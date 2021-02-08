Упоротая таксидермия, которую не увидишь в музее

Если коротко, то таксидермия - создание реалистичных чучел животных. Иногда люди так увлекаются, что создают упоротые фигуры. Таких шедевров вы не увидите в музеях!
2. В музеях можно увидеть чучела, например, диких и редких животных, которые умерли своей смертью, экспозиции с ними помогают изучать представителей фауны
5. В инстаграме даже есть профиль, который так и называется "Crap Taxidermy" ("Упоротая таксидермия")
8. Во время производства чучел основой служит металлический или деревянный каркас, затем тушу набивают чем-то мягким, придают форму
11. Знаменитые режиссеры тоже использовали в фильмах чучел, например, в "Психо" Альфреда Хичкока и "Таксидермия" Дьёрдя Пальфи
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Самих бы этих мастеров на каркас натянуть, чтобы глаза пучили)