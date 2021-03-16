От железнодорожного рабочего до лауреата Grammy

Мы с пацанами сидели в моей тачке «Лада Приора», и я вел прямой эфир в Instagram. Просто общался с подписчиками. Я часто так делаю. И мне зритель пишет: «Ты номинирован на Grammy!»

Я такой: «В смысле? Я же заявку даже не подавал!» Секунд через десять еще один человек то же самое пишет. Я заканчиваю эфир и смотрю — реально, «“Roses” Imanbek Remix» в списке номинаций. Вспомнил, что был вроде разговор когда-то. А оказывается, Effective Records и лейбл Сент Джона уже провели работу — подали заявку.