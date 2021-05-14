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40 забавных фотографий для того, чтобы отвлечься и развлечься

40 забавных фотографий для того, чтобы отвлечься и развлечься (41 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Забавные фотографии   забавные снимки   нелепо   случайности   смешно   странные вещи   удивительное рядом   
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41
Сегодня пятница, а значит - самое время насладиться фотоподборкой случайных странностей, нелепых ситуаций и непонятных явлений. Как раз для такого случая у нас припасена коллекция снимков, которая вам наверняка придется по душе.
×
* Медуза признана судом России иноагегтом

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   забавные снимки   нелепо   случайности   смешно   странные вещи   удивительное рядом   
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SerGProS Полчаса назад
И тут пришел щекотук
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