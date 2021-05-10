13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино

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Вы не обратили на это внимания и даже не стали звонить в полицию, а эти актёры и актрисы вдруг взяли и перестали появляться в кино. И ведут себя так, будто бы всё в порядке!
Мы решили выделить нескольких знаменитых артистов, которые около 5 и более лет назад втихаря пропали с больших экранов по разным причинам, просто перестав сниматься в кино. Причём среди 13 перечисленных актёров лишь один мастодонт может списать свою киношную пассивность на солидный возраст, однако все остальные могли бы ещё сниматься и сниматься.
А ещё почти ни у кого в этой подборке нет даже ближайших планов, о которых бы знала общественность. То бишь неизвестно — увидим ли мы кого-то из них в кино ещё хоть разок, или всё?
А ещё почти ни у кого в этой подборке нет даже ближайших планов, о которых бы знала общественность. То бишь неизвестно — увидим ли мы кого-то из них в кино ещё хоть разок, или всё?
1. Камерон Диас (48 лет)
Последний раз снималась в фильме «Другая женщина», который вышел в 2014 году.
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2. Эшли и Мэри-Кейт Олсен (34 года)
Последний раз сёстры снимались вместе в фильме «Мгновения Нью-Йорка», который вышел в 2004 году. После него Эшли уже не появлялась на большом экране. Последним фильмом Мэри-Кейт стала мелодрама «Страшно красив», которая вышла в 2011 году.
3. Джек Глисон (28 лет)
Актёр нигде не снимался после сериала «Игра престолов», работу в котором он закончил в 2014 году.
4. Тоби Магуайр (45 лет)
Последний раз актёр снимался в фильме «Жертвуя пешкой», который вышел в 2014 году. По слухам, Магуайр примет участие в третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом, который должен выйти в декабре 2021 года, но это ещё не точная информация.
5. Дэниел Дэй-Льюис (63 года)
Последний раз актёр снимался в фильме «Призрачная нить», который вышел в 2017 году.
6. Аманда Байнс (35 лет)
Последний раз актриса снималась в фильме «Отличница лёгкого поведения», который вышел в 2010 году.
7. Зоуи Дешанель (41 год)
На большом экране актриса последний раз появлялась в фильме «Неровная земля», который вышел в 2015 году. Последний же сериал с её участием «Новенькая» завершился в 2018 году.
8. Мег Райан (59 лет)
Последний раз актриса снималась в фильме «Итака», который вышел в 2015 году. Она же стала режиссёром картины.
9. Крис Такер (49 лет)
Последний раз актёр снимался в фильме «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча», который вышел в 2016 году.
10. Мэттью Фокс (54 года)
Последний раз актёр снимался в фильме «Вымирание», который вышел в 2015 году.
11. Тэйлор Лотнер (29 лет)
Последний раз актёр снимался в фильме «Оседлать волну», который вышел в 2016 году.
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Мег - красотка. К сожалению, сделала неудачную платику лица и ей испортили физиономию. Очень жаль.
Выглядят, как две старухи с 20-летним наркоманским стажем.
А Элизабет да, хорошенькая.