13 актёров, которые уже несколько лет не снимаются в кино

Мы решили выделить нескольких знаменитых артистов, которые около 5 и более лет назад втихаря пропали с больших экранов по разным причинам, просто перестав сниматься в кино. Причём среди 13 перечисленных актёров лишь один мастодонт может списать свою киношную пассивность на солидный возраст, однако все остальные могли бы ещё сниматься и сниматься.



А ещё почти ни у кого в этой подборке нет даже ближайших планов, о которых бы знала общественность. То бишь неизвестно — увидим ли мы кого-то из них в кино ещё хоть разок, или всё?