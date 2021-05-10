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13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино

13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино (13 фото)

Автор:
10 мая 2021 08:10
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   роль   фильм   фото   
1597
13
Вы не обратили на это внимания и даже не стали звонить в полицию, а эти актёры и актрисы вдруг взяли и перестали появляться в кино. И ведут себя так, будто бы всё в порядке!
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Метки: актеры   интересно   кино   роль   фильм   фото   
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2k
Frank Borman 2 часа назад
8. Мег Райан (59 лет)

Мег - красотка. К сожалению, сделала неудачную платику лица и ей испортили физиономию. Очень жаль.
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2k
Слава Кокаинум 23 минуты назад
а кто помнит последнюю роль Михалкова?
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17k
Zergos 45 минут назад
Мэри Кейт и Эшли неснимаются, зато их сестра Элизабет сейчас в ударе.

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372
liveevil Zergos 22 минуты назад
И хорошо, что не снимаются.
Выглядят, как две старухи с 20-летним наркоманским стажем.

А Элизабет да, хорошенькая.

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