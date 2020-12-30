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19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых

19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых (7 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Пианино   видео   истории   люди   музыка   музыканты   слепой   фото   
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19-летний Мэттью Уитакер - американский джазовый пианист, слепой с рождения. Он играет для публики с 11 лет, и уже не первый год покоряет жителей планеты своей потрясающей игрой. Не так давно способным парнем даже заинтересовались ученые - они решили изучить его мозг, чтобы понять, как у него мог появиться такой талант.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Пианино   видео   истории   люди   музыка   музыканты   слепой   фото   
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2k
ALEX 21 минуту назад
Алексей Романов, играет без кистей рук.

Ссылка youtu.be
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6k
Миха 5 минут назад
Ютюб тоже вчера в рекомендации кинул видео - я офигел с таланта, если честно
Даже учитывая, что не автор композиций, а переигрывает гениев прошлого - все равно - завораживает О_о

Ссылка www.youtube.com
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6k
Миха 37 секунд назад
А вообще этого чувака на Ютюбе смотрю - Amosdoll - невероятно талантливый тоже
Учусь играть музыку из всяких игрушек - Sega, Sonic, Resident Evil - по его урокам на Ютюбе
Ссылка www.youtube.com
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9k
gnyS i 20 минут назад
19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых
Ссылка www.youtube.com
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