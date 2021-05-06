Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» побили рекорд по количеству драк в начале матча. За первые 5 минут они шесть раз сошлись в рукопашной и заработали 25 удалений и 100 минут штрафного времени за первый тайм, а по итогам матча - 141 минуту.





Причина такого яростного противостояния кроется в прошлой встрече, которая прошла два дня назад. 4 мая главный забияка "Вашингтона" канадский нападающий Том Уилсон не только спровоцировал массовую драку у ворот нью-йоркцев, но и подло ударил головой об лед лежащего Павла Бучневича, а затем примерно то же проделал и с Артемием Панариным, который заступился за одноклубника.