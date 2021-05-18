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"Они позорят мужской род": посетители бара в Южно-Сахалинске устроили драку с транссексуалами

"Они позорят мужской род": посетители бара в Южно-Сахалинске устроили драку с транссексуалами (7 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 08:00
Метки: драка   потасовка   пьяная драка   толерантность   транссексуалы   южно-сахалинск   
2402
7
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Очевидцы сообщают, что сначала бравые парни пытались заигрывать с мужчинами, переодетыми в женщин, не подозревая о подвохе, а потом, когда обман был раскрыт, напали на них с кулаками.

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Метки: драка   потасовка   пьяная драка   толерантность   транссексуалы   южно-сахалинск   
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26  комментариев
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263
Татьяна Час назад
Дави их, бля...!
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1k
DarkOmen 12 минут назад
А вы не замечаете, что не день, то новость о пид%рах, окно Овертона в действии! Вот не понимаю я этих утырков, ну факайтесь/переодевайтесь у себя дома/в лесу или ещё где, ни кто пиз%ить не будет, нахрена тащить эту мерзость в общество!!!
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394
Constructor 15 минут назад
беспорядок в бардаке..
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1k
elf3399 22 минуты назад
Нравы у нас всё мягче. Я маленьким был, меня старшие брали с собой в Екатерининский парк бить брейкдансеров, они считались гомосеками, не знаю, правда или нет, это были жесточайшие(для меня) драки. А это - ссора в детском саду.
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26k
Jackson-Motor Полчаса назад
Мужик влетает в отделение полиции: " Там, на углу менты дерутся с голубыми!" За окошком сержант, полируя ногти пилочкой ( томно): " Да? Ну и как там наши?"
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1k
Илларион Забродов 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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182
kolobok263 36 минут назад
так вот где они водятся...
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Комментарий удален. Причина: порнография
14k
1k
Константин 52 минуты назад
1. мне бы тоже было-бы неприятно отдыхать, где рядом вот это вот.
2. пусть открывают свои специальные бары, и делают там, что хотят.
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2k
Enotko Ytko 52 минуты назад
в Южно Сахалинске еды нормальной нет, больниц нет нормальных, жопа мира полная, но есть транс питоры!!!!! откуда они там?
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451
Павел Солдатов Enotko Ytko 10 минут назад
Транс питоры так же размышляли...
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13k
Ser Час назад
Ой молодцы нормальные мужики! в отличии от этого виртуального гримированного "нечто" Только ведь до конца не довели, зря.
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33k
Антон Час назад
Отбросы, как с одной, так и с другой стороны.
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1k
emporio_ss Час назад
Так если они просто переодетые артисты для больных посетителей это их дело и проблема а бравые ребята явно не туда попали. Там психологи нужны.
Ссылка coub.com
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Андрина Час назад
Это по мужски.
Бить того,кто не похож на тебя.
Ну перекрасились мужики в баб,и что?Как это относится лично к тебе?
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10k
котегRUS Час назад
Южно-Сахалинск ???
к ним там чо, через Тихий океан заразу принесло ?((
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76
Елена Букреева котегRUS Час назад
Такая зараза передается интернетным путем, безконтактно )
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15k
Maks Es Час назад
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8k
Andrey Час назад
А ведь могли и изнасиловать))))))
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−9
Гиви Час назад
Баб бить нельзя.
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1k
valns Час назад
Лютый облом, и друзьям ведь не расскажешь
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