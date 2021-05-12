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7 интересных фактов о фильме «Овод»

7 интересных фактов о фильме «Овод» (7 фото)

Автор:
12 мая 2021 11:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   овод   роль   факты   фильм   
254
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Роман английской писательницы Этель Лилиан Войнич о пылком итальянском революционере на Западе не был особо популярен, зато им много лет подряд зачитывались в СССР, а в числе поклонников «Овода» были Максим Горький, Владимир Маяковский и Юрий Гагарин.
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Метки: актеры   интересно   кино   овод   роль   факты   фильм   
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Афанасий 2 часа назад
И КТО же в СССР "зачитывался" этим бредом? -- Насколько помнил меня блевать тянуло с этой тягомотины, обязательной к прочтению в школе. По сравнению с реальными ужасами Великой Отечественной и через что прошли советские солдаты и мирные жители эти надуманные бабские "ужасы" из биографии Овода просто смешны.
ЗЫ: уверен, что и фильм "Овод" 1955 года стал третьим по сборам исключительно из-за того, что школьников классами водили в кино на эту хрень(контра в мин. культуры сидела уже тогда!). Иначе бы он и в первую десятку не вошёл...
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