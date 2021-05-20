30 шикарных домов, построенных из транспортных контейнеров

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Каждый заслуживает дом. А если этот дом еще и недорогой, сделан из переработанных материалов и выглядит уникально, то жизнь, можно сказать, удалась! И плевать, что живешь ты, по сути, в старом контейнере — для кого-то это, наоборот, плюс. К таким ценителям относится и владелец аккаунта "Shipping Container World", посвященного крутым и необычным домам, сделанных из контейнеров. Взгляните на 30 самых ярких примеров: вдруг и вам такой захочется!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дома недвижимость строительство
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Ну а также контейнеры в массе своей 2390мм высотой минус даже 110мм пенопласта и гипсокартона с полом уже 2280мм - хуже чем в хрущебах.
Wi-Fi не работает, сотовый телефон не принимает, теплоизоляция отсутствует. Проводимость звуков такая что пернешь в туалете - слышно во всём доме. Зимой "дом" скукоживается, летом - растягивается. Поэтому постоянные скрипы и вываливание оконных рам.
Эту "технологию" придумали чтобы негров - мигрантов с Африки временно коть куда-то расселять.