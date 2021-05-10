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"Россия воевала с США?": американцы ответили на вопрос о Второй мировой войне и Дне Победы

"Россия воевала с США?": американцы ответили на вопрос о Второй мировой войне и Дне Победы (6 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 16:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ВОВ   Маврин   видео   день победы   интересно   опрос   сша   
2432
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Глеб Маврин, проживающий в Лос-Анджелесе, спросил американцев о том, что они знают о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также дал послушать песню "День Победы".

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Метки: ВОВ   Маврин   видео   день победы   интересно   опрос   сша   
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248
manul74 3 часа назад
а много наши знают знают о войне севера против юга?
Или о 6 дневной войне Израиля и Египта?
А про 37 параллель многие знают?
Уверен, если у наших поспрашивать.. далеко не каждый расскажет хоть какие либо подробности.
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3k
Мих Полчаса назад
Он бы еще в зоопарке спрашивал. Вот если бы он спросил про рэп...
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−120
Sig Sauer 46 минут назад
В России никто не знает про войну на Тихом Океане, кроме что Япония разбомбила Перл Харбор. И все знания на этом кончаются.
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−171
xxlist 56 минут назад
А что с них спрашивать? В LA например уже лет 15 рождается цветных больше белых. И? Им ваши войны "снежков" до одного места. Они ничего не должны знать, они знают тока когда ипотеку платить (а если не оплатят - у нас с вами будет кризис и бенз подорожает).
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1
Дима 2 часа назад
Зато у этих можно спросить скок стоит доза герыча или ствол в Гарлеме, а если серьезно, фигли они вообще должны знать про ВОВ (даже не 2-ю мировую)
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−32
Kazakh 2 часа назад
Тупорылый. Такого понятия как вов существует только в ваших больных головах. Есть вторая мировая война
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−120
Sig Sauer 2 часа назад
День победы 2 сентября 1945 года. Автор ты эту дату знал?
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9k
Kucher 2 часа назад
Да и у нас подобных манкуртов полно. Я помню, в самом начале 2000-х по ящику показывали опрос в подмосковной электричке, "кто такой Алексей Маресьев?". А ведь тогда от развала Союза, когда "Повесть о настоящем человеке" была в школьной программе, прошло всего 10 лет. А через несколько дней пришла новость, что его не стало. Мы в эскадрилье собрались, чтоб помянуть Настоящего Человека и Лётчика, хоть мы и не знали его лично, но для каждого из нас это был непререкаемый авторитет и пример для подражания.
Жена у меня москвичка, 80-го года производства. Спрашиваю: "Кто такой Виктор Талалихин?" Глазами хлопает. Ну теперь то она знает, что это лётчик защитивший в ночном таране её родной город.
Пару лет назад сделал замечание мужику, постарше меня, что он георгиевскую ленту на собачий ошейник повязал. Но он видимо не понял, попытался меня "на место" поставить, мол будут ещё всякие салаги (а мне сейчас 47) ему замечание делать... Ну я ему сказал, что он фашистская морда, в ответ. Он заткнулся и видимо обиделся. При моих 190 роста и за центнер веса со мной мало кто решается спорить.
Если провести опрос по истории хотя бы самых основных этапах и знанию о самых (в моё время) известных героях Великой Отечественной не в пиндосии, а в наших городах, боюсь, что результат будет не менее плачевный.
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9k
Кыся 2 часа назад
Война в Европе их не сильно затронула, поэтому они и не знают подробностей. Их,наверное, даже не преподают. Но, думаю, они неплохо знают про войну с Японией, им в Перл-Харборе неплохо вломили, и остальное время они гоняли япошек. И, можно заметить, вполне успешно.
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208
Лучший Друг 3 часа назад
Если опросить в России 20-30 летних, то, думаю, многие тоже не смогут ничего вспомнить. Ну разве что про георгиевскую ленту и можемповторить. Увы
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