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Горе-дизайнеры напугали клиентов интересной расцветкой

Горе-дизайнеры напугали клиентов интересной расцветкой (31 фото)

Автор:
17 февраля 2021 11:53
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   Юмор   веселенький ситчик   дизайн   забавно   расцветка   смешно   странные вещи   
1176
31
У этих дизайнеров явно нездоровые представления о цвете!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горе дизайнеры   Юмор   веселенький ситчик   дизайн   забавно   расцветка   смешно   странные вещи   
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8  комментариев
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7k
Кенвуд Час назад
"Когда долго думаешь, как отвадить постоываешь ничего лучше, чем покрасить полронних от туалета в офисном центре, и не придум". Тут весь слом смозгал.
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3k
Кирилл 20 минут назад
у всех иногда такой дизайн бывает...
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6k
Влад Полчаса назад
чё ты гонишь-какие панели дизайнерские? грязища капец...
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3k
Maria Popelinitskaya Полчаса назад
горе-афтар кое-как скопипастил подписи, местами туда не, местами задом дёрепан
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4k
Евгений 52 минуты назад
Как понять, когда их пора стирать?

По запаху.

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20k
Сибиряк Час назад
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8k
Михалыч Час назад
А в ультрафиолете светятся?

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