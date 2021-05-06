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Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили ледовое побоище из-за Артемия Панарина

Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили ледовое побоище из-за Артемия Панарина (3 фото + 4 видео)

Автор:
06 мая 2021 17:03
Сообщество : Спорт
Метки: nhl   Панарин   Рейнжерс   вашингтон   видео   потасовка   травмы   хоккей   
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За первые 5 минут игры состоялось шесть потасовок. Спортсмены «Нью-Йорк Рейнджерс» вышли на лед не играть, а мстить. В итоге обе команды суммарно получили 141 минуту штрафа. Такого не было с 1989 года.

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Метки: nhl   Панарин   Рейнжерс   вашингтон   видео   потасовка   травмы   хоккей   
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790
iCyanide 2 часа назад
Трус не играет в хоккей :)
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437
Константин ****** iCyanide 2 часа назад
Такой хоккей нам не нужен.
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2k
ДК 49 секунд назад
Мне очевидно одно: руководство НХЛ по сути сознательно провоцирует драки, считая что драки повышают интерес к данному спорту. Остановить подобное было бы тривиально - если бы было желание лиги. А желания точно нет.
В НФЛ (американский футбол) любая попытка драки приводит к немедленному удалению и дисквалификации как минимум на несколько матчей (а матчей до плей-офф всего 16, так что это очень серьезно). В итоге стычки бывают достаточно редко (от эмоций никуда не денешься) с очень суровым наказаниевм (как в данной игре, так и в виде дисквалификаци и штрафов). Впрочем, в НФЛ травм более чем достаточно и без драк...
Это тот случая когда я согласен с Озеровым: "Такой хоккей нам не нужен". А на драки любители могут посмотреть в боксе или ММА.
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2k
Запускайте Берлагу! Минуту назад
Артюхин бьёт команду Финляндии:
Ссылка m.youtube.com
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2k
Старожил 9 минут назад
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1k
Borman Полчаса назад
КГ/АМ
Здесь нет хоккейных болельщиков, тех кто смотрит НХЛ???
NYR- дно, не смотря на то, что там играет четверо русских (даже в ПО не выходят)!
Панарин в предыдущей игре получил абсолютно заслуженно (сам прыгнул со спины)!
Попытки "отомстить" в этой игре выглядели просто смешно (мало того, что еще раз получили по щям всей командой, так и в очередной раз проиграли! Впрочем как всегда)
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542
nadal Полчаса назад
Автор бы сначала разобрался в том, о чем пишет...
Для начала - потасовка в предыдущем матче была у ворот вашиков, а не рейнджеров. Это две большие разницы (толкать противников у своих ворот у хоккеистов принято в любой лиге).
Во-вторых, Бучневича Уилсон не бил головой об лед, а пихнул кулаком куда-то в корпус уже лежачего. Что несомненно грязно и не по спортивному, но не опасно для здоровья.
В-третьих, Панарин конечно молодец что заступился за партнера и прыгнул Уилсону на спину. Но он должен был понимать на кого прыгает и что за этим последует. Хоть бы шлем застегнул перед этим, чтоб головой об лед не прикладывали.
Моё мнение - Панарин, по большому счету, сам виноват, не его это работа лезть разбираться с самым грязным игроком лиги «по-мужски». А раз полез, то надо крепче держаться на ногах, Уилсон егоз
В качестве PS: в хоккее не таймы, а периоды.
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11k
geminisf 49 минут назад
Вот тут один шведский нападающий всю игру пытался выключить Малкина. Но выключили его.

Ссылка www.youtube.com
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1k
fraxinus 57 минут назад
Нормально в хоккей поиграли.
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259
Suq Muddiq 59 минут назад
Почему данные действия не вызывают у меня никаких отрицательных эмоций, а, наоборот, усиливается только интерес к данному виду спорта. Но когда зверьки начинают устраивать массовые баталии после очередного поединка у себя в зверополисах, мне хочется рыгать?
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774
Дмитрий Шахов Час назад
Жалко, что в футбол, мужики с длинными шортами не играют, а то бы было два зрелищных вида спорта)))
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9k
goraccio Час назад
У меня только что появились кумиры
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1k
Вероника Штейнман Час назад
Кирдык уилсону. Там много русских, и следующий сезон не за горами. Удачи!
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151
Гиндулла Абдрафиков Час назад
мелковат стал хоккей, раньше если бы кто из противников вырубил главного форварда, он бы до конца встречи кем -нибудь из тавгаев был бы размазан по льду
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201k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Решил посмотреть хоккей...
Заодно посмотрел и бокс с рукопашкой...
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736
zu4ara 2 часа назад
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7k
Михаил 2 часа назад
Том Вилсон самый мерзостный игрок из всех играющих сейчас с НХЛ. Надеюсь кто-то из хоккеистов по настоящему его вырубит в одном из матчей.
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