Директор "Водоканала" из Бурятии заставил подчиненных построить теще дом

А еще говорят, что зятья тещ не любят! Пример Жаргала Цыбикова полностью опровергает это расхожее мнение. Начальник и по совместительству депутат не только обеспечил родственницу жильем, но и проложил коммуникации и укомплектовал двор дражайшей маменьки жены хозпостройками.
Депутат городского совета и директор «Водоканала» города Улан-Удэ Жаргал Цыбиков, видимо, очень любил свою тещу. И собственные деньги тоже любил, поэтому их берег, а для прокладки коммуникаций и других хозяйственных работ на участке свежепостроенного дома для родственницы использовал средства и технику предприятия. Рабсила тоже нашлась там же, в "Водоканале".
Следствием установлено, что большую часть строительных работ производили подчиненные Цыбикова. На это было потрачено около 500 тысяч рублей из средств "Водоканала". Кроме этого предприимчивый житель Бурятии с июля 2018-го по ноябрь 2020 года заставлял сотрудников автопарка своего предприятия рисовать "левые", завышенные показатели пройденного пути. Разумеется, выделенные деньги шли в карман чиновника. На этой схеме карман Цыбикова потяжелел на 700 тысяч рублей.
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В отношении предприимчивого чиновника возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Цыбикова, а в соцсетях чинушу жалеют: теще же хорошее хотел сделать - и вот, попался!
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Цыбикова, а в соцсетях чинушу жалеют: теще же хорошее хотел сделать - и вот, попался!
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Ибо Не УКРАДИ у ближнего своего.
А он обкрадывал именно своих.