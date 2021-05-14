40 забавных фотографий для того, чтобы отвлечься и развлечься

729
41
Сегодня пятница, а значит - самое время насладиться фотоподборкой случайных странностей, нелепых ситуаций и непонятных явлений. Как раз для такого случая у нас припасена коллекция снимков, которая вам наверняка придется по душе.
×
23. "В 35 лет я наконец-то смог позволить себе собственную лужайку! Миллениалы, прекращайте плакать и работайте усерднее"
27. Крышки канализационных люков в Японии часто выглядят как произведения искусства, причем изображение для каждой префектуры свое
* Медуза признана судом России иноагегтом
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Невероятные вещи, которые можно увидеть на пляже
- Мужская мода безумного года
- Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам!
- "Шедевры" новогоднего дизайна
- Люди показывают в интернете таинственные штуки, а коллективный разум их опознает
Метки: Забавные фотографии забавные снимки нелепо случайности смешно странные вещи удивительное рядом
16
Понравилось16
Новости партнёров