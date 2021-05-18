2402
7
1
Очевидцы сообщают, что сначала бравые парни пытались заигрывать с мужчинами, переодетыми в женщин, не подозревая о подвохе, а потом, когда обман был раскрыт, напали на них с кулаками.
16 мая в 5:44 утра в баре с говорящим названием "Бардак" в Южно-Сахалинске произошла стычка между мужчинами и транссексуалами.
Первые, по свидетельствам очевидцев, будучи в хорошем опьянении, хотели любви. А потом, когда выяснилось, что девушки, на которых парни положили глаз, не имеют отношения к женскому полу, мужчины разозлились.
Сначала они стали задирать трансов, задавая им провокационные вопросы и оскорбляя за их внешний вид. Затем перешли к более решительным действиям.
Один из посетителей толкнул переодетого в женщину трансгендера. "Подружка" леди-боя быстро сориентировалась и распылила в сторону обидчика газ из баллончика. Самооборона нападавшим совсем не понравилась, и ряженым пришлось еще раз испытать на своей шкуре гнев оскорбленных за мужскую честь посетителей бара.
Один из посетителей толкнул переодетого в женщину трансгендера. "Подружка" леди-боя быстро сориентировалась и распылила в сторону обидчика газ из баллончика. Самооборона нападавшим совсем не понравилась, и ряженым пришлось еще раз испытать на своей шкуре гнев оскорбленных за мужскую честь посетителей бара.
Один из трансов сообщил местному изданию, что он и его "подружки" не пострадали, а также поблагодарил администрацию бара, поделившегося с полицией записями с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент нападения.
В соцсетях удивляются: как можно было не заметить подвоха? Впрочем, девушки отмечают, что макияж у этих подружек" вполне профессиональный.
Что же касается драки, то поведение мужчин тоже можно объяснить. Обиделись. Хотели романтики, а получили облом по всем фронтам. Правда, в цивилизованном мире подобные межличностные конфликты решаются без применения кулаков, но, южно-сахалинцы, обсуждая на местном форуме этот инцидент, пояснили, что такое поведение для гоп-компании - норма. Правда, что-ли?
Источник:
Ссылки по теме:
- В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
- Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили ледовое побоище из-за Артемия Панарина
- Фанаты "Арсенала" и "Спартака" устроили потасовку на трибунах в Туле
- Полицейские США застрелили очередную чернокожую правонарушительницу: видео
- В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров
43
Понравилось43
Новости партнёров
2. пусть открывают свои специальные бары, и делают там, что хотят.
Бить того,кто не похож на тебя.
Ну перекрасились мужики в баб,и что?Как это относится лично к тебе?
P.s. Судя по баллончику, они ждали нападения.
Бить того,кто не похож на тебя."
===============
Соответственно, бить того, кто похож на тебя - это не по-мужски, я правильно понял?
к ним там чо, через Тихий океан заразу принесло ?((