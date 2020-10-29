Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей

Ранее несколько квартир были записаны на патриарха лично, но совсем недавно Росреестр скрыл имя владельца недвижимости.
Журналисты издания "Проект" провели расследование и нашли у семьи
олигарха патриарха Кирилла квартиры и дома в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге на общую стоимость четверть миллиарда рублей.
По данным издания, самому патриарху принадлежат три квартиры: в "Доме на набережной" в Москве площадью 145 кв. м (примерная стоимость 70 млн рублей), на Николоямской улице площадью 38 кв. м (12 млн рублей) и на Бохшеохтинском проспекте в Петербурге площадью 83 кв. м (9 млн. рублей).
Два объекта недвижимости ранее были записаны на патриарха, однако не так давно Росреестр скрыл имя собственника.
Остальная недвижимость принадлежит троюродным сестрам патриарха всея Руси. 73-летняя Лидия Леонова, по данным "Проекта", владеет четырьмя объектами недвижимости: 83-метровой квартирой в Гагаринском переулке в Москве (47 млн рублей), 300-метровым домом в поселке "Зленая Роща-1" в Одинцовском районе Московской области (10 млн рублей), 121-метровой квартирой на набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге (42 млн рублей) и частью нежилого помещения в том же доме, площадью 200 кв. м (3 миллиона рублей).
Квартиру в Петербурге Леоновой подарил швейцарский бизнесмен и деловой партнер Николы Саворетти (советник миссии Мальтийского ордена в России), который в свою очередь дружит с патриархом. В 1999 году Дмитриевич и Саворетти надстроили этаж над зданием на Волхонке в центре Москвы. Это вызвало претензии у столичных властей, но вскоре в дело вмешался тогдашний мэр Юрий Лужков и претензии были сняты. Через полгода бизнесмен Дмитриевич выкупил комнаты в коммуналке в доме на набережной Крюкова канала и подарил 120-метровую квартиру сестре патриарха.
В собственности еще одной 63-летней сестры Кирилла Елены Холодовой, которая ранее входила в совет директоров банка "Пересвет", связанного с РПЦ, находятся 2 квартиры: на улице Расплетина в Москве площадью 63 кв м (22 млн рублей) и на Одесской улице в Петербурге (10 млн рублей).
В 2019-ом году "Новая газета" писала, что патриарх Кирилл участвует в нефтяном, ювелирном, автомобильном и рыбном бизнесах. По неподтвержденным данным, состояние патриарха Кирилла оценивается в 4-8 миллиардов долларов. Но эту информацию проверить невозможно, сообщало издание, так как деньги Владимира Гундяева хранятся в банках Италии, Австрии и Швейцарии. Там же в Швейцарии, под Цюрихом, у патриарха якобы имеется шале, писала "Новая газета".
Помимо прочего патриарх может распоряжаться более чем 20 резиденциями, принадлежащим не ему, но Русской Православной Церкви.
Источник:
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PS Религия самый крупный обман за всю историю человечества.
ибо морда не свята