 54 минуты назад
не цена должна быть мерилом, а долговечность и функциональность.

если так будет, то и столь "ненавистных" геев не будет ))

как и прочих паразитов неумек из т.н. правительств.
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