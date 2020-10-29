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Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей

Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей (6 фото)

Автор:
29 октября 2020 14:03
Сообщество : Жить в России
Метки: богатство   дома   квартиры   недвижимость   патриарх   расследование   рпц   сми   
1800
6

Ранее несколько квартир были записаны на патриарха лично, но совсем недавно Росреестр скрыл имя владельца недвижимости.

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Метки: богатство   дома   квартиры   недвижимость   патриарх   расследование   рпц   сми   
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43  комментария
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11k
Максим Час назад
Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей
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8k
Великий Кормчий 2 минуты назад
С собой заберёт по-любому...
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537
GoInDown 9 минут назад
Ну тут кроме самих себя винить некого, где то грустный плачет Мавроди.
PS Религия самый крупный обман за всю историю человечества.
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1k
zenon 10 минут назад
Он благодарен всем, кто отыскали где они находятся. Из-за молитв о благе народа он о них совсем забыл. Не мешает отыскать несколько миллиардов долларов, он забыл куда их положил.
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6k
Matthew Hopkins 11 минут назад
Босс он на то и босс чтобы иметь хороший гешефт.
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11k
Сергей 13 минут назад
Неужели, когда придет время, он все это с собой заберет?!
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5k
z0_0b 15 минут назад
Конечно, куда же этому миссии без такого..
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−66
аркадий кац 24 минуты назад
кадило крутится - лавэха мутится. бабка молится - яхта стоится
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−64
im240 Полчаса назад
скромно. но в принципе пенсионеру много не надо
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2k
Georgy Aleksandrov Полчаса назад
копейки какие-то. это ж капля в море
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4k
heta Полчаса назад
Бог дал, но не взял.
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140k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Помню в прошлый раз, я вот эту ЛЕТНЮЮ резиденцию ПАПАЛГБТ Римского еще постил в ответ)
Помню в прошлый раз, я вот эту ЛЕТНЮЮ резиденцию ПАПАЛГБТ Римского еще постил в ответ)
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11k
Проктолог-иллюзионист ☭Cheкаво☭ 20 минут назад
Папа сменится и сюда переедет другой, а Кирюша по родственникам распихал, плюс свои дома и квартиры у него никто не отберет.
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140k
☭Cheкаво☭ Проктолог-иллюзионист 15 минут назад
Откуда ты знаешь про "родственников" не могу понять, свечку держал?) Я тоже могу всякой херни голословной по-написать тут про тебя, ВЕРЬТЕ МНЕ мол...на слОво)
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140k
☭Cheкаво☭ Проктолог-иллюзионист 14 минут назад
Патриарх на Руси испокон веков до смерти на своем посту...на сколько я знаю.
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140k
☭Cheкаво☭ 11 минут назад
*нахрен ему эти квартиры, если он в резиденции проживать будет до конца жизни, а родственников у него отродясь не было на сколько я знаю.
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11k
Проктолог-иллюзионист ☭Cheкаво☭ 4 минуты назад
Мы же обсуждаем статью, верно? То есть принимаем то что написано и выносим свои мысли по этому поводу в комментарии. Ты можешь закуситься с автором статьи, предоставить доказательства того что написанное - враньё, он может предоставить доказательства того что это правда. Вам будет весело и интересно. Я же просто прокомментировал твой контраргумент к статье и прокомментировал по делу. Я же не усомнился в твоей правоте? Это ведь может быть особняк Путина или водителя Брюса Уиллиса...
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140k
☭Cheкаво☭ 37 минут назад
Автор этот пост с периодичностью раз в месяц(слово-в-слово) постит, и это наводит на подозрительные мысли)
Автор этот пост с периодичностью раз в месяц(слово-в-слово) постит, и это наводит на подозрительные мысли)
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393
пенс ☭Cheкаво☭ 6 минут назад
А вы своему лечащему врачу пожалуйтесь, авось полегчает.
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25k
Aleksandr 38 минут назад
Намолил!
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126
Обратная сторона Луны 42 минуты назад
Ты посмотри на этих журналюг! И наркоту им подкидывают, и новичком травят, а они, проклятые, все роют что то, всё шатают.... Наверное, сорос им за это виллу на озере комо пообещал
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140k
☭Cheкаво☭ 44 минуты назад
Ордер\документы покажи на квартиры, провокатор\писатель.
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2k
NIS 50 минут назад
... другой нет никакой возможности, чтобы люди жили лучше. .. (с)
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1k
andrey morozov 50 минут назад
А святая морда не лопнет?!
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3k
Юра Гагарин andrey morozov 13 минут назад
нееэ, не лопнет,
ибо морда не свята
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300
Ager 51 минуту назад
почему эту секту не закрывают
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801
Инквизитор РФ Ager 47 минут назад
это "прачечная"
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3k
panama 52 минуты назад
Когда уже у нашего Карабаса е..ло треснет от денег?!
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14k
dimitr 52 минуты назад
Никогда такого не было - и вдруг опять!...©
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