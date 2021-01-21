Мужская мода безумного года

Некоторые дизайнеры полагают, что модный мужчина в 2021 году должен выглядеть примерно как на этих фото. Ну как, парни, будем модничать?

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