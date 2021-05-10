Маврин рассказал о некоторых исторических фактах того времени, упомянув, в частности, о количестве погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных жителей. Огромные цифры удивили американцев.

«Об этом написано в книжках, но мы не знаем насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным», — поделился своим мнением один из участников импровизированного опроса.