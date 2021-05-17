В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров

В одном из микрорайонов Санкт-Петербурга отец с сыном привели на площадку детей и испытали испанский стыд, увидев парней, разодетых в стиле дрэг-квин (это когда мужчины или женщины надевают вещи противоположного пола).





Отец двоих детей подошел к компании веселых мальчиков и попросил покинуть площадку, объяснив это тем, что своим видом они травмируют подрастающее поколение. Главная королева гротеска с гребнем на голове и в женских трусиках (к счастью, в ролике этого не видно) с таким утверждение не согласилась, заявив, что мужчины в колготках, юбках и на каблуках - это нормальное явление на улицах города. В общем, спор людей, которые никогда не поймут друг друга, очень быстро перерос в драку. В итоге, тиктокерам пришлось бежать с поля боя, в подмышках зажав сапоги с каблуками.