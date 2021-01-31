Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео

Весьма противоречивый конфликт произошёл 31 января в Южно-Сахалинске. Школьника с неработающим проездным высадили из автобуса, а тот отчаянно сопротивлялся.
Водитель частного автобуса, который обслуживает маршрут №45, отказался везти подростка бесплатно, его электронный проездной не считывался. Школьник, в свою очередь, заявил, что у него нет денег на проезд. Чтобы избавиться от «зайца» водитель применил физическую силу, а пассажиры, не растерявшись, заснять всё происходящее на камеру.
Впрочем, поговаривают, что школьник откровенно хамил водителю.
Впрочем, поговаривают, что школьник откровенно хамил водителю.
В департаменте городского хозяйства сообщили, что водитель снят с линии. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал провести служебную проверку по факту конфликта между водителем и школьником в общественном транспорте.
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Метки: видео водитель драка школьник южно-сахалинск
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У меня вопрос, почему эти чинуши не бояться за свои места? После такого их самих нужно для начала отстранять и проводить проверочку, до с изъятием всего и по всем фронтам. Ой, водилу нам не жалко, что жизнь ему ломаем и семью голодной сделаем, главное свою жопи прикроем и если что - мы отреагировали, а защищать надо онижедети, а взрослых - не надо. Так вот, почему этих чинушь за такое сразу не отправлять в отставку? Автобус - частная собственность и действия водителя на своей территории не выходили за рамки закона , а "перестраховка", причиняющая вред - должна наказываться.
Действительно.
Вместо того, чтобы пацану тридцатку дать на проезд, лучше снять это все на камеру
СЦКА куда мы катимся.......
Я бы такому денег не дал.
Не думаю, что пацан сразу начал быковать.
Хотя всё возможно.
Просто меня удручает ситуация в принципе.
Вместо желания погасить конфликт в зародыше, или разрешить его, люди дожидаются кровавой развязки и начинают снимать на телефоны
Я уж не говорю про постоянные попытки ударить водителя по лицу.
Добро пожаловать в реальный мир.
Совсем оборзели малолетки.
Вспоминаем учителя года