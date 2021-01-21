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Мужская мода безумного года

Мужская мода безумного года (23 фото)

Автор:
21 января 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   мода   мужская мода   ну вы даете!   смешно   странные люди   удивительное рядом   
1036
23
Некоторые дизайнеры полагают, что модный мужчина в 2021 году должен выглядеть примерно как на этих фото. Ну как, парни, будем модничать?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   мода   мужская мода   ну вы даете!   смешно   странные люди   удивительное рядом   
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17  комментариев
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1k
Николай 2 часа назад
Дизайнеров в психушку, лгбт-шников на принудительные работы в заполярье.
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193
Михаил 16 секунд назад
мляяяяять......мои глазааааааааааааааа
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200
Иванов Петров Сидоров Полминуты назад
Красные штаны - нужная вещь. Можно из магазина много чего вынести.
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39k
Raush 9 минут назад
У последнего на свитере должно было быть написано "Kill them all and the designer too."
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352
Алистер Инвенсо 14 минут назад
Одно непонятно мне: кто им платит деньги или на какие шиши они живут и "творят" ? Или это выгодно ? Я тогда тоже костюм в виде залупы напялю на модель - типа я так мыслю, платите мне миллионы.
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9k
ss Алистер Инвенсо 6 минут назад
Почему платят деньги: Вы "Чёрный квадрат" Малевича видели? Знаете сколько он стоит?Как вы думаете, почему за него столько платят?... Здесь та же история.
Про залупу: Натянуть на себя вы её конечно сможете. Но чтобы к вам публика, которой этот блевотный бред нравится, подтянулась, вам нужно, пардон, многократно в попу дать. Ибо стать популярным среди этого кубла можно только через "выхлопную трубу". Порядочные люди такие места обходят стороной. Брезгуют.
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19k
Добрый Алабай Полчаса назад
Пи@оры придумывают моду для пи@оров. Автор, у нас за пропаганду гомосятины статья есть.
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8k
GRuslan Полчаса назад
На последнем фото чувак просит убить его, причем вежливо просит, пожалуйста говорит. Может их там насильно держат и одевают в это. Есть еще вариант что им платят немеряно чтоб насрать на свою гордость и достоинство так наряжаться, но это вряд ли.
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6k
Ivan Полчаса назад
Мужская мода безумного года
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8k
Мафусаил 45 минут назад
Какое счастья, что я не модный....
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8k
Агент Безопасной Национальности 50 минут назад
Мужская мода безумного года
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69
_SKV_ 58 минут назад
Только ткань зря переводят
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3k
ваня панкин Час назад
сплошные пистецы...
сплошные пистецы...
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2k
Мистер Фикс Час назад
Блогеры, ютуберы, тиктокеры, и прочие пид.оры
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17k
Нагайна Час назад
Чувак провалился в деревенский сортир?
Чувак провалился в деревенский сортир?
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19k
SerGProS 2 часа назад
Мужская мода безумного года
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619
Hornet 2 часа назад
Мужского в этом параде фриков нет ничего.
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