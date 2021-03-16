От железнодорожного рабочего до лауреата Grammy

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20-летний железнодорожник из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс.
Житель казахстанского города Аску Иманбек Зейкенов занимается музыкой в свободное время, не являясь профессиональным музыкантом.
Ремикс казахстанца возглавил британский хит-парад и попал в пятерку американского чарта Billboard Hot 100, а также взлетел в топы Shazam. Наконец, видео с треком на YouTube набрало свыше 145 млн просмотров.
Все это поспособствовало карьере Иманбека — теперь он популярный диджей у себя на родине и в мире. В результате музыкант заключил контракт с российской звукозаписывающей компанией Effective Records.
Все это поспособствовало карьере Иманбека — теперь он популярный диджей у себя на родине и в мире. В результате музыкант заключил контракт с российской звукозаписывающей компанией Effective Records.
— Как называлась ваша специальность на железной дороге?
— Я работал сигналистом на железной дороге. Это человек, который закрепляет подвижной состав при остановке и маневрировании. Есть такая железная штука, она называется «тормозной башмак». Когда поезд приезжает, мне в рацию докладывают: «Сигналист, закрепите поезд!» Мне нужно как можно быстрее закрепить башмак. Я делаю это и докладываю, допустим, так: «Дежурный, на тринадцатом пути счетной горловины закрепил двенадцатый путь семьдесят вторым башмаком». Это моя работа.
Как к вам попала оригинальная версия песни «Roses»?
— Я просто услышал ее во «ВКонтакте» и добавил в свой плей-лист. Изначально я не думал о том, что буду делать ремикс. Однажды в какой-то выходной день я проснулся и подумал: «Надо что-то замутить». Зашел в свой плей-лист и стал думать, что бы переделать. Попалась песня «Roses». Ну и погнали.
— Насколько я помню, эта песня не была популярна.
— Могу сказать, что в Казахстане ее практически никто не знал. Но на Западе у Сент Джона все же было имя, его слушали.
— Как вы узнали, что получили номинацию на Grammy?
Мы с пацанами сидели в моей тачке «Лада Приора», и я вел прямой эфир в Instagram. Просто общался с подписчиками. Я часто так делаю. И мне зритель пишет: «Ты номинирован на Grammy!»
Я такой: «В смысле? Я же заявку даже не подавал!» Секунд через десять еще один человек то же самое пишет. Я заканчиваю эфир и смотрю — реально, «“Roses” Imanbek Remix» в списке номинаций. Вспомнил, что был вроде разговор когда-то. А оказывается, Effective Records и лейбл Сент Джона уже провели работу — подали заявку.
Я такой: «В смысле? Я же заявку даже не подавал!» Секунд через десять еще один человек то же самое пишет. Я заканчиваю эфир и смотрю — реально, «“Roses” Imanbek Remix» в списке номинаций. Вспомнил, что был вроде разговор когда-то. А оказывается, Effective Records и лейбл Сент Джона уже провели работу — подали заявку.
— Эти три месяца вы, скорее всего, жили в сильном напряжении.
— Самый неприятный момент был, когда сказали, что Grammy перенесли c 31 января на март. Вот эти полтора месяца дались особенно тяжело.
— Ну что же, тогда примите поздравления. Видимо, «Ладу Приору» пора менять на что-то другое?
— Ни за что на свете.
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у меня тётка в Казахстане в районном доме культуры работает, по вокалу преподаёт, как-то слышал от неё фразу, что у казахов у каждого третьего имеется голос, а у каждого второго неплохой вокал от природы
20-летний железнодорожник из города Аску в Казахстане взял и завоевал "Грэмми".
вот уж точно казахстанцам легче получить "Грэмми" чем сделать карьеру на казахстанской железной дороге.
Неее, молодец парнишка, вообще супер, вот так вот взять и завоевать "Грэмми".
Это я уже не знаю, это уже просто жесть какая-то,
ему, б..., всего-то 20 лет и он работал сигналистом на железной дороге!
И ЗАВОЕВАТЬ "ГРЭММИ"!
это гиперсуперно!