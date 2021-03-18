Как люди представляли себе мир будущего

Изображения в жанре ретрофутуризм — любопытнейшее явление, в котором мир будущего показывается на основе представлений и технологий определённого времени, которые спустя пару-тройку десятилетий выглядят крайне неактуальными. Сочетание фантастических, по сей день нереализованных элементов с громоздкими и угловатыми ретро-изобретениями выглядит безумно, но ужасно интересно.



Для жителей 2021 года все попытки изобразить будущее людьми из 20 века кажутся ретрофутуризмом. Давайте же посмотрим на несколько конкретных визуальных попыток предвосхитить облик будущего, произведённых в прошлом столетии.