139
6
Мы все как-то по умолчанию считаем, что движение скаутов — явление чисто американское. Но, вот сюрприз, изначально оно зародилось в Англии, а еще было очень популярно в дореволюционной России.
И бонус: основатель идеологии скаутов впервые побывал в России в качестве шпиона, но потерпел полное фиаско.
Фиаско в Царском Селе
Начнем с самого интригующего факта. Что же понадобилось Роберту Баден-Пауэллу, британскому полковнику, в России? В конце 1880-х он обнаружил себя в Царском Селе — совершил попытку проникнуть на территорию военной части. В то время там, в закрытых ангарах, хранились новенькие аэростаты, предназначенные для военных, которые тщательно оберегались русскими от иностранных держав и их пристального внимания. Точнее, желания украсть секрет их производства. Англичанина быстро задержали, он покинул Россию, но через пару десятилетий вернется уже совершенно в другом качестве — автором новой идеологии молодежного движения.
×
Написал книгу и заразил всех своими идеями
Как же Баден-Пауэллу пришла в голову мысль создать подобную систему подготовки молодых людей? Жизнь основателя скаутского движения была полна событий. Он побывал во многих странах, а также принимал участие в войне с бурскими республиками. Именно тогда он в первый раз собрал юношей 12-14 лет и создал из них разведывательный отряд. Уже по возвращении на родину военный взялся за перо и написал несколько книг. Одна из них носила название «В помощь разведчикам» и предназначалась для детей. В ней начинающий писатель изложил базовые принципы начинающего разведчика, необходимые для него качества характера. Среди них можно вспомнить и отличную физическую форму, и выносливость, и умение выживать в лесу, а также «чтение» местности, умение плавать и многое другое. Изложенные Баден-Пауэллом идеи настолько понравились всем, прочитавшим его книгу, что началось поистине стихийное создание подобных отрядов юных разведчиков, скаутов.
Повторный визит в Россию
Что интересно, в 1908 году Николай II лично стал инициатором открытия «Школ строя и гимнастики» для мальчиков. И, насколько нам известно, пришел к этой мысли самостоятельно. Довольные мальчишки маршировали с палками-ружьями и готовились защищать свою страну. Вскоре их разделили на отряды, у каждого из которых была своя «специализация». Начиная от «юных моряков» и заканчивая «юными саперами». А уже в 1909-м в России была издана та самая книга Баден-Пауэлла, с которой и началось движение скаутов. В 1910 году император лично пригласил бывшего шпиона приехать в Россию и встретился с ним. Вот так, спустя 24 года полковник посетил нашу родину уже совсем в ином статусе.
Можно смело утверждать, что базовые правила для российских скаутов были скопированы с западного образца. Быть верными своему долгу, Родине, Богу, быть честными, помогать всем, делать добрые дела. Даже узел на галстуке должен был напоминать о последнем пункте. Скаут не имел права развязать его вечером, если за весь день он не совершил ни одного хорошего поступка, никому не помог.
Когда пригодились скауты
Относительно скоро навыкам скаутов нашлось и применение. Именно юноши, прошедшие соответствующую подготовку, были активными помощниками во время Первой мировой войны. Они оказывали помощь раненым, беженцам, выполняли разнообразные поручения в госпиталях. Движение ширилось, становилось все более популярным. По замыслу Баден-Пауэлла, скауты должны были быть далеки от политических противоречий внутри своей страны. Но время и реальность были таковы, что это было просто невозможно, по крайне мере, для России. Потому что многие вожатые скаутов, будучи людьми военными, увели своих воспитанников в Гражданскую войну прямо в Белую гвардию.
В 1922 году советская власть создала аналог движения скаутов — пионерскую организацию. Потому что идея патриотически-ориентированной подготовки молодых людей, работа с их нравственным настроем зарекомендовала себя очень хорошо. Вот только политическая составляющая и посыл теперь были совсем другими.
Что же стало со скаутами? С осени 1922 года их движение было официально запрещено. Часть скаутов стало пионерами, другие не пожелали этого и подверглись преследованиям и даже арестам. Некоторые юные скауты, покидая страну вместе с родителями, продолжали свое дело за рубежом. В конце концов на просторах СССР остались только пионеры. И это движение, как и скауты в дореволюционной России, сыграло свою немалую роль в истории нашего государства.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кого называют маргиналом?
- "Сегодня я узнал, что..": 20+ любопытных фактов обо всем на свете, которые пополнят копилку знаний
- Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае
- 3 причины, по которым египтяне изображали людей плоскими и только в профиль
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...