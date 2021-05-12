Почему цыгане не гадают друг другу?

Традиционно представления о гаданиях по ладони, на картах и другими способами в представлении россиян связано с цыганами, а точнее с цыганками.



Действительно, много веков подряд этот народ промышляет гаданиями. Практически на любой крупной площади или вокзале страны может встретиться толпа цыганок, предлагающих погадать и «рассказать всю правду».





Но у цыган есть табу — они не гадают себе и своим.

Почему цыганки не гадают друг другу?

С чем связан этот запрет?





Объяснение философское

Директор Музея кочевой культуры, ученый-этнограф, член «Русского географического общества» Константин Куксин описал произошедшую с ним ситуацию.

С исследовательской целью он приехал в поселение цыган, которые позволили ученому погрузиться в особенности их культуры. По просьбе Куксина цыганки обещали ему погадать напоследок. Но в процессе общения, песен и танцев Константин сдружился с некоторыми жителями поселения. И цыганки отказались ему гадать. Они заявили, что Константин перестал для них быть чужим, а своим гадать запрещено.

На расспросы этнографа они дали объяснение. С точки зрения философии и ценностей цыган стоит полагаться на свою судьбу, доверять ей и жить одним днем.

Знание же будущего, по мнению цыган, заставит человека суетиться, пытаться изменить не устраивающую его картину будущего или подстроиться под благоприятные предсказания. Причем суетиться будут и близкие, те кто предсказал картину будущего, переживая за судьбу дорогого человека, пытаясь вмешаться.

Все это будет мешать жить одним днем, верить в свою звезду и быть счастливым. Поэтому чужим гадают, оставляя это на их собственной совести, а вот «своим» предпочитают судьбу не предсказывать.

Но есть и другие объяснения.





Объяснение прагматическое

Цыгане верят, что среди них действительно есть провидцы, способные по-настоящему предсказать будущее. Но по вокзалам и площадям такие люди не ходят.