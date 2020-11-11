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Дочь и&nbsp;внук Назарбаева тайно владели домом Шерлока Холмса в&nbsp;Лондоне

Дочь и внук Назарбаева тайно владели домом Шерлока Холмса в Лондоне (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 07:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бейкер-стрит   Назарбаевы   богатство   британия   дом   лондон   недвижимость   шерлок холмс   
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Многим знакомый по книгам и фильмам дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где находится квартира персонажа произведений Артура Конан Дойла, знаменитого сыщика Шерлока Холмса, принадлежит дочери и внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом стало известно из британской прессы.

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Метки: Бейкер-стрит   Назарбаевы   богатство   британия   дом   лондон   недвижимость   шерлок холмс   
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17  комментариев
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3k
DNK 2 часа назад
А всю жизнь поди декларировал хрущевку и запорожец с прицепом.
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7k
DumDum 12 минут назад
Интересно, до какой суммы с точки зрения суда GB, богатство можно считать "трудовым"?
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25k
Антон 15 минут назад
А в Казахстане тенге падает, уровень жизни падает, только речёвки и работа на зарубежную публику. Всё, как в России, только ракет нет и производства вообще чего-либо.
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526
пенс 16 минут назад
Все они такие несменяемые. Где золотые статуи, где памятники при жизни.
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1k
uuid 18 минут назад
Народоизбранные)))
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0
Иван Феоктистов 23 минуты назад
Ну так столько лет страну грабить и распродавать-конечно купить дом в Лондоне это мелочь!!!! Вот они, наши чиновники! Позорище Республики!!!! А еще ЕЛБАСЫ....... тьфу, мерзость.......
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520
Шел мимо 46 минут назад
Все на зарплату. Никакой коррупции
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2k
NIS Час назад
Готовились переименовать бейкер - стрит в Нурсултан - улица !!
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18k
pssst NIS Полчаса назад
Да можно сразу весь город.
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58k
Доктор Джонс NIS Полчаса назад
Э! Зачем мелко плавать? Не Нурсултан-улица, а Елбасы дангылы (проспект Елбасы)...
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143
Timur 2 часа назад
Это всё ничем не подтвержденные инсинуации западных журналюг. У них только дом в Кусеке.
Это всё ничем не подтвержденные инсинуации западных журналюг. У них только дом в Кусеке.
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2k
Азиз Ниязов 2 часа назад
На фоне остальных "лидеров" просто нищеброд
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3k
Альтиплано Азиз Ниязов 2 часа назад
Ну да, ну да... Нищебродство - образ жизни.
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37k
Александр 2 часа назад
Жду воя либерастов, про то, как великая Британия распродаёт своё культурное достояние
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526
пенс Александр 18 минут назад
И...Дождался???
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
зря чтоли Назарбаев столько лет горбатился?
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3k
Альтиплано Enotko Ytko 2 часа назад
Ага! Как раб на галерах))) Даже еще больше... Аж 30 с лишком лет в поте лица тырит с бюджета Казахстана
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