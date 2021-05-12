7 интересных фактов о фильме «Овод»

Из отснятого материала исчезла целая линия полицейского по прозвищу Дон Кихот. Эту роль играл театральный актёр Марк Перцовский, который прилетал в Ялту после московских спектаклей. По иронии судьбы с его приездом погода каждый раз портилась, и у недовольного этим фактом оператора даже появилось определение: «Полный Перцовский, работать невозможно!». Когда пришло время сдавать фильм, то оказалось, что материала снято на две серии, а заявлена была только одна. Под нож ушло много эпизодов и вся роль Перцовского. Актёр об этом узнал только на премьере, куда пригласил родных и друзей…