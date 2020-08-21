Буржуи, вы вкрай зажрались: экспериментальный модный юмор

Пока кто-то доедает последний хрен без соли, другие шикуют на полную катушку. Перед вами краткий обзор модных шмоток и аксессуаров, за которыми выстраиваются очереди. P.S. Обратите внимание на цены!
1. Превосходное приспособление, чтобы убрать летнюю бабу в шкаф. Ann Demeulemeester 52 784 ₽ ($715)
2. А это ваша спортивная форма сваливает от вас в командировку до следующего лета. Брюки Balenciaga 95 368 ₽ (€1090)
3. Что в моей спортивной сумочке. Коньяк «Ной» 719 ₽
4. Ну блин, Adidas by Lotta Volkova, пацаны теперь задницу застудят. ₽ 3.116 (€40)
5. Лапсердак с твоей внутренней богиней. Mowalola 213 786 ₽ ($3015)
6. Брюки мужские тактические антивандальные. Тыл скрыт с возможностью капитулирования в закат с непристойными задираниями юбки во вражескую сторону. Moschino 40 137 ₽ (€495)
7. Мммм, печать для лба с привкусом административного нарушения ч.2 ст.20.8 КоАП РФ. Vetements 49 688 ₽ (€609)
8. Крестьянские дети в афиге от стоимости лаптей Воttega Veneta в пересчёте на рубли. Воttega Veneta 126 869 ₽ ($1790)
9. Ну идём купать твои складочки на пузе! Reina Olga 16 084 ₽ (€200)
10. Мужское вечернее платье для торжественного выхода из зоны комфорта. Samuel Gui Yang 45 224 ₽ ($639)
11. Истинно говорю вам: последние времена настают. Тапки из отеля по сто пять баксов. Palm Angels 7 506 ₽
12. Даже рулетка Tiffany&Co за $1275 не сможет до конца измерить глубину жести в твоей жизни
13. Полотенце для твоего подкаблучника. Bottega Veneta 88 073 ₽ ($1270)
14. Теперь хоть для чего-то хорошего сгодится эта сумка. Bottega Veneta 85 986 ₽ ($1250)
15. Так. Покажи вначале, как ты это делаешь на моей сумке! Staud 27 396 ₽ ($395)
16. Какая хорошая девочка, бабушкин подгузник несёт выкидывать. Сумка MM6 Maison Margiela 19 000 ₽
17. Gucci могли бы и нормальные силиконовые носки к своим тухлям приложить. Gucci 78 400 ₽ ($1130)
18. Ну что, буржуи, совсем обнищали? Икринки для бутербродов теперь резать приходится?
19. Сумка для твоих планов на 2020 год. Nana-nana 37 877₽ ($540)
20. Даже моя фетиш-маска в ахере от этого летнего сарафанчика Burberry. Burberry 144 127 ₽ (€1850)
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если так будет, то и столь "ненавистных" геев не будет ))
как и прочих паразитов неумек из т.н. правительств.