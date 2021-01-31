Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео

Водитель частного автобуса, который обслуживает маршрут №45, отказался везти подростка бесплатно, его электронный проездной не считывался. Школьник, в свою очередь, заявил, что у него нет денег на проезд. Чтобы избавиться от «зайца» водитель применил физическую силу, а пассажиры, не растерявшись, заснять всё происходящее на камеру.

Впрочем, поговаривают, что школьник откровенно хамил водителю.