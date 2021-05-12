Почему цыгане не гадают друг другу?

Можно по-разному относиться к вопросам гадания, но интерес к нему не ослабевает и сегодня.
Традиционно представления о гаданиях по ладони, на картах и другими способами в представлении россиян связано с цыганами, а точнее с цыганками.
Действительно, много веков подряд этот народ промышляет гаданиями. Практически на любой крупной площади или вокзале страны может встретиться толпа цыганок, предлагающих погадать и «рассказать всю правду».
Но у цыган есть табу — они не гадают себе и своим.
Почему цыганки не гадают друг другу?
С чем связан этот запрет?
Объяснение философское
Директор Музея кочевой культуры, ученый-этнограф, член «Русского географического общества» Константин Куксин описал произошедшую с ним ситуацию.
С исследовательской целью он приехал в поселение цыган, которые позволили ученому погрузиться в особенности их культуры. По просьбе Куксина цыганки обещали ему погадать напоследок. Но в процессе общения, песен и танцев Константин сдружился с некоторыми жителями поселения. И цыганки отказались ему гадать. Они заявили, что Константин перестал для них быть чужим, а своим гадать запрещено.
На расспросы этнографа они дали объяснение. С точки зрения философии и ценностей цыган стоит полагаться на свою судьбу, доверять ей и жить одним днем.
Знание же будущего, по мнению цыган, заставит человека суетиться, пытаться изменить не устраивающую его картину будущего или подстроиться под благоприятные предсказания. Причем суетиться будут и близкие, те кто предсказал картину будущего, переживая за судьбу дорогого человека, пытаясь вмешаться.
Все это будет мешать жить одним днем, верить в свою звезду и быть счастливым. Поэтому чужим гадают, оставляя это на их собственной совести, а вот «своим» предпочитают судьбу не предсказывать.
Но есть и другие объяснения.
Объяснение прагматическое
Цыгане верят, что среди них действительно есть провидцы, способные по-настоящему предсказать будущее. Но по вокзалам и площадям такие люди не ходят.
Обычные же цыганки на улицах пользуются развитыми от природы и обучения внутри клана навыки природных психологов. Они не могут ничего предвидеть, но хорошо считывают знаки с поведения и внешности человека, а также используют простейшие приемы внушения, известные сегодня многим людям, интересующимися НЛП или практиками гипноза.
По сути, цыганки из корысти врут человеку то, что он в данный момент готов воспринять.
Отсюда и запрет на гадание «своим». Ведь близких не обманывают, на них не хотят нажиться.
Поэтому и смысла гадать им нет.
Объяснение эзотерическое
Но запреты на гадание близким и самому себе имеют и другое, эзотерическое обоснование.
Гадающие люди верят в то, что провидение — особый дар. Оно связано со множеством ограничений и запретов.
Гадание самому себе или близким с целью узнать и попытаться изменить свою судьбу, по мнению мистически настроенных людей, способно привести в качестве отдачи к различным бедствиям и наказаниям.
Если чужой человек сам понесет ответственность за то, что ему нагадали, то подвергать наказанию за гадание себя и своих близких предсказатели опасаются.
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