FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 914 постов • 206 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Парень из Южной Кореи рассказал, какие русские песни и фильмы популярны у него на родине

Парень из Южной Кореи рассказал, какие русские песни и фильмы популярны у него на родине (6 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2021 09:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Культура   видео   интересно   кино   музыка   фото   южная корея   
242
6
2
Культура других стран всегда интересна иностранцам. Вот и многие песни, которые популярны у нас, оказываются известны в других местах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Культура   видео   интересно   кино   музыка   фото   южная корея   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Андрей Ма-С 16 минут назад
"Так что если вы вдруг начнёте подпевать «Миллиону алых роз» или решите посмотреть на Данилу Багрова, то знайте возможно, сейчас в Южной Корее кто-то делает то же самое!"
Ну а если вы вдруг решите по онанировать то знайте что 100% в южной Корее да и не только там кто то д.р.о.ч.и.т в одной частоте с вами)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
3.6o6pa Минуту назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Ниже плинтуса упал!» Ради кого звездные мужчины бросают примерных жен (18 фото) «Ниже плинтуса упал!» Ради кого звездные мужчины бросают примерных жен (18 фото) Моряк раскрыл секрет походки капитана Джека Воробья Моряк раскрыл секрет походки капитана Джека Воробья Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку Как японки делают лица меньше, а улыбки шире Как японки делают лица меньше, а улыбки шире Этот кадр из фильма «Крылья» (1927) слишком хорош для своего времени Этот кадр из фильма «Крылья» (1927) слишком хорош для своего времени
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

679967



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда огнестрел разрешён: упоротые фотки, сделанные в США
4
405
Когда огнестрел разрешён: упоротые фотки, сделанные в США
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете
2
197
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как можно объяснить тезис «Философия – служанка богословия»?
1
12
Как можно объяснить тезис «Философия – служанка богословия»?
Tesla Model X против армейского Hummer и огромного Ford F-450
0
9
Tesla Model X против армейского Hummer и огромного Ford F-450
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Сколько стоит самый дорогой в мире укол и от какой болезни он может спасти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#прикол#сша#аварии#кот#картинки#Автомобиль#дети
#фото#факты#интересное#подборка#дтп#авто аварии#автомобили#прикольные#красота#настроение
#интересно#люди#животные#СССР#автомир#кино#девушки#природа#авария дня#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться