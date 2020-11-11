В марте текущего года в Великобритании была подвергнута аресту Лондонская недвижимость Назарбаевых по причине подозрения хозяев в «нетрудовом богатстве». Тогда же выяснилось, что дома оформлены на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси. Однако дочь и внук Назарбаева, каким-то образом выиграли суд, и вернули себе недвижимости на 100 миллионов долларов.