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Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами

Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами (11 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 10:25
Сообщество : Эксперименты
Метки: видео   дома   жизнь   недвижимость   фото   эксперимент   эксперименты   
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В этих необычных «панельках» могли бы жить миллионы семей по всему СССР, но они так и остались в единственном экземпляре.

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Метки: видео   дома   жизнь   недвижимость   фото   эксперимент   эксперименты   
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8  комментариев
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6k
amrita Час назад
У людей появлялась НАДЕЖДА.. получить своё собственное жилье.
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zloykoyot Полчаса назад
"В самых длинных домах было по 500 квартир! " Это не предел, в моём доме 571 квартира.
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2k
adk80 zloykoyot 12 минут назад
Причем в одном подъезде! Добро пожаловать в Одинцово!
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6k
Вася zloykoyot Минуту назад
"Китайка" , Павлодар, строится 14й подъезд, всего будет 17ть. 668 квартир, я в 448й вырос. Дом должен был изображать серп, а из хрущёвок рядом хотели "СССР" выложить. Частично получилось)
"Китайка" , Павлодар, строится 14й подъезд, всего будет 17ть. 668 квартир, я в 448й вырос. Дом должен был изображать серп, а из хрущёвок рядом хотели "СССР" выложить. Частично получилось)
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12k
Совранский Полчаса назад
Люди искали способы, творили, стоили, ошибались, но работали! Спасибо!
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