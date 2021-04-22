Как же Баден-Пауэллу пришла в голову мысль создать подобную систему подготовки молодых людей? Жизнь основателя скаутского движения была полна событий. Он побывал во многих странах, а также принимал участие в войне с бурскими республиками. Именно тогда он в первый раз собрал юношей 12-14 лет и создал из них разведывательный отряд. Уже по возвращении на родину военный взялся за перо и написал несколько книг. Одна из них носила название «В помощь разведчикам» и предназначалась для детей. В ней начинающий писатель изложил базовые принципы начинающего разведчика, необходимые для него качества характера. Среди них можно вспомнить и отличную физическую форму, и выносливость, и умение выживать в лесу, а также «чтение» местности, умение плавать и многое другое. Изложенные Баден-Пауэллом идеи настолько понравились всем, прочитавшим его книгу, что началось поистине стихийное создание подобных отрядов юных разведчиков, скаутов.