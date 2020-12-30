19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых

Парень также принял участие в серии тестов, где он слушал лекции и музыку. Во время прослушивания лекций ученые заметили, что в зрительной коре Мэттью нет активности – но это изменилось, когда заиграла музыка. "Его мозг забирает ту часть ткани, которая не стимулируется зрением, и использует ее для восприятия музыки. Эта часть мозга как бы "перепрограммируется", чтобы помочь ему услышать музыку," - рассказал автор исследования, невролог Чарльз Лимб. Когда о результатах рассказали самому Мэттью, парень удивился: "Я даже не знал, что так происходит. Я просто люблю музыку," - сказал он.