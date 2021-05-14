40 забавных фотографий для того, чтобы отвлечься и развлечься

Сегодня пятница, а значит - самое время насладиться фотоподборкой случайных странностей, нелепых ситуаций и непонятных явлений. Как раз для такого случая у нас припасена коллекция снимков, которая вам наверняка придется по душе.

0 По большей части это кадры, которые понятны без слов!

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3. Карта мира с точки зрения рыб 0 Источник:

4. Лондонские телефонные будки. В одной банкомат, в другой - дефибриллятор 0 Источник:

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13. Последствия удара молнии 0 Источник:

14. Прическа "Медуза" 0 Источник:

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23. "В 35 лет я наконец-то смог позволить себе собственную лужайку! Миллениалы, прекращайте плакать и работайте усерднее" 0 Источник:

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25. Каменные колонны озера Кроули, штат Калифорния 0 Источник:

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27. Крышки канализационных люков в Японии часто выглядят как произведения искусства, причем изображение для каждой префектуры свое 0 Источник:

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34. Заброшенная авиабаза на Сахалине 0 Источник:

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