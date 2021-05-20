30 шикарных домов, построенных из транспортных контейнеров

Каждый заслуживает дом. А если этот дом еще и недорогой, сделан из переработанных материалов и выглядит уникально, то жизнь, можно сказать, удалась! И плевать, что живешь ты, по сути, в старом контейнере — для кого-то это, наоборот, плюс. К таким ценителям относится и владелец аккаунта "Shipping Container World", посвященного крутым и необычным домам, сделанных из контейнеров. Взгляните на 30 самых ярких примеров: вдруг и вам такой захочется!