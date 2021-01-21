Мужская мода безумного года

Некоторые дизайнеры полагают, что модный мужчина в 2021 году должен выглядеть примерно как на этих фото. Ну как, парни, будем модничать?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Про залупу: Натянуть на себя вы её конечно сможете. Но чтобы к вам публика, которой этот блевотный бред нравится, подтянулась, вам нужно, пардон, многократно в попу дать. Ибо стать популярным среди этого кубла можно только через "выхлопную трубу". Порядочные люди такие места обходят стороной. Брезгуют.