Парень родился в Сеуле, но сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Русский язык парень начал изучать в языковой школе, куда поступил в 2012 году. Сэён признаётся, что выбрал русский потому, что хотел быть особенным. А в то время в Южной Корее мало знали о России.