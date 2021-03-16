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От железнодорожного рабочего до лауреата Grammy

От железнодорожного рабочего до лауреата Grammy (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 09:18
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Grammy   видео   железнодорожник   казахстан   музыка   ремикс   фото   
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20-летний железнодорожник из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс.

Источник:

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Метки: Grammy   видео   железнодорожник   казахстан   музыка   ремикс   фото   
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29k
KiploksAKS Час назад
Лошадь-то чем виновата?
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666
ProFanas KiploksAKS 13 минут назад
От ёжыка с==лась...

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3k
Юра Гагарин 4 минуты назад
а у них в Казахстане ещё Димаш есть, супер-мега популярный в мире певец с уникальными вокальными данными.

у меня тётка в Казахстане в районном доме культуры работает, по вокалу преподаёт, как-то слышал от неё фразу, что у казахов у каждого третьего имеется голос, а у каждого второго неплохой вокал от природы
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3k
Юра Гагарин 6 минут назад
Да просто АФФИГЕТЬ!
20-летний железнодорожник из города Аску в Казахстане взял и завоевал "Грэмми".

вот уж точно казахстанцам легче получить "Грэмми" чем сделать карьеру на казахстанской железной дороге.

Неее, молодец парнишка, вообще супер, вот так вот взять и завоевать "Грэмми".
Это я уже не знаю, это уже просто жесть какая-то,
ему, б..., всего-то 20 лет и он работал сигналистом на железной дороге!
И ЗАВОЕВАТЬ "ГРЭММИ"!
это гиперсуперно!
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1k
Иван Полчаса назад
Железнодорожный рабочий общался со своими подписчиками в прямом эфире и узнал, что был номинирован!
Куда мы катимся!?
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6k
Фельдъегерь 37 минут назад
не знаю за что ему дали премию, с музыкальной и технической точки зрения трек ни чем не примечателен
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666
ProFanas Фельдъегерь 11 минут назад
Сочувствую. Ты попал в число тех 145 миллионов д....
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