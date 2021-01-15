Директор "Водоканала" из Бурятии заставил подчиненных построить теще дом

В отношении предприимчивого чиновника возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Цыбикова, а в соцсетях чинушу жалеют: теще же хорошее хотел сделать - и вот, попался!