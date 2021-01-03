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500 человек спели песню в стиле шанти

500 человек спели песню в стиле шанти (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 10:26
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Longest Johns   видео   круто   люди   музыка   песня   фото   шанти   
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Все мы за прошлый год успели устать от видеозвонков, но коллектив The Longest Johns сумел сделать кое-что на самом деле удивительное и крутое.

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Метки: The Longest Johns   видео   круто   люди   музыка   песня   фото   шанти   
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