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Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам!

Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам! (26 фото)

Автор:
23 декабря 2020 18:16
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   не повезло   невезение   неудача   смешно   странные люди   удивительное рядом   юмор   
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26
Неудачный день? У некоторых бывает и хуже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   не повезло   невезение   неудача   смешно   странные люди   удивительное рядом   юмор   
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4  комментария
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Виталий 58 минут назад
С курицей самый топорный способ для криворуких (таких как я) - купить мешок и и помимо курицы (и специй) добавить туда грамм 50-100 воды. Тогда можно ее передержать в духовке, не боясь того что мясо будет слишком сухим или резиновым, и гарантированно пропечь полностью.
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38k
doker 2 часа назад
У собаки своё объяснение...
У собаки своё объяснение...
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