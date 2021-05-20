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30 шикарных домов, построенных из транспортных контейнеров

30 шикарных домов, построенных из транспортных контейнеров (31 фото)

Автор:
20 мая 2021 15:47
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: дома   недвижимость   строительство   
634
31

Каждый заслуживает дом. А если этот дом еще и недорогой, сделан из переработанных материалов и выглядит уникально, то жизнь, можно сказать, удалась! И плевать, что живешь ты, по сути, в старом контейнере — для кого-то это, наоборот, плюс. К таким ценителям относится и владелец аккаунта "Shipping Container World", посвященного крутым и необычным домам, сделанных из контейнеров. Взгляните на 30 самых ярких примеров: вдруг и вам такой захочется!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дома   недвижимость   строительство   
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11  комментариев
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Красота, но с тепло-изоляцией вопросы. Много вопросов, которые если не решить, то будет холодно - жарко.
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59
ann 10 минут назад
Оооо дааа - дома изговнаипалок , как круто
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19k
Matrosskin Полчаса назад
Опять за рыбу деньги... Да не дома это из контейнеров. Это сборные конструкции, где модули выполнены в размерах и материалах контейнера. Т.е. на заводе собирается не контейнер, а модуль по чертежу. Получается экономически выгоднее плюс удобная транспортировка. У нас по такому принципу делают строительные и ремонтные бытовки. А вот постоянные конструкции в нашем климате делают из щитов из-за необходимости теплоизоляции. Вот новый инфекционный госпиталь в Пскове, построенный " в чистом поле" военными и достаточно быстро ( и вот интересно - как год назад любители забугорья дрочили на Китайские временные госпитали, типа - ай как быстро, какие молодцы. А когда у нас развернули, причём не времянку а постоянку - сразу языки в жопы позасовывали и тишина)
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4
_________ Час назад
Как дача норм., как дом не норм.
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4k
livaneth 2 часа назад
На первых двух картинках прорабская а на третьей - рабочие места ИТР, оборудованные внутри цеха. А дом надо из камня строить, чтоб внукам хватило.
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
В прошлом году уже спорили. Вы обратили внимание, что больше половины домов- тёплые края? Именно так. А там, где зима- даже графика присутствует. Зимнее проживание в таких домах разорит хозяина. То есть с одной стороны при строительстве экономия, с другой стороны- отапливание и защита от сырости, грибка и тп стен, в основе которых МЕТАЛЛ,- влетит в нереальную копейку. Так что всё это- баловство для наших широт.
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4k
Иван 2 часа назад
Ну если есть контейнер и его некуда деть, то да. А так, не, каркасник проще собрать, хоть с дерева, хоть с металла.
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10k
Bill 2 часа назад
Если г*вно завернуть в красивую обёртку - то можно продать как конфетку. А как люди будут жить в металлической коробке - пофуй.
Wi-Fi не работает, сотовый телефон не принимает, теплоизоляция отсутствует. Проводимость звуков такая что пернешь в туалете - слышно во всём доме. Зимой "дом" скукоживается, летом - растягивается. Поэтому постоянные скрипы и вываливание оконных рам.
Эту "технологию" придумали чтобы негров - мигрантов с Африки временно коть куда-то расселять.
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