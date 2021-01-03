500 человек спели песню в стиле шанти

Фолк-группа собрала около 500 человек, чтобы спеть песню в стиле шанти (поджанр английской музыки, песни, которые пели британские моряки) «Leave Her Johnny». В результате получилась довольно успокаивающая видеозапись. Но что действительно круто, так это то, что все люди в ролике действительно выглядят счастливыми, выполняя свою роли при исполнении данной композиции, невзирая на то, что делают это виртуально.