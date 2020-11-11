Многим знакомый по книгам и фильмам дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где находится квартира персонажа произведений Артура Конан Дойла, знаменитого сыщика Шерлока Холмса, принадлежит дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом стало известно из британской прессы.
Как сообщает с берегов Темзы британский Times, 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит было в собственности Дариги Назарбаевой и её сына Нурали Алиева. Помимо дома Шерлока Холмса, по сведениям издания, семье Назарбаева принадлежат ещё несколько строений на той же улице, а ещё земля между домами 215 и 237 опять-таки на Бейкер-стрит. Общая стоимость недвижимости и земли оценивается примерно 140 миллионов фунтов стерлингов. Стоит отметить, что 90 процентов этого капитала принадлежало Назарбаевой, её сыну достались остатки в 10 процентов.
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Исходя из данных земельного реестра, на текущий момент официальным владельцем выше перечисленных домов, является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Та же, в свою очередь, принадлежит другой компании из ОАЭ. Юридическая фирма Mishcon de Reya, которая является представителем семьи Назарбаевых, которые отказалась прокомментировать эту информацию издания.
В июне у дочери первого, всенародно избранного, президента Казахстана - Дариги Назарбаевой внезапно обнаружилась элитная квартира в Москве, которая по скромным подсчётам тянет на сумму около 230 миллионов рублей. Недвижимость расположена в доме №20, по улице Поварской, в столичном районе Арбат.
В марте текущего года в Великобритании была подвергнута аресту Лондонская недвижимость Назарбаевых по причине подозрения хозяев в «нетрудовом богатстве». Тогда же выяснилось, что дома оформлены на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси. Однако дочь и внук Назарбаева, каким-то образом выиграли суд, и вернули себе недвижимости на 100 миллионов долларов.
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