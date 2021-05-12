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Почему цыгане не гадают друг другу?

Почему цыгане не гадают друг другу? (2 фото)

Автор:
12 мая 2021 09:25
Сообщество : Жизнь
Метки: гадание   интересно   люди   фото   цыгане   
410
2

Можно по-разному относиться к вопросам гадания, но интерес к нему не ослабевает и сегодня.

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Метки: гадание   интересно   люди   фото   цыгане   
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8  комментариев
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28k
Acu900 58 минут назад
Почему не гадают друг другу? А потому что разводить и на@бывать своих у них не принято...
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14k
Corvus Corax Минуту назад
Галатея клонировалась?
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21k
Батончик с маком Полчаса назад
А мне интересно насчёт золотых зубов. Они их по наследству передают или вместе с ними хоронят.
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3k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Блин, как ни почитаешь про цыган или фильм посмотришь - сплошные романтика да эзотерика, а как в жизни, так один паразитизм, криминал, грязь и мерзость вместо романтизьма.
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9k
Бендер Родригес 45 минут назад
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13k
Serg2001 48 минут назад
Ок. С гаданием разобрались. А как насчет наркотиков? Продают своим или тоже... ?
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5k
Александр Иванов 50 минут назад
Сейчас актуальнее вопрос: Почему они не продают наркоту своим?
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