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В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров

В Петербурге двое мужчин отлупили переодетых в женщин тиктокеров (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 13:36
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   геи   детская площадка   женские наряды   потасовка   санкт-петербург   тиктокеры   
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Блогеры снимали ролики на детской площадке и бравировали своей нетрадиционной ориентацией. Тут у любого психика не выдержит.

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Метки: видео   геи   детская площадка   женские наряды   потасовка   санкт-петербург   тиктокеры   
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75  комментариев
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53k
pynh Час назад
Вот что значит культурная столица. Отлупили. А могли бы и от#издить.
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713
azuver Минуту назад
Этих и им подобным токеров ну х@ярить при любом удобном случае.Слов они не понимают ,так как мозг отсутствует.
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7k
Дмитрий Данилов 9 минут назад
Надо как то пропаганду сюда прикрутить, и вот уже и вам дело готовое.
А мужик, да, мужик оборонялся)
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14k
vikklu 9 минут назад
Огорчает то, что только двое решили петухов отметелить и никто более не присоединился.
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8k
Алексей 15 минут назад
всем тиктокерам по пачке пургена, чтоб знали зачем мужику задница
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865
Денис Ануфриев 18 минут назад
фу мля!биомусор
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9k
harlamov 20 минут назад
Мужик вообще красава, надеюсь наши првоохранители его поддержат.
Зато какой мощный посыл для всей этой гомосятины. Сотни тик токеров это увидят, поноют, что живут в такой отсталой стране, но на следующее 9-мая будут тихонько по своим норам сидеть и не портить людям праздник.
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10k
Голос Вселенной 20 минут назад
Ну, это нормально... На зоне петухам тоже частенько пиз*юлями объясняют, где их место....
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3k
Феликс Дзержинский 22 минуты назад
Эх... мало этим заднеприводным любителям долбится под хвост отвесили пыздюлей.
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5k
insaider 24 минуты назад
Видео даже лучше чем Компот приводящий школьника в чувство! Не думал что такое возможно!
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3k
Сергей Полчаса назад
По моему маловато.еще бы смолой облить и в перьях извалять.и отпустить ,этажа так с восьмого.
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27k
MatveiVainrub Полчаса назад
Парень из Челябинска молоток . Почему пропаганда "НЕ НОРМЫ" преподносится , как нечто нормальное и делается это всё на детской площадке . Я считаю , что полиция должна наказать провокаторов .
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972
докладчик в угол Полчаса назад
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3k
Артур Гевондян Полчаса назад
Как нетолерантно! Но как ПРИЯТНО!
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5k
mr.Poher 36 минут назад
Понаодеваются непойми во что и тиктокают друг друга в жопы. Тьфу, срамота!
Встречку на них написать, за пропаганду гомосятины. В видосе они сами в этом признаются, вещдок еслишо!
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1k
Павел Коваленко 37 минут назад
Мужчина молодчина!!!надо эту петушню поганой метлой гнать,а то вообще уже о к у ели от своей безнаказанности, гордится он видите ли то что г о вно друг дружке месят...уроды
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2k
OLDer 37 минут назад
"В Петербурге двое МУЖЧИН отлупили переодетых в женщин тиктокеров". Пересмотрел несколько раз видео - п_и_д_о_р_о_в увидел а тиктокеров нет
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1k
elf3399 38 минут назад
Есть случаи, когда человек жертвует собой ради остальных. У людей есть, у животных, это какой-то инстинкт, этому не учат. Будут проблемы с полицией или нет, мужик, ради остальных, сделал правильно всё, это ещё мужик попался не злой, им могли и посерьёзнее навалять. И я так сделаю тоже, если что. Бить людей в целом это плохо, но иногда ещё хуже,если не бить.
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3k
Том Сойер 44 минуты назад
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9k
Dihydrogen Monoxide 46 минут назад
ну это же пропаганда гомосексуализма. если не ошибаюсь, это статья.
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5k
insaider 47 минут назад
Молодец мужик! С ноги их [мат],чтобы не зашквариться! По ходу "тиктокеры" пост минусят!
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