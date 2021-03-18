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Как люди представляли себе мир будущего

Как люди представляли себе мир будущего (17 фото)

Автор:
18 марта 2021 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вальтер Молино   будущее   иллюстратрация   интересно   люди   подборка   фантастика   фото   
540
17
Люди предсказывали, что в наши дни мы построим плавучие здания в космосе и будем путешествовать на подводных автобусах.
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Метки: Вальтер Молино   будущее   иллюстратрация   интересно   люди   подборка   фантастика   фото   
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−130
Владимир Полчаса назад
я в детстве (я с 1979 года) читал журнал Юный Техник
соседский мальчик оставил мне подшивку журналов (они в другой город переезжали)
я был уверен, что к 2000 году ну по любому уже будут поселения людей на Марсе

ага...сейчас же...Рогозина песенки можно послушать это теперь новая космическая программа......
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Mike*37Rus* Владимир 20 минут назад
Если бы не понты современного мира, то давно бы колонизировали Марс. Слишком много средств уходит на всю эту не нужную херню.
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8k
ALFIE Полминуты назад
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давече смотрел тест драйв какой-то премиальной бмв...ну там как то так и было..
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ALFIE Минуту назад
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телемагазины даже сейчас выжили...всё четко
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8k
ALFIE Минуту назад
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если поменять приемник в сумке на повер банку, то в целом, так и есть. только тут лучше - утиных губ никто не корчит :)
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ALFIE 2 минуты назад
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ну, тут угадали - были и такие "трубки".
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31k
Alex 14 минут назад
Эх, знали бы они
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10k
Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
"10. Люблянская площадь будущего"
==============
Может, все-таки Лубянская?
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