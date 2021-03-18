242
6
2
Культура других стран всегда интересна иностранцам. Вот и многие песни, которые популярны у нас, оказываются известны в других местах.
Пользователь TikTok из Южной Кории, Сэён Ким, рассказал своим подписчикам, как русскоязычные песни оказались популярны среди его соотечественников
Сэён живёт в Санкт-Петербурге, где учит русский язык. Ну и попутно в своём аккаунте в TikTok парень делится интересными фактами о своей родине. Кроме любимых корейцами песен, Сэён поделился и списком фильмов, которые не прочь посмотреть те, кто интересуется русской культурой.
Парень родился в Сеуле, но сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Русский язык парень начал изучать в языковой школе, куда поступил в 2012 году. Сэён признаётся, что выбрал русский потому, что хотел быть особенным. А в то время в Южной Корее мало знали о России.
По словам парня, в Корее любят «Миллион алых роз» Аллы Пугачёвой
Сэён рассказал, что она стала популярна благодаря каверу одного южнокорейского певца.
Вот одно из исполнений «Миллиона алых роз» на корейском
Ещё одна песня — «Группа крови»
Сразу несколько групп делали на неё кавер, а Сэён даже знает текст.
Также Сэён рассказал о русских фильмах, которые известны в Южной Корее
Ими оказались «Питер FM», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Брат».
Так что если вы вдруг начнёте подпевать «Миллиону алых роз» или решите посмотреть на Данилу Багрова, то знайте — возможно, сейчас в Южной Корее кто-то делает то же самое!
Так что если вы вдруг начнёте подпевать «Миллиону алых роз» или решите посмотреть на Данилу Багрова, то знайте — возможно, сейчас в Южной Корее кто-то делает то же самое!
Источник:
Ссылки по теме:
- Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку
- 12 известных экранных пар, которые могли сыграть совсем другие актеры
- Моряк раскрыл секрет походки капитана Джека Воробья
- Как японки делают лица меньше, а улыбки шире
- Чем закончились любимые сериалы 90-х
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
Ну а если вы вдруг решите по онанировать то знайте что 100% в южной Корее да и не только там кто то д.р.о.ч.и.т в одной частоте с вами)