Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома

Я не мастак писать жалостливые лайфстори, но сейчас попробую нечто родить. Но это даже не история из жизни, а объективная реальность.
На выходных встречались с некоторыми из одноклассников. Делились байками, успехами и прочим несущественным бредом.
Заинтриговал один из одноклассников, поймавших успешный успех за хвост. Видно, что живёт очень неплохо — деньги имеются. Занимается строительным бизнесом — через знакомого риэлтора покупает дешёвые участки (порой с обременениями), за пару месяцев строит небольшой коттедж 90-130 квадратных метров площадью и продаёт по цене ниже рыночной. Они у него улетают как горячие пирожки. Я спросил, в чём секрет дешевизны дома. Как вообще можно зарабатывать на очень дешёвой недвижимости? Оказалось, что все дела ведёт через фирмы однодневки. Каждый год открывает по паре ООО. Через ООО осуществляет процесс купли-продажи. Если через какое-то время у покупателя появляются вопросы по поводу дома (а они обязательно появляются!), то этого ООО, у которого человек покупал недвижимость, уже и в помине не существует.
На бумаге и на фотографиях всё выглядит красиво: дома из газобетона, обложенные красивым кирпичом.
А на деле жить в таких домах невозможно.
Во время строительства этот "человек" экономит на всём: от диаметра сечения арматуры в фундаменте, до толщины листового металла на крыше. На стены берёт газоблок третьего сорта со сколами и трещинами. Ясен перец, что такие стены не обладают заявленными характеристиками материала. В кирпичной кладке отсутствуют продухи (это же лишние 3000 рублей!). Газобетон начинает цвести и плесневеть. Крыша через год-два теряет всякий вид, а на краях просто ржавеет. Утепление минимально. Понятно, что дом не держит тепло. Сантехнические трубы куплены самые дешёвые. Оказывается, что экономит даже на проводке. Вместо нормальных ГОСТовых кабелей использует ТУшные. Никто не сможет гарантировать того, что проводка, с сечением 1,5 мм через полгода использования не начнёт тлеть.
Штукатурка, выполненная не по маякам, окна, установленные не по ГОСТу, необработанная огнебиозащитой древесина… Оказывается, что 3000-10000 рублей можно сэкономить даже на гидроизоляции стен и фундамента. Вроде бы мелочи, а неприятные. В некоторых случаях опасные для жизни…
Поэтому, если вы видите слишком дешёвый дом от застройщика, то сами подумайте, как может недвижимость продаваться ниже себестоимости?!
По понятным причинам, я не могу называть имя и фамилию этого человека. Не хочется потом ходить на суды. Уже был случай… Спасибо, больше не хочется. Но я думаю, что такой человек уже стал собирательным образом в нашей стране… Жаль, что малоэтажное строительство (до трёх этажей) практически вывалилось из правового поля государства.
Есть огромное число лазеек, позволяющих недобросовестным застройщикам функционировать и дальше.
Извините, что столько награфоманил, но реально бомбит…
Фото из "интернетов", но максимально доступно показано, что будет, если не озаботиться гидроизоляцией
Источник:
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З.Ы. Автор,а это тебе точно одноклассник рассказал?
2. Это можно потом продавать как жилой дом.
Исправление любого пункта в законе решило бы проблему радикально, но у депутатов есть более важные дела...
Потом эти "дома" попадают на вторичный рынок, где они стоят (почему-то) на 50% дешевле соседнего (нормального) дома, тем самым руша рынок.
В результате нормальный дом в лучшем случае получится продать по себестоимости (в реальности - в убыток).
Но в этом всем виноват Клинтон/Обама/Трамп/Следующий...
Так и живем.
Все таки его однокласник делает дома на продажу и там контроль должен быть еще строже. У нас тут и для себя берлогу когда делаешь 5 комиссий проходят.Как то так.
А точно, 2 недели каникул. "Иксперды" повылезали.
Извините меня ребят,просто не выдержал.
Скатились Фишки и тут только настоящие диванные спеиалисты рулят ;)
А то получается как в 12 стульях, у Безенчука:
«Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? смутно молвил гробовой мастер. Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб он одного лесу сколько требует...
Чего? спросил Ипполит Матвеевич.
Да вот «Нимфа»!.. Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Купил недавно тушенку.
Вспомнились армейские годы и так захотелось перловки с тушенкой.
И банка такая вся красивая и цена не очень "кусучая" , но когда открыл, даже кошка моя жрать не стала:
какие-то обрывки сухожилий, жир и жижа сукровичного типа.
[мат] стало нормой нашей жизни.
90 е не экономику нашу испоганили, а мозги наши.
Ну а в целом я с трудом понимаю тех людей которые покупают дома построены для продажи, ясно же что там всё самое дешёвое. Я строил дом и вникал в каждую мелочь, все строители хотят сделать максимально быстро за максимально дорого, и если нет контроля от хозяина результат всегда будет хреновый. Многие строители которых я нанимал первым делом спрашивали, вы для себя строите или на продажу.