Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами

Идея строительства жилых комплексов для молодых и холостых специалистов впервые была реализована в 1960-1980-х в городе Королеве в Московской области, центре космонавтики, куда массово приезжали ученые.



Такие комплексы строились вокруг промышленных объектов по всей стране и представляли собой «город в городе». Один из них сохранился до сих пор на восточной окраине Екатеринбурга - в 1981 году здесь появился квартал из одиннадцати длинных полукруглых 9-, 12- и 16-этажных «панелек», которые местные жители прозвали «пентагонами» или «лабиринтами». Дома были рассчитаны на небольшое количество человек: трехкомнатные квартиры были, по большей части, только в 9-этажках, а остальные здания состояли из одно- и двухкомнатных квартир. В самых длинных домах было по 500 квартир! Первыми жильцами стали молодые выпускники местного университета, которые принимали непосредственное участие не только в строительстве, но и в проектировании этого микрорайона. Весь жилой комплекс построен из железобетонных плит, которые выпускались на заводе по соседству.