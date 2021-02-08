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Упоротая таксидермия, которую не увидишь в музее

Упоротая таксидермия, которую не увидишь в музее (15 фото)

Автор:
08 февраля 2021 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Упоротая таксидермия   забавно   нелепо   прикол   смешно   таксидермия   фото   чучела животных   
937
15
Если коротко, то таксидермия - создание реалистичных чучел животных. Иногда люди так увлекаются, что создают упоротые фигуры. Таких шедевров вы не увидите в музеях!

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Метки: Упоротая таксидермия   забавно   нелепо   прикол   смешно   таксидермия   фото   чучела животных   
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28k
Aleksandr 17 минут назад
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Клёст Час назад
Отвратительно.
Самих бы этих мастеров на каркас натянуть, чтобы глаза пучили)
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