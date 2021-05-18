Сначала они стали задирать трансов, задавая им провокационные вопросы и оскорбляя за их внешний вид. Затем перешли к более решительным действиям.

Один из посетителей толкнул переодетого в женщину трансгендера. "Подружка" леди-боя быстро сориентировалась и распылила в сторону обидчика газ из баллончика. Самооборона нападавшим совсем не понравилась, и ряженым пришлось еще раз испытать на своей шкуре гнев оскорбленных за мужскую честь посетителей бара.