Как люди представляли себе мир будущего

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Люди предсказывали, что в наши дни мы построим плавучие здания в космосе и будем путешествовать на подводных автобусах.
Изображения в жанре ретрофутуризм — любопытнейшее явление, в котором мир будущего показывается на основе представлений и технологий определённого времени, которые спустя пару-тройку десятилетий выглядят крайне неактуальными. Сочетание фантастических, по сей день нереализованных элементов с громоздкими и угловатыми ретро-изобретениями выглядит безумно, но ужасно интересно.
Для жителей 2021 года все попытки изобразить будущее людьми из 20 века кажутся ретрофутуризмом. Давайте же посмотрим на несколько конкретных визуальных попыток предвосхитить облик будущего, произведённых в прошлом столетии.
Для жителей 2021 года все попытки изобразить будущее людьми из 20 века кажутся ретрофутуризмом. Давайте же посмотрим на несколько конкретных визуальных попыток предвосхитить облик будущего, произведённых в прошлом столетии.
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7. Мода 1950-х годов, предсказанная в журнале Life Magazine, который вышел в 1914 году
Какими смешными они были, правда?
8. Как в 1970-х годах НАСА представляло космические колонии будущего
Рисунок изображает станцию в разрезе.
10. Люблянская площадь будущего из серии почтовых карточек «Москва в XXIII веке», созданных в 1914 году
Карточки были созданы кондитерской фирмой Эйнем.
12. Как в 1950-х годах представляли летающий общественный транспорт
Смогут ли автобусы вида «летающие блюдца» решить проблему заторов на дорогах?
13. Как в 1970-х представляли Олимпиаду… 2020 года
Из книги Дэвида Еффериса «Американская книга будущего: путешествие во времени в 2000 год и далее», 1979 год.
14. Как в Японии в 1969 году представляли школьные классы будущего
Важное нововведение — специальные роботы, которые бьют детей по голове, когда те плохо себя ведут.
16. Как в 1962 году представляли жизнь в 2022 году
Автор рисунка — итальянский иллюстратор Вальтер Молино, который явно что-то знал. Ведь персональная передвижная кабинка является неплохим изобретением для коронавирусного периода жизни человечества, который начался всего на 2 года раньше показанного времени.
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соседский мальчик оставил мне подшивку журналов (они в другой город переезжали)
я был уверен, что к 2000 году ну по любому уже будут поселения людей на Марсе
ага...сейчас же...Рогозина песенки можно послушать это теперь новая космическая программа......
давече смотрел тест драйв какой-то премиальной бмв...ну там как то так и было..
телемагазины даже сейчас выжили...всё четко
если поменять приемник в сумке на повер банку, то в целом, так и есть. только тут лучше - утиных губ никто не корчит :)
ну, тут угадали - были и такие "трубки".
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Может, все-таки Лубянская?