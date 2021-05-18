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12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар»

12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар» (14 фото)

Автор:
18 мая 2021 08:55
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   короткая роль   оскар   роль   факты   фильм   фото   
1527
14

Давайте вспомним актёров-рекордсменов, которые завоевали «Оскара» за самые короткие роли в истории премии.

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Метки: интересно   кино   короткая роль   оскар   роль   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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860
Denis Fedotov 2 часа назад
Зато, в отличии ото всех остальных, у Энтони Хопкинса роль первого плана!
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4k
samsr 49 минут назад
И не одного хромого нигера гея, были же времена когда оскаром оценивали талант, но это в той прошлой жизни...
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3k
Том Сойер 50 минут назад
А так ли нужен этот Оскар тому же Киану Ривзу, Брюсу Уиллису, Джиму Керри? Их популярность настолько велика, что им эта статуйка мужЫка, наверное - в хрен не тарабанила.... А уж, исходя из современных реалий ХоллЯвудской жЫзни, когда Оскары будут получать негры-питоры без ноХи, то и ну его в зад им - этого Оскара.....
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5k
Sergey Час назад
а ДиКаприо, актер, играющий всегда с полной отдачей, пыхтел весь фильм, чтобы получить это гавно...вот уж поистине не справедливость....
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