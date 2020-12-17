"Шедевры" новогоднего дизайна

Каждый хочет под Новый год любоваться елочкой, мигающей огнями! Некоторые предпочитают живые елки, другие - искусственные, а третьи... непонятно даже, как это назвать. В общем, смотрите!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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