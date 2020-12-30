19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых

19-летний Мэттью Уитакер - американский джазовый пианист, слепой с рождения. Он играет для публики с 11 лет, и уже не первый год покоряет жителей планеты своей потрясающей игрой. Не так давно способным парнем даже заинтересовались ученые - они решили изучить его мозг, чтобы понять, как у него мог появиться такой талант.
19-летний Мэттью Уитакер - американец, слепой с рождения, - получил мировую известность благодаря виртуозному исполнению джазовых композиций на пианино. Мэттью родился на три месяца раньше срока, у него был большой недовес, и врачи оценивали его шансы на выживание на менее 50 процентов. Мальчику поставили диагноз ретинопатия недоношенных (РН), что и стало причиной его слепоты.
В три года Мэттью сыграл на игрушечном пианино песню "Twinkle, Twinkle Little Star" - он сыграл ее на слух, услышав ранее несколько раз. Затем мальчик начал брать уроки игры на фортепиано - он учился в основном слушая, благодаря отличному слуху, а также научился читать музыку Брайля. В Гарлемской школе искусств мальчик научился играть также на органе, ударных инструментах, кларнете и бас-гитаре. В возрасте 9 лет талантливого мальчика поддержал Американский фонд джаза, и с 11 лет он начал давать концерты.
Не так давно Мэттью привлек внимание ученых, которые решили изучить его мозг, чтобы понять, как парень получил такой музыкальный талант. Пианиста попросили сыграть на пианино и принять участие в серии тестов во время МРТ-сканирования мозга. Ученые обнаружили, что когда Уитакер слышит музыку, вся его зрительная кора, область, которая обрабатывает визуальную информацию, активируется. Эти результаты показывают, что мозг Уитакера использует эту область, чтобы помочь ему воспринимать музыку.
Парень также принял участие в серии тестов, где он слушал лекции и музыку. Во время прослушивания лекций ученые заметили, что в зрительной коре Мэттью нет активности – но это изменилось, когда заиграла музыка. "Его мозг забирает ту часть ткани, которая не стимулируется зрением, и использует ее для восприятия музыки. Эта часть мозга как бы "перепрограммируется", чтобы помочь ему услышать музыку," - рассказал автор исследования, невролог Чарльз Лимб. Когда о результатах рассказали самому Мэттью, парень удивился: "Я даже не знал, что так происходит. Я просто люблю музыку," - сказал он.
Мэттью играет на барабанах
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Даже учитывая, что не автор композиций, а переигрывает гениев прошлого - все равно - завораживает О_о
Учусь играть музыку из всяких игрушек - Sega, Sonic, Resident Evil - по его урокам на Ютюбе