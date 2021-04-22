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Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора

Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора (6 фото)

Автор:
22 апреля 2021 09:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   люди   пионеры   познавательно   факты   фото   
139
6
Мы все как-то по умолчанию считаем, что движение скаутов — явление чисто американское. Но, вот сюрприз, изначально оно зародилось в Англии, а еще было очень популярно в дореволюционной России.
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Метки: интересно   люди   пионеры   познавательно   факты   фото   
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18k
Андрей Иванов Час назад
Ну и сколько там народу было? Крестьяне, рабочие и т.д. - минус. У казаков было куда детей засунуть, у младших офицеров, недавно выбившихся в дворянство тоже было куда сдать - всякие военные училища. То есть в сухом остатке - дети богатых, в основном столичных, "предпринимателей" и часть старых дворян, которые уже не служили, а пользовались заработанным предками.
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41k
doker 38 минут назад
Интересный детский фильм был. Жаль, не показывают сейчас. «Красные пчёлы». Скауты-нэпманы и пионеры из рабочих и крестьян.
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