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Директор "Водоканала" из Бурятии заставил подчиненных построить теще дом

Директор "Водоканала" из Бурятии заставил подчиненных построить теще дом (6 фото)

Автор:
15 января 2021 17:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Улан-Удэ   Цыбиков   бурятия   водоканал   дом   строительство   
1079
6
А еще говорят, что зятья тещ не любят! Пример Жаргала Цыбикова полностью опровергает это расхожее мнение. Начальник и по совместительству депутат не только обеспечил родственницу жильем, но и проложил коммуникации и укомплектовал двор дражайшей маменьки жены хозпостройками.
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Метки: Улан-Удэ   Цыбиков   бурятия   водоканал   дом   строительство   
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12
Dabudidabudai Час назад
В расход таких!!!!
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7k
Караганда 36 минут назад
наверное менять надо систему выборов-голосовать за каждого кандидата,а не скопом и за партию.накладно-но именно поимённое голосование,а не колхозное-там потом появляются очень много странных субьектов.
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4k
Олег Час назад
Вы не понимаете! Для тещи - это другое!!
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91k
Дед Степан Час назад
У бурят развито это . Воровство и и всю родню пропихивают поближе к теплому. Где один бурят завелся там и всю родню подтянет...
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57k
Опиум для народа Дед Степан 22 минуты назад
Русские чинуши не такие?)))
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91k
Дед Степан Опиум для народа 21 минуту назад
Такая же }{уйня
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58k
Viktor Дед Степан 20 минут назад
С евреями не путаете?
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3k
Unics Час назад
Бум надеяться, что посадят...
Ибо Не УКРАДИ у ближнего своего.
А он обкрадывал именно своих.
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