Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей

Журналисты издания "Проект" провели расследование и нашли у семьи олигарха патриарха Кирилла квартиры и дома в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге на общую стоимость четверть миллиарда рублей.

По данным издания, самому патриарху принадлежат три квартиры: в "Доме на набережной" в Москве площадью 145 кв. м (примерная стоимость 70 млн рублей), на Николоямской улице площадью 38 кв. м (12 млн рублей) и на Бохшеохтинском проспекте в Петербурге площадью 83 кв. м (9 млн. рублей).

Два объекта недвижимости ранее были записаны на патриарха, однако не так давно Росреестр скрыл имя собственника.