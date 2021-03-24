30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы

"В нашем общежитии жил парень, который учился на программиста - умный, но в жизни не умел вообще ничего! Каждую неделю к нему приезжала мама, забирала бетлье в стирку и привозила продукты. Как-то мы у него спросили, почему бы ему не постричь ногти - они отросли так, что было неприятно смотреть. Он на полном серьезе ответил, что его мама сможет приехать только на следующей неделе, а ногти ему стрижет она. 19-летнему парню мама стрижет ногти! Отвратительно. Пришлось нам его научить".