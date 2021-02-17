Горе-дизайнеры напугали клиентов интересной расцветкой

У этих дизайнеров явно нездоровые представления о цвете!
Постелишь такое белье - и сразу хочется вызвать к себе домой полицию. Просто так, на всякий случай
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"Новый желтый санитазер для туалетов в нашем офисе выглядит так, будто кто-то забыл спустить воду"
Когда долго думаешь, как отвадить постоываешь ничего лучше, чем покрасить полронних от туалета в офисном центре, и не придум
Дизайнер хотел покрасить стеклянную стену под мрамор. Но получилось так, словно над зданием пролетела стая кур с расстройством желудка
Раковина в дрогом ресторане Сан-Франциско с дизайнерским оформлением. Дизайрены так старались, что оформили даже дно раковины - под потертую чугунную мойку
Кстати, пластиковые ложки тоже бывают "под мрамор". Им можно только посочувствовать - они ведь всегда выглядят грязными
Источник: — переведено специально для fishki.net
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