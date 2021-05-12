7 интересных фактов о фильме «Овод»

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Роман английской писательницы Этель Лилиан Войнич о пылком итальянском революционере на Западе не был особо популярен, зато им много лет подряд зачитывались в СССР, а в числе поклонников «Овода» были Максим Горький, Владимир Маяковский и Юрий Гагарин.
Книгу трижды экранизировали — первый раз произведение перенесли на экраны в 1928 году грузинские кинематографисты, потом были экранизации 1955 года с Олегом Стриженовым в главной роли и 1980 года с Андреем Харитоновым.
Этель Лилиан Войнич всегда привлекала романтика классовой борьбы, она была знакома со многими революционерами, а за одного из них даже вышла замуж — Михаил Войнич был активным участником польского революционного движения. Писательницу очень интересовала Россия, в 1887 году она приехала сюда и прожила два года, работая гувернанткой, а по возвращении в Англию вступила в «Общество друзей русской свободы» и работала в эмигрантском журнале «Свободная Россия». Прототипами главного героя романа «Овод» считаются революционер-эмигрант Сергей Степняк и британский агент русского происхождения Сидней Рейли.
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Режиссёр Александр Файнциммер долго подбирал актёра на роль Овода и в конце концов остановил выбор на Сергее Бондарчуке, но худсовет его забраковал. Тогда второй режиссёр фильма предложил ещё раз рассмотреть кандидатуру 26-летнего Олега Стриженова — в начале работы Файнциммер видел его фотографии, но не впечатлился и даже не стал приглашать на пробы. За это время актёр стал восходящей звездой таллинского Театра русской драмы, набирал популярность, и режиссёр согласился попробовать. Для Стриженова роль Овода стала дебютной и сразу закрепила за ним славу романтического героя советского кино.
Партнёршей Стриженова стала Марианна Грызунова-Бебутова, для 31-летней актрисы роль Джеммы была третьей работой в кино. Играть влюблённую пару актёрам было легко — у них почти сразу начался роман. Вскоре после окончания съёмок они поженились и в титрах актриса была уже Марианной Стриженовой. Через год у них родилась дочь Наталья, но звание «советского Алена Делона» и толпы поклонниц не способствовали укреплению брака, и через десять лет актёры развелись.
Фильм почти целиком сняли в Ялте, только начало съёмок проходило во Львове. Он всегда выручал киногруппы, когда надо было снять старые европейские города, и в «Оводе» сыграл роль Милана. Итальянские дворцы снимали в Ливадии, а некоторые сцены — в специально построенных декорациях в Алуште.
Из отснятого материала исчезла целая линия полицейского по прозвищу Дон Кихот. Эту роль играл театральный актёр Марк Перцовский, который прилетал в Ялту после московских спектаклей. По иронии судьбы с его приездом погода каждый раз портилась, и у недовольного этим фактом оператора даже появилось определение: «Полный Перцовский, работать невозможно!». Когда пришло время сдавать фильм, то оказалось, что материала снято на две серии, а заявлена была только одна. Под нож ушло много эпизодов и вся роль Перцовского. Актёр об этом узнал только на премьере, куда пригласил родных и друзей…
Этель Лилиан Войнич даже не подозревала, насколько её произведение популярно в СССР, пока на неё не вышли советские журналисты. Писательницу искали не просто так — после премьеры Министерство культуры СССР постановило выплатить Войнич гонорар и подарить копию фильма. «Овод» занял третье место в списке лидеров советского проката за 1955 год, обогнав французскую премьеру «Фанфан-Тюльпан».
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ЗЫ: уверен, что и фильм "Овод" 1955 года стал третьим по сборам исключительно из-за того, что школьников классами водили в кино на эту хрень(контра в мин. культуры сидела уже тогда!). Иначе бы он и в первую десятку не вошёл...