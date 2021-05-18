12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар»





По интернету давно ходит список знаменитостей, чьё название уже даже стало мемом: «актёры, у которых до сих пор нет Оскара». В этот список помимо смешных котиков входят такие артисты как Джонни Дэпп, Том Круз, Джим Керри (у него никогда даже не было номинации), Эми Адамс (у которой было аж 5 номинаций), Брюс Уиллис, Киану Ривз и многие другие. У всех перечисленных за плечами множество популярных ролей и огромное количество минут, проведённых ими в кадре. Однако этого им оказалось недостаточно, чтобы получить высшую награду своей профессии.





Как же, вероятно, досадно этим актёрам знать о существовании их коллег, которым для завоевания «Оскара» понадобилось столько же минут экранного времени, сколько требуется вам для похода в самый ближайший магазин за какой-нибудь мелочёвкой!





Сегодня мы вспомним актёров-рекордсменов, которые завоевали «Оскара» за самые короткие роли в истории премии. Это называется — сыграли так сыграли! Всего несколько минут на экране, но актёру и его персонажу хватило этого, чтобы войти в историю.





Мы начнём от 21 минуты и пойдём далее по мере уменьшения количества экранного времени. Чем ниже, тем более незаконным кажется присуждение статуэтки участникам списка. Но в этом и есть великолепие актёрской игры.





21 минута — Джаред Лето в фильме «Далласский клуб покупателей» (2013)