За первые 5 минут игры состоялось шесть потасовок. Спортсмены «Нью-Йорк Рейнджерс» вышли на лед не играть, а мстить. В итоге обе команды суммарно получили 141 минуту штрафа. Такого не было с 1989 года.
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» побили рекорд по количеству драк в начале матча. За первые 5 минут они шесть раз сошлись в рукопашной и заработали 25 удалений и 100 минут штрафного времени за первый тайм, а по итогам матча - 141 минуту.
Причина такого яростного противостояния кроется в прошлой встрече, которая прошла два дня назад. 4 мая главный забияка "Вашингтона" канадский нападающий Том Уилсон не только спровоцировал массовую драку у ворот нью-йоркцев, но и подло ударил головой об лед лежащего Павла Бучневича, а затем примерно то же проделал и с Артемием Панариным, который заступился за одноклубника.
Том Уилсон сбил шлем с Панарина, а затем бросил его, ударив головой об лед:
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Из-за полученной травмы Панарин выбыл из строя до конца сезона и "Рейнджеры" потеряли последние шансы на выход в плей-офф.
Главный тренер, руководство клуба, спортивная пресса, фанаты и игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» - все требовали дисквалификации "рецидивиста с длинной историей подобных действий". Но департамент по безопасности игроков НХЛ лишь оштрафовал хоккеиста на смехотворную для него сумму в 5000 долларов.
После такого несправедливого решения хоккеисты "Рейнджерс" решили мстить и самостоятельно "дисквалифицировать" Тома Уилсона.
Как только прозвучал сигнал к началу матча хоккеисты бросились в бой:
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Все шестеро участвовавших в драке хоккеистов получили по 5 минут штрафа и отправились в штрафбокс.
Однако пыла спортсменов это не остудило. Ведь на площадку вышел ненавистный Том Уилсон, который не успел сделать и нескольких движений клюшкой, как на него тут же набросился защитник "Нью-Йорка" Брендан Смит. После короткой потасовки обоих отправили на скамейку штрафников на 5 минут.
Tom Wilson challenged by Brendan Smith immediately after stepping on the ice for his first shift tonight pic.twitter.com/5KudVGgzQB— Brady Trettenero (@BradyTrett) May 5, 2021
Вскоре Уилсона снова отстранили еще на 10 минут за перебранку с Кевином Руни, издевательски спародировавшим позу Конора Макгрегора, которой скандальный канадец провоцировал "Рейнджеров" в прошлой игре.
Kevin Rooney really did this to Tom Wilson. 😂 pic.twitter.com/JACrzUXDcZ— Sportsnet (@Sportsnet) May 6, 2021
После штрафных минут Уилсон на льду так и не появился - "Вашингтон" объявил о травме верхней части тела нападающего, которую он, скорее всего, не получал, но точно бы получил, если бы вышел на лед снова.
Еще две стычки из первого тайма: Энтони Битетто и Райан Строум («Рейнджерс») сошлись в бою на кулаках с Михаэлем Раффлем и Ларсом Эллером
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Россиянин Павел Бучневич, пострадавший от рук Уилсона в прошлом матче, при любой возможности врезался в соперников. В первом тайме он получил за это два пятиминутных удаления, а во втором за удар черенком клюшки в лицо Энтони Манты отправился отдыхать до конца встречи.
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Встреча закончилась победой "Вашингтон Кэпиталс" со счётом 4:2. Есть мнение, что руководство НХЛ намеренно вынесло такой мягкий вердикт в отношении Уилсона, который за карьеру был дисквалифицирован целых 5 раз, чтобы устроить шоу, поскольку насилие привлекает внимание.
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В НФЛ (американский футбол) любая попытка драки приводит к немедленному удалению и дисквалификации как минимум на несколько матчей (а матчей до плей-офф всего 16, так что это очень серьезно). В итоге стычки бывают достаточно редко (от эмоций никуда не денешься) с очень суровым наказаниевм (как в данной игре, так и в виде дисквалификаци и штрафов). Впрочем, в НФЛ травм более чем достаточно и без драк...
Это тот случая когда я согласен с Озеровым: "Такой хоккей нам не нужен". А на драки любители могут посмотреть в боксе или ММА.
Здесь нет хоккейных болельщиков, тех кто смотрит НХЛ???
NYR- дно, не смотря на то, что там играет четверо русских (даже в ПО не выходят)!
Панарин в предыдущей игре получил абсолютно заслуженно (сам прыгнул со спины)!
Попытки "отомстить" в этой игре выглядели просто смешно (мало того, что еще раз получили по щям всей командой, так и в очередной раз проиграли! Впрочем как всегда)
Для начала - потасовка в предыдущем матче была у ворот вашиков, а не рейнджеров. Это две большие разницы (толкать противников у своих ворот у хоккеистов принято в любой лиге).
Во-вторых, Бучневича Уилсон не бил головой об лед, а пихнул кулаком куда-то в корпус уже лежачего. Что несомненно грязно и не по спортивному, но не опасно для здоровья.
В-третьих, Панарин конечно молодец что заступился за партнера и прыгнул Уилсону на спину. Но он должен был понимать на кого прыгает и что за этим последует. Хоть бы шлем застегнул перед этим, чтоб головой об лед не прикладывали.
Моё мнение - Панарин, по большому счету, сам виноват, не его это работа лезть разбираться с самым грязным игроком лиги «по-мужски». А раз полез, то надо крепче держаться на ногах, Уилсон егоз
В качестве PS: в хоккее не таймы, а периоды.
Так вот, Уилсон его по сути просто тряхнул, а Панарин на ногах не устоял.
С одной стороны канадец поступил крайне грязно, с другой перевернул ход матча и вашики его по итогу выиграли (на момент потасовки вели ренджеры). Так что он помог своей команде этой выходкой.
Ну и рейнджерам надо было кулаками в том матче махать, главную звезду вырубают, а они сопли жуют и смелости набираются только к следующей встрече...
Заодно посмотрел и бокс с рукопашкой...