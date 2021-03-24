FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4639 постов • 1177 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы

30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы (31 фото)

Автор:
24 марта 2021 11:45
Сообщество : Истории
Метки: беспомощность   забавно   истории   ну вы даете!   смешно   страна дураков   темные люди   удивительное рядом   
2505
31
Каждому, наверное, доводилось сталкиваться с человеком, который не смыслит в самых элементарных вопросах. Может, родился он непонятливым, или мама в детстве слишком опекала, - но, кажется, даже ложку в рот такой персонаж сможет донести, только если сверится с инструкцией. Пользователи сети поделились воспоминаниями об особо выдающихся экземплярах такого рода.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: беспомощность   забавно   истории   ну вы даете!   смешно   страна дураков   темные люди   удивительное рядом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
948
DanzelBanzel 2 часа назад
Перепись муdakoв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Rasddf Полчаса назад
Не все потеряно. Можно научить всех. Когда то и мы не знали многого. И сейчас даже многие вещи неизведаны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Клёст Полчаса назад
Вот как можно чувствовать себя в безопасности, если недееспособные не изолированы в комнатах с мягкими стенами?
Просто ох и ах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mike Snow 38 минут назад
Я конечно понимаю, что в половине случаев виноваты дебильные родители. но по факту большая часть таких персонажей - бесполезный биомусор ИМХО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lekha-fil 39 минут назад
"под воздействием электричеСИВА!!!" Сынок иди в школу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен lekha-fil 23 минуты назад
"И" и "Т" рядом на клавиатуре...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
Лучший Друг 43 минуты назад
Телефоны становятся все тоньше и умнее, а люди всё толще и тупее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
594
ekolog67 49 минут назад
Все люди разные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Пумба 49 минут назад
Только вчера читал:
И снова Торонто.
Намедни повесил себе в гараж и подвал пару настенных часов. Круглые, большие, с четкими цифрами, яркой секундной стрелкой, и супер-батарейкой на 2 года. Новые, в упаковке. И халявные.
А подарил мне их знакомый, работающий по школам. Там идет замена всех часов на цифровые, и все запасы аналоговых просто роздали. Знакомый ухватил пол-дюжины.
Причина замены - многочисленные жалобы учеников, что они не понимают время по стрелкам.
Им, блин, сложно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
306
Ибрагим Прутков Час назад
Вот так почитаешь и кажется что не ты самый тупой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Booka1a Ибрагим Прутков 52 минуты назад
ключевое слово "кажется"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
687
★Lucifer★ Час назад
Сборище дебилоидов....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр Час назад
Ну часть умственно отсталых людей тут описана...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
илья Час назад
долбойобов у нас на земле припасено лет на сто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Час назад
Всякое бывает, чаще от гиперопеки. Со мной в Университете училась девочка, которую мамаша в 19 выдала замуж, попросту устав от неё. Так девчонка могла на парах играть в куклы, ждать, когда мама приедет и заберет домой с занятий.
Всё от воспитания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176k
Николай Николаенко Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Acu900 2 часа назад
"В это сложно поверить, но я знал парня, который не умел читать время по обычным часам со стрелками, - только по электронным".
Раньше было наоборот. Вот анкдот на эту тему:
Купил прапорщик электронные часы. Мимо проходит старушка и спрашивает:
- Сынок, не подскажешь который час?
- Двенадцать разделить на пятнадцать. А сколько это сами считайте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff Acu900 Час назад
Точное время - двадцать ноль ноль.
Для младшего комсостава - большая стрелочка на 12, маленькая на 8.
Для старшего комсостава. Большая стрелка строго вверх, восьмерка это цифра по форме похожая на женщину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Идея чудовищна, воплощение гениально! Идея чудовищна, воплощение гениально! "Шедевры" новогоднего дизайна "Шедевры" новогоднего дизайна Мужская мода безумного года Мужская мода безумного года Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам! Люди, которым пришлось явно хуже, чем вам! Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать! Эти золотые руки кое-кому пора бы оборвать!
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

285043



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 увлекательных фотографий необычных вещей
4
16
15 увлекательных фотографий необычных вещей
Шэрон Стоун обвинила режиссера в том, что он обманом заставил ее снять трусы
1
303
Шэрон Стоун обвинила режиссера в том, что он обманом заставил ее снять трусы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самодельный 4х осевой ЧПУ "SAMOPAL 1204" Часть 6
0
4
Самодельный 4х осевой ЧПУ "SAMOPAL 1204" Часть 6
Женщина наглядно показала, как выглядит ошибка косметолога после инъекции ботокса
0
22
Женщина наглядно показала, как выглядит ошибка косметолога после инъекции ботокса
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#кино#прикол#шоу бизнес#СССР#Россия#дети#комментарии#авто аварии
#фото#животные#люди#дтп#интересное#автомир#актеры#искусство#соцсети#природа
#интересно#подборка#позитив#факты#аварии#прикольные#автомобили#картинки#сша#красота

На что жалуетесь?

Вернуться