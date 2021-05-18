12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар»

Давайте вспомним актёров-рекордсменов, которые завоевали «Оскара» за самые короткие роли в истории премии.
По интернету давно ходит список знаменитостей, чьё название уже даже стало мемом: «актёры, у которых до сих пор нет Оскара». В этот список помимо смешных котиков входят такие артисты как Джонни Дэпп, Том Круз, Джим Керри (у него никогда даже не было номинации), Эми Адамс (у которой было аж 5 номинаций), Брюс Уиллис, Киану Ривз и многие другие. У всех перечисленных за плечами множество популярных ролей и огромное количество минут, проведённых ими в кадре. Однако этого им оказалось недостаточно, чтобы получить высшую награду своей профессии.
Как же, вероятно, досадно этим актёрам знать о существовании их коллег, которым для завоевания «Оскара» понадобилось столько же минут экранного времени, сколько требуется вам для похода в самый ближайший магазин за какой-нибудь мелочёвкой!
Сегодня мы вспомним актёров-рекордсменов, которые завоевали «Оскара» за самые короткие роли в истории премии. Это называется — сыграли так сыграли! Всего несколько минут на экране, но актёру и его персонажу хватило этого, чтобы войти в историю.
Мы начнём от 21 минуты и пойдём далее по мере уменьшения количества экранного времени. Чем ниже, тем более незаконным кажется присуждение статуэтки участникам списка. Но в этом и есть великолепие актёрской игры.
21 минута — Джаред Лето в фильме «Далласский клуб покупателей» (2013)
17% от 118-минутного фильма. Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
18 минут — Тильда Суинтон в фильме «Майкл Клейтон» (2007)
15% от 119-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
18 минут — Ли Грант в фильме «Шампунь» (1975)
16% от 110-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
16 минут — Энтони Хопкинс в фильме «Молчание ягнят» (1991)
14% от 114-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» (первого плана!).
15 минут — Энн Хэтэуэй в фильме «Отверженные» (2012)
9% от 154-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
15 минут — Пенелопа Круз в фильме «Вики Кристина Барселона» (2008)
15% от 96-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
15 минут — Ким Бейсингер в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» (1997)
10% от 138-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
14 минут — Алан Аркин в фильме «Маленькая мисс Счастье» (2006)
13% от 101-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
14 минут — Ингрид Бергман в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» (1974)
10% от 128-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
12 минут — Джек Пэланс в фильме «Городские пижоны» (1991)
10% от 114-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
8 минут — Джуди Дэнч в фильме «Влюблённый Шекспир» (1998)
6% от 123-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
5 минут 40 секунд — Беатрис Стрэйт в фильме «Телесеть» (1976)
~4% от 121-минутного фильма. «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Это и есть
официальный рекорд премии!
Бонус: Гермиона Бадделей в фильме «Путь наверх» (1959)
Актриса не получила статуэтку, но её всё же номинировали на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана», несмотря на то, что она провела в кадре всего 2 минуты 20 секунд! Из 117 минут всего фильма. Это по-настоящему вечный рекорд!
Источник:
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