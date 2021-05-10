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Глеб Маврин, проживающий в Лос-Анджелесе, спросил американцев о том, что они знают о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также дал послушать песню "День Победы".
К 9 мая блогер Глеб Маврин, проживающий в США, сделал спецвыпуск, в котором узнал, что американцы думают об исторических событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн. Как оказалось, молодые люди мало что знают о том времени.
«Вторая мировая Это война между Россией и США? Кто там был? Фиг знает не помню. Россия и кто? А, Германия, точно. Я промахнулся, сорри», - отвечает один из них. Другой попросил уточнить, правда ли, что в Великой Отечественной войне участвовала Германия.
Маврин рассказал о некоторых исторических фактах того времени, упомянув, в частности, о количестве погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных жителей. Огромные цифры удивили американцев.
«Об этом написано в книжках, но мы не знаем насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным», — поделился своим мнением один из участников импровизированного опроса.
«Об этом написано в книжках, но мы не знаем насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным», — поделился своим мнением один из участников импровизированного опроса.
Блогер также дал послушать американским парням знаменитые песни, которые знают в каждом российском доме. "День Победы" в исполнении Льва Лещенко привел заокеанских слушателей в восторг. Юноши отметили мощь и силу этой композиции. А другие песни в обработке и современом звучании даже вызвали у парней слезы.
В соцсетях результатам опроса не удивились. Дескать, зачем американцам знания о Великой Отечественной?
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Или о 6 дневной войне Израиля и Египта?
А про 37 параллель многие знают?
Уверен, если у наших поспрашивать.. далеко не каждый расскажет хоть какие либо подробности.
И что же за дата 22 июня 1941?
Жена у меня москвичка, 80-го года производства. Спрашиваю: "Кто такой Виктор Талалихин?" Глазами хлопает. Ну теперь то она знает, что это лётчик защитивший в ночном таране её родной город.
Пару лет назад сделал замечание мужику, постарше меня, что он георгиевскую ленту на собачий ошейник повязал. Но он видимо не понял, попытался меня "на место" поставить, мол будут ещё всякие салаги (а мне сейчас 47) ему замечание делать... Ну я ему сказал, что он фашистская морда, в ответ. Он заткнулся и видимо обиделся. При моих 190 роста и за центнер веса со мной мало кто решается спорить.
Если провести опрос по истории хотя бы самых основных этапах и знанию о самых (в моё время) известных героях Великой Отечественной не в пиндосии, а в наших городах, боюсь, что результат будет не менее плачевный.
Лётчик не может не знать своих героев, и даже чужих, вроде Рихтгофена или Хартмана. Есть такой предмет в военном училище - Военная история называется. Кому как, а мне всегда было интересно.
Нельзя, нельзя позволять молодёжи забывать подвиг Карбышева. Это с нашей с Вами стороны будет предательством его памяти.
За других не отвечу, но мои двое сыновей и дочка обязательно будут знать кто это.