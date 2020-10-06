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Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома

Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома (4 фото)

Автор:
06 октября 2020 09:18
Сообщество : Истории
Метки: Хитрость   дешёвое жильё   дешёвый дом   истории   недвижимость   покупка дома   строительство   экономия   
26609
4

Я не мастак писать жалостливые лайфстори, но сейчас попробую нечто родить. Но это даже не история из жизни, а объективная реальность.

На выходных встречались с некоторыми из одноклассников. Делились байками, успехами и прочим несущественным бредом.

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Метки: Хитрость   дешёвое жильё   дешёвый дом   истории   недвижимость   покупка дома   строительство   экономия   
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28k
Alex 12 часов назад
Ну рано или поздно ваш приятель сам будет экономить бетон где-нибудь в глухом лесу
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953
Murych 48 минут назад
Вот хороший свежий видос про грибной дом. Ужас!!!
Ссылка youtu.be
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14k
Жупел - Кипучая сера Час назад
А что ту странного? Если новый дом с участком стОит в среднем 10 рублей, а кто то продает такой же за 6 рублей, возникает масса вопросов к такой дешевизне. Рабсилой сильно не удешевишь, (все строители стоят примерно одинаково), цены на участки тоже плюс/минус сопоставимы, остаются материалы. Ничего нового....

З.Ы. Автор,а это тебе точно одноклассник рассказал?
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6k
Gamletof 2 часа назад
проба журналистского пера? получилось так себе. Лучше про человейники в Москве и МО пишите, там все виднее и доказательств( фото/видео) больше будет. Пока уровень одна бабка сказала.
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1k
smokes 2 часа назад
Готовые дома покупать - лотерея.. за дорого, не факт что тоже соблюли технологию, а не продавец (застройщик) оказался жадным продуманным типом и просчитал что есть категория людей которая считает что чем дороже тем качественней.. Выход - самому изучать вопрос, и строить с нуля под своим контролем... не даром есть поговорка - хочешь сделать хорошо - сделай сам..
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324
biohumanoid 2 часа назад
1. У нас нет никакого контроля за ИЖС (или еще круче - ИЖС в СНТ).
2. Это можно потом продавать как жилой дом.
Исправление любого пункта в законе решило бы проблему радикально, но у депутатов есть более важные дела...
Потом эти "дома" попадают на вторичный рынок, где они стоят (почему-то) на 50% дешевле соседнего (нормального) дома, тем самым руша рынок.
В результате нормальный дом в лучшем случае получится продать по себестоимости (в реальности - в убыток).
Но в этом всем виноват Клинтон/Обама/Трамп/Следующий...
Так и живем.
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1
Vi biohumanoid 2 часа назад
Давно не живу в России и не знаю как там с контролем строительства,но и покупатели должны же видеть ,что покупают выбор то думаю что есть. Но меня дразнит что тут чел несет полную чушь,насчет маленького сечения арматуры ,реально в нормальных странах такое подсудимо,потому и должно такое контролироваться специалистами. ******Комиссия оценивает техническое состояние строительных конструкций и жилого дома в целом, его огнестойкость, условия эвакуации в случае пожара, санитарно-эпидемиологические требования, содержание потенциально опасных для человека веществ, качество воздуха, уровень радиационного фона и шума, вибрации, наличие электромагнитных полей, параметры микроклимата помещения, а также месторасположение жилого помещения (Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "****
Все таки его однокласник делает дома на продажу и там контроль должен быть еще строже. У нас тут и для себя берлогу когда делаешь 5 комиссий проходят.Как то так.
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25k
Teodor 2 часа назад
Есть такие строители, кто спорит, но чет как-то сомнительно, что одноклассник так подробно, по пунктам рассказал автору как и на чем экономит...
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−1
ativ 3 часа назад
Никифоридис!! Почитал вашу ересь и не пойму как можно писать о том о чем никакого понятия не имеете!!! Действительно есть такие горе бизнесмены которые икономят на всем,а так же есть и клиенты которые покупают явную херню,хотя дешевый дом видно спервого взгляда и если им такое качество нравится,то пусть живут. Но Вы ужасно технически неграмотны ,не знаю как в России,но в других странах каждый этап строительства,проверяется специальной комиссией и просто невозможно как Вы написали -----''''Во время строительства этот "человек" экономит на всём: от диаметра сечения арматуры в фундаменте, до толщины листового металла на крыше'''' .Такой дом просто не войдет в эксплуатацию,если есть расхождение с архитектурным проэктом. Ну а про газобетон вообще смех,то что показываете на фото такое можно увидеть на 70% строек,такие сколы можно обрезать ;) Да и вообще дом из газобетона покупают только конченные лохи,так им и надо,ворам и дверь даже не нужно ломать,возьмут одну пилу,вырежут в стене дырку и вынесут весь дом (шутка конечно,но газобетон не для жилых домов) :)
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3k
Игорь ativ 3 часа назад
Как бы вас вернуть с ваших высот диванного аналитика на нашу грешную землю? А вот... (пинок под зад)
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3k
dikijnub ativ 3 часа назад
"икономят", "проэктом"
А точно, 2 недели каникул. "Иксперды" повылезали.
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1
Vi dikijnub 2 часа назад
Иксперд с бот-ником ,заминусил карму;) ну и ладно. Живи в своем домике из газобетона. Просто у меня жена архитект ,да и сам в строительсве лет так 30 работаю.Ну а вы тут читайте чушь всякую. Просто ржу иногда над подобыми постами в Фишках и не выдержал,написал комент.Щя какой нибудь,специалист что нибудь об ''особоопасной''болгарке,например напишет как туда правильно диск вставлять,ну или горе сварщик начнет,подобную хрень писать.
Извините меня ребят,просто не выдержал.
Скатились Фишки и тут только настоящие диванные спеиалисты рулят ;)
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1
Vi 2 часа назад
Мне очень нравится как тут очень серьезные спициалисты делают по 100 коментов на тему '' как правильно ставить диск на болгарку-картинкой вверх или картинкой вниз'' ,потому что подобные Никифоридиси написали явную чушь и другие обсуждают горячо темку,я я 30 лет почти каждый день режу болгаркой и блин аж смишно !!! Как то так.
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1k
Роман Гамзалиев 3 часа назад
Ну то что скупой платит дважды уже по моему все идиоты знают....
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2k
Варяг 4 часа назад
Как бедные монголы живут безо всяких фундаментов, паркетов, кирпичей, гарнитуров, финтифлюшек?
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1k
aznak Варяг 3 часа назад
Монголу проще, он, если что, на коня прыг и тык-тыгдык, тык-тыгдык, тык-тыгдык...
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2k
Варяг aznak 3 часа назад
Отано чо?! Тада ой!!!
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50
Napoleon Solo 4 часа назад
В 2008 остался без работы. Пришлось пол годика подработать на стройке. Так мы из такого говна целую 9-ти этажку построили. Снаружи - красивый дом получился, зато внутри ни одного прямого угла. По проекту должен быть мусоропровод, даже технические помещения на каждом этаже для него были с нишами под него, а потом решили сэкономить и замуровали его к херам. Хз, что там на крыше, но единственное, что было сделано на совесть - это подземный паркинг. В том же году рядом заложили фундамент для следующего дома... Самое веселое это то, что жилье здесь продавалось не по низу рынка, а как элитка в центре города.
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7k
Потапыч Napoleon Solo 3 часа назад
Не рухнул еще?
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10k
wilddewill Napoleon Solo 2 часа назад
Я живу в доме 57 года постройки. Думаете тут есть прямые углы? Все помещения в квартире имеют форму трапеций, ромбов и т.д. при установке натяжных потолков отступ от несущей стены был минимальным, 100 мм, а от противоположной стены с дверью в коридор уже 180мм. Потолочная плитка тоже набекрень лежит. Я уж молчу про то, что дом пляшет джигу во время смены времён года. Летом двери в комнаты не закрываются, зимой со свистом в косяк проходят. Сторожили всегда из говна и палок.
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2k
Варяг 4 часа назад
А что не так? Есть дома подороже, есть подешевле, он же не за дорого продает? Кому то нужна крепость из кирпича в 8 рядов, кому то достаточно сборнощитового... это базар... не нравится ищи другой вариант, покупатели тоже не пальцем деланы, понимают что за недорого бессмысленно желать люксовый вариант..
А то получается как в 12 стульях, у Безенчука:
«Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? смутно молвил гробовой мастер. Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб он одного лесу сколько требует...

Чего? спросил Ипполит Матвеевич.

Да вот «Нимфа»!.. Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
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241
Vjatseslav Seleznjov 4 часа назад
И все эти подробности Вам рассказал одноклассник? Он был пьян? Если нет то он простая пешка в системе.
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11k
Роман 4 часа назад
Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома
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3k
Mnop 5 часов назад
ТС, преждем чем писать про качество кабеля, рекомендую почитать, чем же отличается ГОСТ и ТУ. Если кратко - не существует кабеля, выполненного по ГОСТ. ВЕСЬ кабель изготавливается по ТУ. Вопрос в том, соответствуют ли технические условия госстандарту или нет.
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18k
Альберт 5 часов назад
Да что там дома...
Купил недавно тушенку.
Вспомнились армейские годы и так захотелось перловки с тушенкой.
И банка такая вся красивая и цена не очень "кусучая" , но когда открыл, даже кошка моя жрать не стала:
какие-то обрывки сухожилий, жир и жижа сукровичного типа.
[мат] стало нормой нашей жизни.
90 е не экономику нашу испоганили, а мозги наши.
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1k
aznak Альберт 3 часа назад
Просто не нужно всякое гуано покупать. Надо просто знать, какую тушенку брать. Вот для примера https://argomagazin.ru/https://argomagazin.ru/ - возьмите на пробу, не пожалеете.
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3k
Andrey Abramov aznak 2 часа назад
Банка пол кило, в ней 300г мяса, стоит 300р, не дороговата тушенка по цене мраморной говядины?
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1k
smokes Andrey Abramov 2 часа назад
вот для таких как вы и продают говно за 100 рублей.. качественный продукт не может быть ниже себестоимости... как бы в цене тушенки не только стоимость самого мяса, а еще и упаковка, техпроцесс.. рекламма...
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3k
Andrey Abramov smokes 45 минут назад
Я не покупаю переработанное мясо ни в каком виде, так что не по адресу, если ты веришь что тебя говном не накормят за 300р, то можешь смело называть себя лохом. Если я захочу тушеного мяса, то куплю кусок мяса и потушу, причем возьму тот кусок, который как минимум не был заморожен десять раз. Тушенка по твоей ссылке явеное дерьмецо, 300р банка хорошей тушенки согласно твоей же логике тоже стоить не может
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28
Сергей 5 часов назад
Вот же строитель лютый [мат]!!!!!
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14k
Андрей 6 часов назад
Спасибо, КЭП!
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824
Руслан Новак 6 часов назад
Бредовая история, с бредовые фактами. Что плохого в том газоблоке который на картинке, ну есть на нем сколы, кому они мешают? От этого дом кривее не станет. Он может быть идеальным по форме но пропитан водой, вот это в разы страшнее. Хотя тоже не конец света, можно дать ему просохнуть перед отделкой, он сядет и всё. Про провода и дети наверное знают, и глупо расчитывать что какой-то левый застройщик уложит вам нормальные качественные. И дураку понятно что покупая дом построенный на продажу ты получишь самые говеные коммуникации. Поэтому и покупают голые стены а потом все делают сами.
Ну а в целом я с трудом понимаю тех людей которые покупают дома построены для продажи, ясно же что там всё самое дешёвое. Я строил дом и вникал в каждую мелочь, все строители хотят сделать максимально быстро за максимально дорого, и если нет контроля от хозяина результат всегда будет хреновый. Многие строители которых я нанимал первым делом спрашивали, вы для себя строите или на продажу.
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4k
Максим Демидов Руслан Новак 5 часов назад
Ну, да... На "Фишках" же, без предъявления диплома строителя не регистрируют... Поэтому, ясен-красен, каждый здешний пользователь счёл вышеприведённый пост бесполезным, да?...
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1
Vi Руслан Новак Час назад
Вот и я говорю что бред,не выдержал оставил комент,ну и получил минусы в карму. Тут контингент достойный что бы жить в таких домах,посмотри сверху самые положительно оценяемые коменты должны быть типа,''бетоновые сапоги ему и в воду'' или в ''глухой лес его'' ну и подобные .Вообще бредовые темы .Дешевка она и в Америке дешевка и в Германии,
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3k
Vladimir Yezhak 6 часов назад
Сейчас фирмы однодневки чреваты.
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240
МИХАН 6 часов назад
Как говорится скупой платит дважды ...
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25k
Fat Lynx МИХАН 5 часов назад
а тупой трижды!
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240
МИХАН Fat Lynx 3 часа назад
Как говорил покойник Мавроди (МММ)..Лох не мамонт,лох не вымрет .Доверчивые мы в России все же И все верим в справедливость социальную защищенность .Терпение у русского мужика тоже не бесконечное ..
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