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Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео

Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео (5 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2021 09:49
Метки: видео   водитель   драка   школьник   южно-сахалинск   
608
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1
Весьма противоречивый конфликт произошёл 31 января в Южно-Сахалинске. Школьника с неработающим проездным высадили из автобуса, а тот отчаянно сопротивлялся.

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Метки: видео   водитель   драка   школьник   южно-сахалинск   
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15  комментариев
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12k
ЦСКА Полчаса назад
Очередной неадекватный зверёныш! 100% водилу хамством допёк!
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−50
Васек повесил трубача 3 минуты назад
Это наверное юный коммунист, комсомолец, ему все должны бесплатно, а кто против - тот буржуй и его надо убить.
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242
Роман 5 минут назад
наши водители просто никуда не едут, стоят и все. Пусть пассажиры такими занимаются.
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8k
harlamov Полчаса назад
Блин, ну в какой зоопарк мы превратились... Доехал бы школьник бесплатно или дали ему мелочь на проезд... Нет, всем стадом накинулись... Он наверное охренел. И это взрослые люди?
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6k
Михаил Филиппов harlamov 19 минут назад
так почему родители мелочь на этот случай не дают? У нас по закону несовершеннолетним можно не платить за проезд?
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6k
sumrаknn Полчаса назад
В департаменте городского хозяйства сообщили, что водитель снят с линии. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал провести служебную проверку по факту конфликта между водителем и школьником в общественном транспорте///
У меня вопрос, почему эти чинуши не бояться за свои места? После такого их самих нужно для начала отстранять и проводить проверочку, до с изъятием всего и по всем фронтам. Ой, водилу нам не жалко, что жизнь ему ломаем и семью голодной сделаем, главное свою жопи прикроем и если что - мы отреагировали, а защищать надо онижедети, а взрослых - не надо. Так вот, почему этих чинушь за такое сразу не отправлять в отставку? Автобус - частная собственность и действия водителя на своей территории не выходили за рамки закона , а "перестраховка", причиняющая вред - должна наказываться.
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1k
EvgeniySAN sumrаknn 2 минуты назад
У чинуш очень наглые безнаказанные дети, регулярно попадающие в нехорошие истории, так что ситуация им близкая.
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625
Дмитрий 37 минут назад
"Добрые" соучастники: "Пожалуйста номер! Номер автобуса! Мальчик успокойся!"
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11k
KOSTELLO 39 минут назад
Чтобы избавиться от «зайца» водитель применил физическую силу, а пассажиры, не растерявшись, заснять всё происходящее на камеру.

Действительно.
Вместо того, чтобы пацану тридцатку дать на проезд, лучше снять это все на камеру

СЦКА куда мы катимся.......
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10k
albedo KOSTELLO Полчаса назад
Может потому, что тинейджер вел себя нагло?
Я бы такому денег не дал.
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11k
KOSTELLO albedo Полчаса назад
Да, мы видим уже развязку истории.
Не думаю, что пацан сразу начал быковать.
Хотя всё возможно.
Просто меня удручает ситуация в принципе.
Вместо желания погасить конфликт в зародыше, или разрешить его, люди дожидаются кровавой развязки и начинают снимать на телефоны
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10k
albedo KOSTELLO 14 минут назад
Раз тинейджер ударил сзади того, кто ему чуть ли не в деды годится - правильно сделали, что не дали.
Я уж не говорю про постоянные попытки ударить водителя по лицу.
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1k
EvgeniySAN KOSTELLO 5 минут назад
Ни кто ни кому не обязан давать тридцатку. Если нет денег, то нет услуги. Проезд это вид услуги, тут коммерция. Проездной не работал, бывает, может сломался, а может просроченный был, это уже не важно. За сохранность вашего платежного средства вы несете ответственность сами, ни кто вам не обязан оказывать услугу или товар бесплатно по испорченной или недействительной карте, или как тут проездному.
Добро пожаловать в реальный мир.
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10k
albedo 39 минут назад
Если в городе было - надо родителей хама привлечь.
Совсем оборзели малолетки.
Вспоминаем учителя года
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3k
Vasiliy Pakazyava 46 минут назад
Неравнодушные жители Южно Сахалинска, вломите этому мелкому говнюку
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