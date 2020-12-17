FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11264 поста • 2493 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Шедевры" новогоднего дизайна

"Шедевры" новогоднего дизайна (23 фото)

Автор:
17 декабря 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: елка-палка   елки   забавно   креатив прет   новогоднее   смешно   удивительное рядом   юмор   
723
23
Каждый хочет под Новый год любоваться елочкой, мигающей огнями! Некоторые предпочитают живые елки, другие - искусственные, а третьи... непонятно даже, как это назвать. В общем, смотрите!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: елка-палка   елки   забавно   креатив прет   новогоднее   смешно   удивительное рядом   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Девушки устроили массовую драку из-за парня (видео) Девушки устроили массовую драку из-за парня (видео) Когда дизайнер альтернативно одарен Когда дизайнер альтернативно одарен Самые странные вещи, которые можно купить в интернете Самые странные вещи, которые можно купить в интернете Самые странные лоты на интернет-аукционах Самые странные лоты на интернет-аукционах Осторожно, хипстеры! Осторожно, хипстеры! Инстаграм-фрики, переусердствовавшие с фотошопом Инстаграм-фрики, переусердствовавшие с фотошопом
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

239741



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Идиотские предложения от депутатов Госдумы
1
294
Идиотские предложения от депутатов Госдумы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что такое скины, и куда они исчезают из игры?
0
5
Что такое скины, и куда они исчезают из игры?
"Аэрофлот" выделит в самолетах карантинную зону для ковид-диссидентов
0
28
"Аэрофлот" выделит в самолетах карантинную зону для ковид-диссидентов
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нагиев и Лифанов полностью разделись на сцене во время спектакля (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
5
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#интересное#дтп#в мире#сша#еда#космос#спорт#автомобили
#прикол#факты#россия#интересно#девушки#прикольные#знаменитости#коты#на различный вкус#актер
#фото#животные#авария#подборка#разное#авто авария#картинки#смешные#авария дня#война

На что жалуетесь?

Вернуться