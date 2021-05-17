В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров

Блогеры снимали ролики на детской площадке и бравировали своей нетрадиционной ориентацией. Тут у любого психика не выдержит.
В одном из микрорайонов Санкт-Петербурга отец с сыном привели на площадку детей и испытали испанский стыд, увидев парней, разодетых в стиле дрэг-квин (это когда мужчины или женщины надевают вещи противоположного пола).
Отец двоих детей подошел к компании веселых мальчиков и попросил покинуть площадку, объяснив это тем, что своим видом они травмируют подрастающее поколение. Главная королева гротеска с гребнем на голове и в женских трусиках (к счастью, в ролике этого не видно) с таким утверждение не согласилась, заявив, что мужчины в колготках, юбках и на каблуках - это нормальное явление на улицах города. В общем, спор людей, которые никогда не поймут друг друга, очень быстро перерос в драку. В итоге, тиктокерам пришлось бежать с поля боя, в подмышках зажав сапоги с каблуками.
Источник:
По словам отца и сына, тиктокеры сами спровоцировали конфликт, начав дерзко разговаривать, когда у них просто поинтересовались, что за карнавал происходит на детской площадке. А блогеры, в свою очередь, распространяют через свои каналы противоположную информацию о том, как на них напали жуткие гомофобы.
Похоже, у конфликта намечается продолжение. Тиктокеры решили обратиться в полицию:
Источник:
- Взрыв в кармане: петербуржец попал в ожоговое отделение после ЧП со смартфоном
- Мигрант в Петербурге нарвался на штраф за намаз на дороге
- Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили ледовое побоище из-за Артемия Панарина
- Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли мужчину мелочью и обокрали
- Время не пощадило «Беседку Брата», но живые скинулись на реставрацию склепа
Понравилось104
А мужик, да, мужик оборонялся)
Зато какой мощный посыл для всей этой гомосятины. Сотни тик токеров это увидят, поноют, что живут в такой отсталой стране, но на следующее 9-мая будут тихонько по своим норам сидеть и не портить людям праздник.
Встречку на них написать, за пропаганду гомосятины. В видосе они сами в этом признаются, вещдок еслишо!