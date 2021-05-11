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Шведская пауэр-метал-группа Sabaton известна многим пользователям сети своими песнями о военных подвигах, сражениях и войнах. Недавно она выпустила кавер на песню «Битва за Москву» одного из самых известных русификаторов зарубежных хитов в YouTube Олега Абрамова (он же Radio Tapok). 10 мая на официальном YouTube-канале группы появился клип на этот кавер.
Среди перепетых на русском языке композиций у Radio Tapok присутствуют и песни музыкантов Sabaton, с которыми ему удалось подружиться и выступить на их последнем концерте в Москве.
Официальный клип Sabaton на кавер песни «Битва за Москву». Увы, без минусов и несоответствий не обошлось
Оригинал на русском
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