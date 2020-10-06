Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома

Заинтриговал один из одноклассников, поймавших успешный успех за хвост. Видно, что живёт очень неплохо — деньги имеются. Занимается строительным бизнесом — через знакомого риэлтора покупает дешёвые участки (порой с обременениями), за пару месяцев строит небольшой коттедж 90-130 квадратных метров площадью и продаёт по цене ниже рыночной. Они у него улетают как горячие пирожки. Я спросил, в чём секрет дешевизны дома. Как вообще можно зарабатывать на очень дешёвой недвижимости? Оказалось, что все дела ведёт через фирмы однодневки. Каждый год открывает по паре ООО. Через ООО осуществляет процесс купли-продажи. Если через какое-то время у покупателя появляются вопросы по поводу дома (а они обязательно появляются!), то этого ООО, у которого человек покупал недвижимость, уже и в помине не существует.

На бумаге и на фотографиях всё выглядит красиво: дома из газобетона, обложенные красивым кирпичом.

А на деле жить в таких домах невозможно.

Во время строительства этот "человек" экономит на всём: от диаметра сечения арматуры в фундаменте, до толщины листового металла на крыше. На стены берёт газоблок третьего сорта со сколами и трещинами. Ясен перец, что такие стены не обладают заявленными характеристиками материала. В кирпичной кладке отсутствуют продухи (это же лишние 3000 рублей!). Газобетон начинает цвести и плесневеть. Крыша через год-два теряет всякий вид, а на краях просто ржавеет. Утепление минимально. Понятно, что дом не держит тепло. Сантехнические трубы куплены самые дешёвые. Оказывается, что экономит даже на проводке. Вместо нормальных ГОСТовых кабелей использует ТУшные. Никто не сможет гарантировать того, что проводка, с сечением 1,5 мм через полгода использования не начнёт тлеть.

Штукатурка, выполненная не по маякам, окна, установленные не по ГОСТу, необработанная огнебиозащитой древесина… Оказывается, что 3000-10000 рублей можно сэкономить даже на гидроизоляции стен и фундамента. Вроде бы мелочи, а неприятные. В некоторых случаях опасные для жизни…

Поэтому, если вы видите слишком дешёвый дом от застройщика, то сами подумайте, как может недвижимость продаваться ниже себестоимости?!

По понятным причинам, я не могу называть имя и фамилию этого человека. Не хочется потом ходить на суды. Уже был случай… Спасибо, больше не хочется. Но я думаю, что такой человек уже стал собирательным образом в нашей стране… Жаль, что малоэтажное строительство (до трёх этажей) практически вывалилось из правового поля государства.

Есть огромное число лазеек, позволяющих недобросовестным застройщикам функционировать и дальше.

Извините, что столько награфоманил, но реально бомбит…