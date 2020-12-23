Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам!

Неудачный день? У некоторых бывает и хуже!
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"У меня маленький размер ноги, и иногда я покупаю ботинки в детском отделе. Сегодня впервые обратил внимание, как это выглядит со стороны"
"Я выступала во Вьетнаме перед аудиторией в 3000 человек. Ко мне подошел поблагодарить мальчик, я обняла его и подхватила на руки. Это оказался взрослый карлик"
"Месяц назад делал себе "Белый русский" коктейль, будучи под шофе. Потом неделю искал пропавшее молоко и еще две недели - источник неприятного запаха. Сегодня сунулся в бар и вспомнил, куда я убрал молоко, сделав коктейль"
"Взял на себя праздничный обед в День благодарения. Специально купил курицу, а не индейку, - думал, что ее-то приготовить совсем несложно"
Тот неловкий момент, когда ты приходишь в гости и понимаешь, что хозяева - просто извращенцы какие-то!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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