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Шведские металлисты Sabaton сделали кавер и выпустили клип на песню RADIO TAPOK "Битва за Москву"

Шведские металлисты Sabaton сделали кавер и выпустили клип на песню RADIO TAPOK "Битва за Москву" (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 мая 2021 09:02
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: RADIO TAPOK   Sabaton   видео   военное   кавер   музыка   
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Шведская пауэр-метал-группа Sabaton известна многим пользователям сети своими песнями о военных подвигах, сражениях и войнах. Недавно она выпустила кавер на песню «Битва за Москву» одного из самых известных русификаторов зарубежных хитов в YouTube Олега Абрамова (он же Radio Tapok). 10 мая на официальном YouTube-канале группы появился клип на этот кавер.

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Метки: RADIO TAPOK   Sabaton   видео   военное   кавер   музыка   
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Доктор Джонс Час назад
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