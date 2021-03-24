30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы

2505
31
Каждому, наверное, доводилось сталкиваться с человеком, который не смыслит в самых элементарных вопросах. Может, родился он непонятливым, или мама в детстве слишком опекала, - но, кажется, даже ложку в рот такой персонаж сможет донести, только если сверится с инструкцией. Пользователи сети поделились воспоминаниями об особо выдающихся экземплярах такого рода.
"Я был сержантом в армии, и в моем отделении оказался боец, который не умел завязывать шнурки. Вообще. Уж не знаю, в чем он проходил всю свою предыдущую жизнь - в галошах или в сапогах, - но мне пришлось угробить час с лишним, чтобы объяснить ему, как завязать шнурки на ботинках".
×
"Мой сосед по комнате решил испечь кекс из пакета. Там была очень простая инструкция: "Смажьте дно сковородки маслом и вылейте в нее тесто". Он взял сковородку, ПЕРЕВЕРНУЛ, смазал днище маслом, после чего поставил масляной сороной на конфорку и вылил тесто в сухую сковородку! Хорошо хоть, включить не успел, а то бы пожар устроил".
"Подарил одногруппнику на свадьбу электрочайник. На следующий же день он оказался на помойке: его молодая жена поставила его разогреваться на плиту".
"В это сложно поверить, но я знал парня, который не умел читать время по обычным часам со стрелками, - только по электронным".
"Коллега поделилась радостью: она ждет ребенка. "Жалко только, что теперь ванну нельзя принимать", - вздохнула она. Я удивилась: почему нельзя? Она посмотрела на меня с недоумением и выдала: "Ну так ребенок же утонет!"
"Когда мой дальний родственник решил отдать ребенка в школу, он просто привел его на остановку школьного автобуса. Он был очень возмущен тем, что водитель отказался впустить его в автобус, заявив, что его нет в списках. Он всю жизнь считал, что сдать ребенка в обычную школу рядом с домом очень легко - достаточно просто привести его туда".
"Подруга купила загородный дом. В первую очередь, она поинтересовалась у соседа, по каким дням дворники поселка стригут газоны во дворах. Очень удивилась, узнав, что стрижка газона - забота его владельца".
"В наш сервис-центр пришла клиентка, пожаловалась на неработающий пылесов. Когда я спросил, как давно она меняла пакет для мусора, она с изумлением уставилась на меня: оказывается, она просто не знала о его существовании".
"Моя соседка по комнате в общежитии до сих пор не всегда вспоминает, что готовить в духовке следует на противне. Ладно пицца - так же она выкладывает и куриные крылья!"
"В нашем общежитии жил парень, который учился на программиста - умный, но в жизни не умел вообще ничего! Каждую неделю к нему приезжала мама, забирала бетлье в стирку и привозила продукты. Как-то мы у него спросили, почему бы ему не постричь ногти - они отросли так, что было неприятно смотреть. Он на полном серьезе ответил, что его мама сможет приехать только на следующей неделе, а ногти ему стрижет она. 19-летнему парню мама стрижет ногти! Отвратительно. Пришлось нам его научить".
"На первом курсе мой сосед по общежитию попытался сварить макароны, не налив воды в кастрюлю. Он просто не знал, что она для этого нужна".
"Подруге позвонил отец, напомнил ей, что надо долить масло в двигатель ее авто. Она долила, завелась... двигатель задымился и умер. Как выяснилось, у нее под рукой было растительное масло, а она даже не предполагала, что между моторным и растительным маслом есть некоторая разница".
"Одна знакомая не понимала, почему люди говорят, например, "четверть пятого" или четверть восьмого", а не "пятнадцать минут пятого". Как оказалось, она вообще не знала, что такое четверть".
"Я впервые в жизни увидела посудомойку в доме своего жениха. Решив показать, какая я хозяюшка, я загрузила в нее грязную посуду. Жених был в шоке: я поставила чашки, кастрюлю и сковородку дном вниз".
"Мой сосед по комнате в общежитии не умел разогревать фасоль в микроволновке: у него она все время взрывалась и разлеталась по всей печке. Дело было в том, что он разогревал ее либо в открытом, либо в закрытом наглухо контейнере: о том, зачем на контейнерах для микроволновки клапан для выпуска пара, он представления не имел".
"Моя коллега рано вышла замуж, через двадцать лет развелась и впервые стала жить одна в собственной квартире. Через три месяца ей отключили электричество: она просто не знала, что ей нужно оплачивать счета за коммунальные услуги, поскольку сначала этим занимались ее родители, а затем - муж".
"Я был первым, кто научил моего соседа по комнате в общаге мыть руки после работы на кухне с сырым мясом или рыбой. Он признался, что раньше даже не задумывался об этом".
"Моя подруга долгие годы разогревала микроволновку перед тем, как поставить туда еду. Зачем? Ну ведь духовку мы разогреваем, а значит, это зачем-то нужно!"
"У моей соседки по комнате постоянно плавились пластиковые лопатки для сковородок. Она винила в этом дешевый китайский пластик, но однажды я все же сумела понять, в чем дело: оказалось, помешав еду в сковородке, она оставляла в ней лопатку до следующего помешивания, чтобы не пачкать лопаткой стол".
"Всей компанией готовили в общежитии еду. Одному парню досталось порезать лук. Когда он предъявил результат своей работы, лук был перемешан с ошметками шелухи. Как оказалось, он не знал, что лук надо чистить перед готовкой".
"Один парень в общаге жаловался, что никак не может научиться жарить яичницу. Как оказалось, он считал блюдо испорченным, если при разбитии яйца пленка желтка рвалась, и желток вытекал: в детстве кто-то сказал ему, что такое яйцо есть нельзя, оно ядовитое. Этот парень верил до 19 лет!"
"Одного парня из общаги нам пришлось учить мыться регулярно. Когда он более или менее привык к этому, оказалось, что он не имеет понятия о том, что при мытье следует использовать мыло. Парень оказался абсолютно гениальным, позднее стал составителем одного из основных сетевых стандартов безопасности, но к гигиене его, похоже, вообще не приучали".
"Когда я впервые встретила своего второго мужа, он совершенно не умел готовить. Он не знал, как пользоваться плитой, - только микроволновкой. Он не имел представления о том, что при готовке можно использовать специи. Любые продукты он просто клал в контейнер и убирал в микроволновку на полчаса. И да, он был совсем не подросток: ему было около 40".
"Две девочки у нас в общежитии решили пожарить мясо с овощами. Когда я вошла в кухню, я увидела, как на плите шипит КРАСНАЯ раскаленная сковородка, а эти две девицы громко спрят, достаточно ли она нагрелась, чтобы начинать готовить".
"Когда я в первый раз осталась ночевать у своего молодого человека, наутро он, очень смущенный, попросил меня помочь ему заправить постель, признавшись, что не знает, как это делается. Оказывается, к нему несколько раз в неделю заходила мама, чтобы заправить постель, постирать и убраться. Скоро мы расстались".
"Моя соседка по общежитию не знала, что в микроволновку нельзя ставить металлические предметы. Из-за этого она уже сожгла одну микроволновку, и все равно иногда, забывшись, сует внутрь металл".
"У моего первого мужа были очень жирные волосы. Хотя, когда мы познакомились с ним поближе, оказалось, что это не совсем так. Просто он пользовался ополаскивателем для волос, чтобы бороться с их жирностью, но не знал, что ополаскиватель надо смывать. Когда я открыла ему глаза, оказалось, что волосы у него самые нормальные".
"Переехав в Сан-Франциско, я познакомилась с парнем, который только от меня узнал, что город стоит на Тихом океане. Который, кстати, был виден у него из окна".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Супружеская пара покорила интернет фотосессией к 50-летней годовщине свадьбы
- Овчарка два года ждала хозяина в аэропорту
- Великие женщины-изобретательницы и их изобретения
Метки: беспомощность забавно истории ну вы даете! смешно страна дураков темные люди удивительное рядом
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
Просто ох и ах...
И снова Торонто.
Намедни повесил себе в гараж и подвал пару настенных часов. Круглые, большие, с четкими цифрами, яркой секундной стрелкой, и супер-батарейкой на 2 года. Новые, в упаковке. И халявные.
А подарил мне их знакомый, работающий по школам. Там идет замена всех часов на цифровые, и все запасы аналоговых просто роздали. Знакомый ухватил пол-дюжины.
Причина замены - многочисленные жалобы учеников, что они не понимают время по стрелкам.
Им, блин, сложно.
Всё от воспитания.
Раньше было наоборот. Вот анкдот на эту тему:
Купил прапорщик электронные часы. Мимо проходит старушка и спрашивает:
- Сынок, не подскажешь который час?
- Двенадцать разделить на пятнадцать. А сколько это сами считайте...
Для младшего комсостава - большая стрелочка на 12, маленькая на 8.
Для старшего комсостава. Большая стрелка строго вверх, восьмерка это цифра по форме похожая на женщину.